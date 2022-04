Friday, 22 April 2022, 13:42 HKT/SGT Share: 大灣區共同家園青年公益基金推出「灣區新活新里程」大抽獎活動 送出中山105平方米精裝修住宅單位總值約港幣$250萬元及生活簽賬額與交通津貼

鼓勵香港青年於大灣區發展

香港, 2022年4月22日 - (亞太商訊) - 《粵港澳大灣區發展規劃綱要》推出三年,為了加強香港青年與大灣區的聯繫,並支持及鼓勵香港青年於大灣區發展,大灣區共同家園青年公益基金(基金)隆重推出「灣區新活新里程」大抽獎活動(「大抽獎活動」),大奬為由黃廷方慈善基金贊助位於大灣區中山市精裝修的住宅單位一套,價值約港幣250萬元,其他奬品包括高達港幣20,000元生活簽賬額及人人有奬的交通津貼,鼓勵香港青年把握大灣區最新發展機遇,推動更多青年在大灣區發展。



大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光先生表示:「基金以『助青年 創明天』為使命,致力支持青年在大灣區升學、就業及創業等多方面的發展,為他們創造更好的平台,於大灣區發揮所長,一展抱負。基金亦於去年與中銀香港推出綜合青年服務的『大灣區青年卡』,為於大灣區城市升學、就業及生活的香港青年提供生活支援及支付便利。適逢《粵港澳大灣區發展規劃綱要》推出三年,基金今次推出『灣區新活新里程』大抽奬活動,藉以更好鼓勵香港青年於大灣區建立新生活、開拓新里程,融入大灣區發展藍圖。」



中銀信用卡(國際)有限公司總經理黃金岳先生表示:「中銀香港積極融入國家雙循環發展新格局,持續拓展跨境金融,充分發揮作為與內地密切聯繫的橋樑。此次基金特別推出大抽奬活動,並透過『大灣區青年卡』提供津貼奬勵,本行非常高興助力香港青年把握大灣區發展機遇,進一步便利他們到大灣區內地城市生活、學習、就業、創業。『大灣區青年卡』除了融入多項基金會會員青年服務及實用權益外,並提供跨境支付便利、消費回贈及其他專屬優惠,本行亦為全新客戶提供高達港幣400元迎新獎賞,讓更多香港青年享有大灣區支援及生活便利。」



「灣區新活新里程」大抽獎活動 有機會贏得總值約港幣250萬元的住宅單位

「灣區新活新里程」大抽獎活動將於2022年4月27日起接受報名,年齡介乎18至45歲並持有有效港澳居民來往內地通行證的香港居民,成功登記為基金YO PLACE會員及持有大灣區青年卡,即可參加大抽獎,大會將送出總值約港幣250萬元的大獎 - 中山市「越秀.天樾灣」建築面積105平方米3+1房連精裝修住宅單位1套,以及20份港幣20,000元及500份港幣1,000元灣區生活簽賬額。



參加資格

(i) 18至45歲香港居民;及

(ii) 持有有效港澳居民來往內地通行證;及

(iii) 須於2022年9月30日或之前成功登記為基金YO PLACE 會員(1)及持有大灣區青年卡(2)



報名辦法:合資格參加者須登入基金YO PLACE 網站 (www.yoplace.org.hk/tc/luckydraw) 進行大抽獎活動登記。



抽獎登記日期:2022年4月27日上午9時正至2022年9月30日下午11時59分(香港時間)



抽獎日期:2022年10月25日



得獎結果公佈日期:2022年10月26日,得獎名單將於基金(www.gbayouth.org.hk)及YO PLACE (www.yoplace.org.hk) 網站公佈



獎品及名額

大獎(1名):中山市「越秀 . 天樾灣」建築面積105平方米3+1房精裝修住宅單位1套(由黃廷方慈善基金贊助)

二獎(20名): 各得港幣20,000元灣區生活簽賬額

三獎(500名): 各得港幣1,000元灣區生活簽賬額

人人有獎 : 各得港幣100元灣區交通津貼



(1). YO PLACE 是基金發展的一個集線上及線下的青年平台,為香港青年提供有關大灣區內升學、就業及創業的資訊及服務,可於YO PLACE網站: www.yoplace.org.hk 免費登記成為會員

(2). 大灣區青年卡是指由基金與中國銀行(香港)(下稱:中銀香港)、廣東省青年聯合會、香港青年聯會及澳門青年聯合會攜手推出的綜合青年服務卡,申請詳情可瀏覽: https://bit.ly/31vzW9T,有關大灣區青年卡的申請,須符合有關條款並由中銀香港負責最終審批



位於中山市西區的「越秀.天樾灣」,享有優越的交通網絡,快速接駁廣州、佛山、珠海、江門等城市。區內學府林立,項目一併發展公立幼稚園、市一級西區中心小學及省一級中山西區中學等教育建設,一公里內更設有甲級醫院,可享中山最好的醫療配套。毗鄰周邊還有佔地160畝的彩虹綠洲濕地公園,岐江公園、未來還有約122萬平方米的超大型馬山城市公園規劃等。項目與華潤萬象城、華僑城歡樂海岸構成黃金三角,是交通、商業及旅遊的中心地帶,配套完善,區域價值備受看好。



中山市結合生態宜居、歷史文化、營商環境等優勢,涵蓋產業廣泛,又具備現代服務業及旅遊等新興產業,與大灣區其他城市,各具優勢,協同發展。



活動受條款及細則約束。推廣生意的競賽牌照號碼:55633-6





