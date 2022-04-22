Friday, 22 April 2022, 16:11 HKT/SGT Share: 【彭博直通车】陽光保險擬赴港上市：各項業務均衡發展 價值創造能力持續提升

香港, 2022年4月22日 - (亞太商訊) - 近年來，受到中國經濟增長和城市化、社會財富積累、人口老齡化及有利的政府政策等因素的推動，中國保險市場快速發展。根據Sigma報告，按2020年的保費規模計，中國保險市場是亞洲最大及全球第二大保險市場。



近日，中國知名的大型保險服務集團——陽光保險集團（「陽光保險」或「公司」）成功向港交所遞交上市資料，擬赴港上市，華泰國際、中金公司、瑞銀及建銀國際爲聯席保薦人。



持續聚集主業 各項業務均衡發展



據瞭解，陽光保險旗下擁有陽光財險、陽光人壽、陽光信保、陽光資管、陽光融和醫院等多家專業子公司，向個人和團體客戶提供多樣化的保險產品及服務。截至2021年12月31日，陽光人壽和陽光財險擁有共2,895家分支機構，覆蓋了中國全部省（直轄市、自治區）、94.6%的地級市及63.4%的區縣，連續11年蟬聯中國企業500強，連續10年被世界實驗室評選為「中國500最具價值品牌」。



作為陽光保險的核心業務之一，陽光人壽主要通過經營壽險和健康險業務，為客戶提供人壽保險、健康保險和意外保險等約130種產品。於2019年、2020年及2021年，陽光人壽期繳保費收入分別為人民幣（下同）28,657百萬元、35,382百萬元及40,754百萬元，佔陽光人壽總保費收入的比例分別為59.6%、64.2%及67.0%。根據中國銀保監會及保險行業協會公佈的數據，以原保險保費收入計，於2020年，陽光人壽的市場份額為1.7%，在中國91家人身險公司中排名第12位。



與此同時，陽光保險通過陽光財險經營財產險業務，為客戶提供涵蓋機動車輛險、意外傷害和短期健康險、保證險、責任險、農業險和企業財產險等超過4,000種財產險產品。根據中國銀保監會及保險行業協會公佈的數據，以原保險保費收入計，於2020年，陽光財險的市場份額為2.7%，在中國87家財產險公司中排名第7位。



此外，陽光保險還通過陽光資管對保險資金進行運用管理。截至2021年末，陽光保險的投資總额為388,678百萬元；2019至2021年，總投資收益率分別為5.8%、6.5%及5.4%，綜合競爭力持續提升。



客戶群龐大 價值創造能力持續提升



陽光保險人身險及財產險業務的均衡發展，讓其累計了龐大的客戶群體，並取得了良好的經營成效。截至2021年末，陽光保險擁有約2,540萬名個人客戶和約43萬家團體客戶，總保費收入由2019年的87,907百萬元增加至2021年的101,759百萬元。



同時，多樣化的業務佈局及優異的運營管理能力，推動陽光保險價值創造能力持續提升。於2019年、2020年及2021年，陽光保險歸屬於母公司股東的凈利潤分別為5,086百萬元、5,619百萬元及5,883百萬元，年均復合增長率為7.6%；資產總額由截至2019年末的332,558百萬元增加至截至2021年末的441,623百萬元。2019年、2020年及2021年，陽光保險的平均淨資產收益率分別為11.0%、10.6%及10.3%。



長期來看，中國保險市場一直是全球發展最快的保險市場之一。根據中國銀保監會公佈的數據，2015年至2020年中國保險行業原保險保費收入實現約13.3%的年均複合增長率，其中人身保險業務實現15.4%的年均複合增長率，而財產保險業務實現8.3%的年均複合增長率，未來行業前景十分廣闊。



陽光保險作為該行業中的領軍企業，有望憑藉良好的增長態勢、全面均衡的保險業務、優秀的品牌形象、良好的資產管理能力及科技實力，把握行業高速發展的機遇，不斷強化行業領先地位，成為金融行業的一支新銳力量，值得期待。





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