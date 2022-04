Thursday, 28 April 2022, 08:50 HKT/SGT Share: 中播注入衛星資產後的三大亮點

香港, 2022年4月28日 - (亞太商訊) - 羅兵咸永道近日發表了《2021年MoneyTree中國TMT報告》預計受包括疫情、烏克蘭戰爭、外圍縮表在內的多種不利因素影響,2022年中國私募及創投市場在TMT(科技、媒體與電訊)領域的整體投資數量和金額,將較2021年有較大幅度的下降,目前第一季度的數據已經反映了有關問題。



不過,該行中國科技、媒體及通信行業主管預期,雖然現時有多重因素影響投資者的決定,以及企業的融資時間表,但國家政策在未來仍然會支持如半導體、IT服務、物聯網基建設施等硬科技產業,相信當不利因素消除或明朗化後,在2022年下半年,或2023年會迎來新一個TMT投資高潮。



隨著新基建各項政策的不斷深化,半導體、5G建設、大數據中心、人工智能、物聯網等領域依然並將持續成為未來一段時間內的投資熱點。



據國際大行估計,與數字經濟發展息息相關的全球太空經濟市場規模於未來20年內將有望保持穩健的4%至9%以上的複合年增長率增長,其中摩根士丹利預計2040年太空經濟的規模可能突破萬億美元。美銀美林則認為到2045年將增長至2.7萬億美元。這正反映了全球資本市場正重拾對太空經濟領域的投資興趣。除了製造、發射及地面系統建設的投資外,全球投資人最看好的相關領域為衛星導航及衛星通信,兩者的投資總額合共佔2021年太空經濟領域投資總額約92%。歐洲諮詢(Euroconsult)的報告顯示,商用(82%)佔據太空經濟投資的主導,而政府主導的民用以及防務僅各佔8%。



事實上,數字經濟的發展已成為全球未來的必然趨勢,而如何加速擴大在數字經濟產業的領先優勢更是各國產業龍頭所要面對的挑戰。剛獲控股股東以近乎無償形式注入稀缺的高軌衛星資產及相關獨特移動數據衛星互聯網傳輸技術的中播控股(471),自今年公佈股東結構及資產重整以來,公司股價拾級而上。但值得注意的是公司現價市值僅約10億港元,只等同於剛注入的高軌衛星的市場價值,反映其巨大潛在投資價值仍未被釋放,後市絕不乏上升的動力。



三大動力︰稀缺性、領先性及巨大市場需求

據了解,中播控股從控股股東手上取得的高軌L波段移動數據廣播衛星 – 亞洲之星,其移動數據傳輸服務,覆蓋了中國、東盟、印度及巴基斯坦等地區,是全球最大的同類高軌位衛星互聯網數據傳輸服務平台之一,且是亞洲唯一能夠具有全面天地一體涉及高軌、低軌及地面系統的移動數據衛星互聯網傳輸網絡。



結合現有的亞洲之星及未來超百倍功率的「絲路一號」新一代高軌衛星,已成為國際標準之一的衛星廣播與地面5G單播傳輸的融合技術(Converged TM Technology)將於未來五年內賦能公司加速實現全網絡覆蓋。若聯同其他低軌衛星網絡,更將形成無敵的全衛星網絡,規模遠較目前的SpaceX星鏈計劃更大,傳輸能力亦更強。



據了解,Converged TM Technology技術是國際通訊聯盟的車輛多媒體標準(ITU-T F.749.3 & ITU-T H.551),具行業領先性,受全球市場認可。基於核心的優質衛星資產及融合傳輸技術已到位,公司已定焦服務於需要巨大衛星導航及衛星通信能力支撐的自動駕駛及新能源汽車車聯網,並在大灣區及東盟開展其首階段的業務落地。隨著全球新能源汽車市場的快速發展,以智慧車聯網為核心座艙系統的新能源汽車將有望成為消費者帶輪子的智能手機和最大移動消費空間,蘊藏無限商機。



SpaceX已成為市值達1,000億美元的衛星新經濟產業獨角獸,而中播控股(將改名為中播數據)的移動數據衛星互聯網傳輸網絡規模和能力不比SpaceX遜色。在全球衛星互聯網市場顯著擴張下,加上公司近年已與不少產業合作夥伴展開深度合作,料公司車聯網業務將持續落地,市值年內倍翻不難,值得密切留意。





話題 Press release summary



部門 广播,电视及卫星

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network