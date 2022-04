Wednesday, 27 April 2022, 18:29 HKT/SGT Share: 傳國美將與華為達成合作,實體零售數字化升級是合作重點

香港, 2022年4月27日 - (亞太商訊) - 4月27日,《財經天下》週刊獨家獲悉,兩家領域完全不同的公司華為和國美正在商討合作事宜,兩家正在就數字化升級上的合作進行商談。



據瞭解,本次國美與華為合作的重點是零售數字化升級。雙方或將依託各自的優勢資源,聚焦實體企業數字化智慧化轉型升級,進一步啟動實體零售新場景新業態。具體到落地層面,國美和華為極有可能以國美線上平台真快樂APP和4000多家線下門店為支點, 打造以消費者體驗為中心,以大數據為基礎的數字化運營體系。



據悉,雙方合作的原因是,近年來在零售行業深耕多年的國美,在不斷深化探索平台化集成創新模式,希望借助數字化科技,構建線上與線下一體化、數位與實體融合的服務體系。而作為ICT企業,華為近幾年對於零售業務的投入也在不斷加深,積累了豐富的技術和經驗,能幫助零售企業解決獲客難、留客難、客戶增長受限等問題,為零售企業帶來新的業務增長點。



業內人士分析,零售企業在佈局過程中,多數採用戰略合作和資本紐帶等方式對傳統實體零售場景進行互聯網化改造。如果國美和華為真能達成合作的話,雙方將在發揮各自優勢能力的基礎上,共同探索出數字經濟與實體經濟的深度融合模式,消費者的客戶體驗也將由此升級。





