Wednesday, 4 May 2022, 17:28 HKT/SGT Share: 建築業回暖 熒德控股拓展機電工程業務

香港, 2022年5月4日 - (亞太商訊) - 本港新冠疫情逐步受控，市道復蘇，屹立香港半個世紀的機電工程服務供應商熒德控股（8535）預期可乘建築業回暖之勢，積極爭取更多項目，加上受惠於多項大規模發展規劃，未來業務有望更上一層樓。



集團於截至去年底止九個月收益約為3.1億港元，按年增長54%，主要有賴完成鰂魚涌太古坊二期等七項大規模項目。



進入2022年，香港爆發第五波疫情，Omicron變種病毒一度肆虐，抗疫措施接踵而至，為經濟增添不明朗因素。然而，隨著疫情逐漸受控，經濟穩步好轉，機電工程作為建築中不可或缺的部份，一直與社會經濟、房地產及基建項目同步發展，長遠前景仍然樂觀。



為改善市民居住環境，政府於2021年施政報告承諾增建公營房屋，於未來十年興建約33萬個公屋單位，亦考慮改劃綠化地帶用地、以及現存建築物活化及重建項目等，為整個建造及相關行業提供有利環境。香港建造業議會於去年中發表的《建造工程量預測》，展望本港的機電工程量將由2021-22年的530億港元，增至2030-31年的 640億港元。



本港政府亦計劃大力發展包括元朗、天水圍、粉嶺、上水等面積達300平方公里的新市鎮所組成的北部都會區，也建議推進明日大嶼願景，在交椅洲附近發展人工島，規劃各種社會所需用地，配合多元發展需要，預計未來十至二十年香港對建築及相關工程服務的需求將顯著上升。



另外，政府已預留多幅土地作創科發展，例如將位於落馬洲河套地區的港深創科園與落馬洲及新田一帶地方整合為新田科技城，提供約150公頃與創科相關的土地，其中港深創科園第一批共八座樓宇預期將於2024年底起分階段落成。



熒德控股為香港機電工程服務供應商的領導企業之一，專注於消防系統的安裝、改動及加建工程以及保養，其全資附屬公司衛保消防工程顧問有限公司，自1972年起在香港提供工程服務，一直與香港一起成長。集團近期獲確定承接多個安裝項目，包括日出康城第十一期、港鐵黃竹坑站第四期、觀塘道53號及紅磡暢通道1號等項目，總合約金額約1.37億港元，為未來幾年的核心收益提供基礎。



集團銳意向外拓展業務，並利用《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》所帶來的機遇，涉足深圳建造業市場，爭取大灣區業務。此外，集團正推進GEM轉往主板的工作，期望日後於主板上市，進一步提升其公司形象、集資能力、及獲得新項目的競爭力。



總括而言，機電工程業的機遇遠超當前的困難和阻礙，憑藉集團豐富的專業經驗及優越往績，長遠發展前景看好，而成功轉板將為集團加快發展添上另一動力。







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