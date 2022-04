Friday, 29 April 2022, 14:18 HKT/SGT Share: 東原仁知服務正式登陸港交所:業績增長動力十足

香港, 2022年4月29日 - (亞太商訊) - 據彭博終端機報道,興業證券研究報告表明,2021年物管公司交出了滿意的業績,從規模持續擴張、業績高速增長及財務安全穩健等方面體現了物業管理穩健的行業屬性。並看好經營獨立性高、內生增長能力強、盈利質量佳的物管公司。新股方面,東原仁知城市運營服務集團股份有限公司(2352.HK)於今日正式在港交所主板掛牌上市,成為年內第三支登陸港股市場的物業股。該公司本次發行定價每股11.90港元,共計募資1.36億港元,公開發售及國際配售部分均錄得超額認購,由國泰君安國際擔任獨家保薦人。



東原仁知服務擁有逾17年的豐富經驗,專注於中國西南及華東地區業務拓展,並快速向其他區域輻射。截至2021年末,東原仁知服務的戰略版圖已經覆蓋中國16個省、自治區及直轄市的51個城市,擁有有325個在管物業項目,總在管建築面積約為28.2百萬平方米。根據中指研究院的資料,就綜合實力而言,東原仁知服務於「2021中國物業服務百強企業」中位列第20名。



多樣化的服務組合 數字化賦能提升競爭力

東原仁服務知擁有多樣化的物業組合及多種服務類型,除住宅社區外,還包括商業物業、醫院、政府樓宇及學校。此外,為滿足客戶不斷變化的需求,豐富收益來源,該公司在物業管理行業價值鏈的上下游提供一系列服務。根據招股書顯示,東原仁知服務非住宅物業的總在管建築面積由2019年12月31日的約1.2百萬平方米增至2021年12月31日約7.7百萬平方米。管理非住宅物業產生的收益由2019年的約人民幣63.8百萬元增至2021年的約人民幣262.3百萬元,複合年增長率約為102.8%。由此可見,東原仁知服務的在管面積總量及管理非住宅物業產生的收益增長速度都處在較高水準。多樣化的物業組合不僅豐富了東原仁知的服務維度及收益來源,同時提升了客戶忠誠度。



同時,跟随行业数字化发展趋势,東原仁知服務還在從技術創新與升級為切入口,透過信息技術升級系統,致力於實施標準化、數字化及智能管理,減少對人力的依賴提高競爭力,減少經營成本,以優化經營流程並提高效率及客戶體驗,拓寬業務增長點,從而進一步提高公司的行業競爭力。



獨立第三方在管面積提升 財務數據表現亮眼

東原仁知服務源自獨立第三方的物業項目總在管建築面積由於2019年12月31日約2.8百萬平方米增至於2021年12月31日約14.1百萬平方米,期間增加逾五倍。公司逐步增強的獨立第三方項目獲取能力,爲其快速且高質量的增長注入了强勁動能,並進一步帶來了業績上的提升。資料顯示,東原仁知服務的收益由2019年的5.59億元增加約113.4%至2021年的11.93億元;毛利則由2019年的1.33億元增長約132.8%達到3.09億元。此外,東原仁知服務的年內利潤更是從2019年的2560萬元增長409.4%達至2021年的1.30億元,財務數據十分亮眼。



在政策面及成长性双重利好下,经历过一波回调的物业板块呈現出理性回歸。東原仁知服務作為盈利表現優異,獨立第三方業務逐步加強的20強物管企業,憑藉其獨特的核心競爭力、良好的口碑及高成長性,有望在資本市場的助力下,加速成長並脫穎而出。





