力世紀委任Wilfried Porth先生為非執行董事

香港, 2022年4月26日 - (亞太商訊) - 力世紀有限公司 (「力世紀」,本「公司」,香港聯合交易所股份代號:860,及其附屬公司統稱本「集團」)宣佈委任Wilfried Porth先生為非執行董事,自2022年5月1日起生效。Porth先生於2009至2021年出任Daimler AG(「Mercedes-Benz」,「奔馳」)董事會成員。Porth先生在汽車行業服務超過36年,曾於不同崗位及市場出任要職。他將為本集團引進寶貴的經驗和行業洞見。



Porth先生在歐洲、亞洲、美洲及非洲擁有豐富的國際管理專業知識,在生產、研發、銷售及人力資源方面擁有廣泛的職能經驗。於奔馳輝煌的職業生涯中,Porth先生曾擔任多個高級管理層要職,包括擔任Mercedes-Benz Vans的主管、Mercedes-Benz Transporter的執行副總裁,以及Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation的行政總裁。Porth先生亦曾擔任不同公司、機構及基金會的董事會成員。Porth先生擁有斯圖加特大學(University of Stuttgart)機械工程研究專業的碩士工程師學位(Diplom-Ingenieur)。



力世紀董事長何敬豐先生表示:「我們非常高興 Porth 先生加入我們的董事會。Porth 先生將以經營世界領先汽車企業的視角,向力世紀提供專家意見。隨著集團聚焦轉移至新能源汽車和未來出行,Porth 先生的加入將有助於推進力世紀下一階段的發展。」



關於力世紀有限公司



力世紀有限公司(香港聯合交易所股份代號:860)為一家領先的綜合出行技術解決方案供應商,通過整合先進的自主研發技術,為「未來出行」打造全球領先的一站式未來出行平台。集團聚焦三大支柱,包括汽車生產、工程服務外包及技術開發。除開發及銷售頂級超跑及高端電動車外,本集團為全球出行市場提供全面的解決方案。集團的附屬公司包括Apollo Automobil、Ideenion Automobil AG及GLM Co.Ltd。此外,集團亦透過投資創新及整全的3D列印汽車製造平台Divergent Technologies Inc及行業領先的電動汽車充電解決方案供應商依威能源,拓展其汽車出行技術服務產品。如欲瞭解更多,請瀏覽 http://www.apollofmg.com/ 。





