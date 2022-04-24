君聯資本聯合創建企業朗信生物遺傳性視網膜變性基因治療產品在中國獲批臨床

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香港, 2022年4月24日 - (亞太商訊) - 君聯資本聯合創建企業朗信生物（Innostellar Biotherapeutics Co.,Ltd）旗下上海朗昇生物科技有限公司宣佈，公司產品LX101注射液用於治療RPE65雙等位基因突變相關的遺傳性視網膜變性（IRD）患者的臨床試驗申請，已獲得中國國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）批准。
朗信生物（Innostellar Biotherapeutics Co.,Ltd）是一家致力於基因治療產品研發製造的創新生物技術企業。公司成立於2020年，核心團隊有來自全球知名大學及實驗室的科學家和專業人士、及全球頂尖生物醫藥公司高級技術專家和管理人員。從創建之初，公司與中國知名醫院的臨床醫學科學家密切合作，關注遺傳性疾病和慢性病治療中的迫切需求，積累了多個管線產品研發及工業化技術開發基礎。
此次獲批的RPE65基因突變引起的遺傳性視網膜變性（Inherited retinal degenerations，IRD），是一種典型的致盲性罕見病，以往無有效治療方法。基因治療作為一種突破性技術，為從根本上補充或修復缺陷基因、恢復健康基因的正常生物學功能提供了可能。根據國外相關產品的已有觀察數據，基因治療可以幫助該類IRD患者視力功能改善並長期維持。
朗信生物CEO汪楓樺博士表示：「這是公司成立以來的重要里程碑，自2021年，我們與國家眼部疾病臨床研究中心合作開展中國首項針對IRD的基因治療IIT臨床研究以來，LX101便逐步釋放其治療潛力。我們期待著LX101能為更多患者帶來治療上的突破和最大功效，更期待基因治療在其他眼科疾病、遺傳性疾病和慢性病治療中為恢復患者健康生活提供有效解決方案。」
君聯資本在2020年與公司創始團隊聯合創建了朗信生物，是公司最早的投資人，君聯與朗信團隊一起搭建了公司結構、設計組織架構、制定戰略和管線規劃，並在後續成功完成兩輪融資，一路支持公司發展。君聯資本一直堅定地在創新藥領域系統性投資佈局，秉承「全球視野，中國視角」的投資理念，尋找真正具有國際競爭力的技術和團隊，解決未被滿足的臨床需求。已投資的凱因科技(688687.SH)、信達生物(01801.HK)、和鉑醫藥(02142.HK)、瑞科生物(02179.HK)已在A股及港股上市，此外還有蘇州瑞博、派格生物、嘉因生物、凌科藥業、Glubio等細分領域龍頭企業。
話題 Press release summary
部門 制药及生物技术, Venture Capital & PE
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