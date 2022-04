Monday, 25 April 2022, 08:12 HKT/SGT Share:

來源 Janco Holdings Limited 駿高經審計之二零二一年全年業績:股東應佔溢利增加54.5%至17.3百萬港元 靈活調整經營策略 持續推進產品多元化

香港, 2022年4月25日 - (亞太商訊) - 於香港創立並以本地為基地及亞洲為策略重心的貨運代理及物流一站式服務供應商駿高控股有限公司(「駿高」或「集團」;股份代號:8035)公布截至2021年12月31日止年度經審計之全年業績(「回顧年內」)。



回顧年內,集團錄得總收益約569.0百萬港元,較去年同期上升16.7% 。集團的股東應佔溢利為17.3百萬港元,較去年同期增加54.5% 。毛利增加18.5%至約76.7百萬港元。



由於貨運量已於去年度因受COVID-19影響而經歷大幅下降後回復正常,海運貨運代理服務所產生的收益增加約34.3百萬港元。電子商務履行服務收益較去年同期增加約77.4百萬港元,主要由於回顧年內現有及新客戶下達的訂單有所增加,但部分增幅被空運貨運代理服務、配套物流服務及電子商務貿易服務的收益減少所抵銷。毛利增加主要歸因於電子商務快遞服務收入的增幅超過電子商務快遞服務成本的增幅,而倉庫直接成本跌幅超過物流服務收入跌幅。



隨著新興技術及創新應用使物流業取得進步,集團已在不同階段採取措施,以於當前及不久將來開發合適的產品及服務。其中包括推出消毒產品8035天一神水,並投資於專有轉化及包裝設施,該產品已於2022年春季推出,將為集團創造收益。冷鏈物流方面,集團已開始採購移動及儲存藥品、食品及美容護理產品所需的溫度及環境控制的技術。同時,在金融科技物流方面,集團致力於建立物流資金資源,以適應新產品時代,並為大數據解決方案,人工智能應用及區塊鏈融合做好準備。此外,集團亦投入大量精力進一步開發及於電子商務及配送服務分部取得更高市場佔有率。



除了多措並舉推動業務發展,集團管理層亦作出調整。布錦喜先生獲委任為董事會新主席,曾思豪先生由非執行董事調任為執行董事,並擔任首席財務官及公司秘書。



駿高董事會主席布錦喜先生表示:「展望未來,集團新管理團隊將帶領公司全體員工扎實工作,銳意提升競爭力。面對疫情所帶來的挑戰和機遇,我們將靈活調整經營策略,持續推進產品多元化,保持增長韌性。在鞏固現有業務的基礎上,把握中國內地及海外跨境電子商務流量所帶來的機遇,為業績增長再添動力,為各持份者締造長期價值。」



有關駿高控股有限公司(股份代號: 8035)

駿高控股於1990年成立,為紮根香港的第三方物流公司,主要從事貨運代理及提供一站式物流服務。公司已發展為全球貨運代理,提供創新及科技驅動的端對端解決方案,為綜合物流專家。其業務包括五大範疇:國際電子商務物流解決方案、貨運代理、合約物流、醫藥及保健品及快遞。此外,公司能為客戶提供一個真正的環球物流網絡。有關詳情,歡迎瀏覽: www.jancofreight.com





