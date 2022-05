Tuesday, 3 May 2022, 22:00 HKT/SGT Share:

來源 Sekuya 印尼科技公司WIR集團將推出印尼元宇宙原型

印尼雅加達, 2022年5月3日 - (亞太商訊) - 總部位於印度尼西亞的印尼元宇宙技術公司WIR集團(JK:WIRG)將利用印尼擔任2022年二十國集團輪值主席國的契機,於2022年11月發布印尼元宇宙原型。 WIR集團的願景是創造“一個人人宜居的超現實世界”。集團致力於通過涵蓋增強現實(AR)、虛擬現實(VR)和人工智能(AI)的數字現實解決方案為個人、公司和社群提供豐富的生活體驗。

印度尼西亞已成為迅速採用元宇宙的國家之一

WIR集團正在開發的元宇宙平台將在企業和消費者之間搭建橋樑,不但能成為引領人類感受各類數字體驗的門戶,也能成為提供新就業機會的平台。



公司已經就跨行業合作簽署了眾多諒解備忘錄,吸納合作夥伴的加入,包括來自金融領域的印尼人民銀行和印尼國家銀行。最近,WIR集團與多家實體簽署了合作協議,包括雅加達時裝週(JFW)、零售巨頭Alfamart、快速消費品公司Kalbe Nutritionals、印尼獨立音樂品牌Sun Eater、房地產開發商Vasanta和Triniti Land,等等。



WIR集團(WIRG)已於2022年4月4日在印度尼西亞證券交易所正式上市。通過首次公開募股,WIR集團發行了23.3億股新股,佔首次公開募股後已發行並繳足股本的20%。此外,由於集中配股中出現的過剩訂單,集團還獲得2.337億額外股份。 “我們收到的大量訂單顯示公眾對WIR集團有著高度熱情,表明市場對公司的基本面和前景充滿信心。我們將持續不斷地開發創新,為各行業的企業提供技術解決方案,幫助他們面對這個無邊界數字時代的挑戰,從而維護這種信任。”WIR集團總裁董事Michael Budi Wirjatmo表示。



自2009年以來,WIR集團已經完成了數千個項目,為20多個國家的客戶提供服務,包括美國、德國、西班牙、尼日利亞、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓和緬甸。 WIR集團獲得了多項國際榮譽和獎項,如2020年德國設計獎優秀通信設計應用獎、2015年及2016年矽谷增強世博會第七屆Auggie獎AR最佳營銷案例、倫敦證券交易所倫敦新經濟40家創新企業,及福布斯2022年值得關注元宇宙科技公司。



WIR概述:



WIR集團是東南亞增強現實(AR)技術行業的先驅之一。公司結合虛擬現實(VR)和人工智能(AI)等沉浸式技術,為眾多外國公司開發解決方案。在其最大的創新項目 "印尼元宇宙 "中,WIR集團提出利用印尼文化的局部智慧元素呈現雲宇宙的全球體驗。作為印度尼西亞元宇宙軟件技術公司,WIR集團計劃於2022年11月推出印尼元宇宙原型。



WIR集團的願景是在Web 3.0時代創建一個人人宜居的元宇宙。



聯繫人:

Kurniati - Marketing Communications Manager

kurniati@wirglobal.com



