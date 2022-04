Wednesday, 27 April 2022, 18:16 HKT/SGT Share: 全國統一大市場怎麼建?國美共享零售平台率先行路

香港, 2022年4月27日 - (亞太商訊) - 雖然世界經濟正面臨疫情和世界格局重組的雙重考驗,經濟全球化仍在曲折中邁進,全球市場互聯互通已是歷史發展的大勢所趨。對於市場規模巨大,可以為全球經濟提供強大內生動力的中國而言,構建新發展格局,創造充分開放,互利共生的市場環境成為必然。近期,《加快建設全國統一大市場的意見》正式出台,提出中國將加快建設高效規範、公平競爭、充分開放的全國統一大市場,全面推動中國市場由大到強轉變。



打造全國統一大市場,不僅可以充分發揮中國市場優勢,提升國際話語權,更重要的是,企業的生存和發展需要統一大市場提供互惠互利的發展平台和良性競爭的生長環境。而與之相對的,統一大市場的建設也需要企業的回應與支援。在這一點上,國美率先行動,秉持商者無域、相融共生的經營理念,積極發揮實體優勢與平台優勢,構建了全零售生態的共享零售平台。



一個面對全鏈條合作夥伴開放的平台

自2021年起,國美就將多年精心打造的線上、線下、供應鏈、物流/服務、大資料/雲這些零售業關鍵資源和能力,以統一的技術平台、開放式的合作模式和創新的運營體系,向零售行業全鏈條的市場夥伴開放接入,真正實現共享共建。



通過對供應商(S)-平台(P)-零售商(B)-推手(b)-銷售者(C)的全鏈路開放式零售資源分發及營銷整合,國美共享零售平台打通上游供應鏈,搭建全方位的信息化服務平台,可以一站式滿足 B 端供應商、小b端推手以及 C 端消費者的需求。通過強運營管理及標準化建設,統一規則,聚合平台眾多商家各自的優勢與能力,優勢互補;通過平台自動分賬和競價批發的能力,確保交易公平與效率最大化;通過線上線下全域零售資源聚合和全套數智化服務工具包共享,與產業鏈條各方合作夥伴圍繞“商品共享、渠道共享、會員共享,數據共享、資金共享、技術共享”,共建真正貫通“人、貨、場”的零售行業底層基礎設施,推動零售全鏈條成本優化及線上線下全域交易場景的效率提升。



一個全方位滿足商家經營需求的平台

共享是基礎,共建是過程,共生是目的。國美共享零售平台通過共享全量全品類商品,開放銷售渠道,對商家經營需求做出保障。目前,平台已經實現了KOL/KOC推手、生產商、渠道商三端入駐,入駐的KOL/KOC已達2000家/個以上,生產商4200多家,渠道商6000多家。而在SaaS技術服務的賦能下,國美共用零售架構起了囊括全網流量數據平台的鏈接能力,幫忙B端商家擴寬私域流量池,以客流提升銷售額,降低經營成本。



此外,平台還為B端商家提供多種營銷玩法,超能優惠券、滿折滿減、限時折扣、好友拼團、社群分銷等,完成獲客→轉化→裂變→複購→提效的高效轉化,為商家提供與消費者鏈接的多個觸點,降低商家經營成本,提升交易效率及顧客粘性,實現私域流量的快速增長,助力商家提升經營效率,降低經營成本,全方位滿足商家的經營需求。



一個助力產業振興發展的平台

產業興則百業興,產業的振興發展不僅是社會經濟向上的根基,更是實現共享共建不可或缺的關鍵環節,國美深諳此理。在浙江省寧海縣,許多文教企業受到今年原材料價格上漲、人力成本增加的雙重衝擊,企業進出口業務和跨境電商業務受到了很大影響。為此國美共享零售平台與寧海商務局、寧海文教體育用品協會深入交流、達成合作,未來將共同打造文教用品實現從供應端到銷售端的最短鏈路,共同推動文教文體供應鏈持續優化,並助力文教產業高質量發展。



寧波余姚素有 「塑膠之鄉」之稱,也是浙江三大模具產業集聚地之一,已有 60餘年模具產業發展歷史。自疫情以來,余姚塑膠產業也受到較大衝擊,傳統代工業務訂單下降明顯,不少具備生產能力的企業也從B端轉向C端,自己打造品牌面向消費者。為此國美共享零售平台率領導團隊奔赴余姚,並與余姚商務局進行了交流,最終確立了通過國美門店帶動本地其企業啟動直播業務,加強線上線下業務結合以及助力本地企業品牌推廣等合作方向,致力為余姚產業帶打造「端到端」的最短供應鏈路徑。



近年來,在「家·生活」戰略的指引下,國美持續為用戶、商家、產業及全行業輸入技術優勢和平台優勢,致力實現全場景、全鏈路、全業務、全模式、全共享的全零售生態圈,促進形成「以己之優、補彼之短」的市場經濟良性發展態勢。



而未來,在以共享零售平台為觸手的踐行下,國美也將更專注致力於全零售生態共享平台的構建,攜手各合作夥伴一起,為加速建設全國統一大市場貢獻力量。





