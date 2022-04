Friday, 22 April 2022, 09:53 HKT/SGT Share: 中國碳中和(01372.HK)發起「零碳行動.助力中國」活動 為早日實現碳中和目標貢獻力量

香港, 2022年4月22日 - (亞太商訊) - 全球暖化及氣候危機問題加劇,各方近年正尋求共識,討論如何達致淨零排放,各國政府都已積極推行政策減排,希望有效阻止情況惡化。



國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上發表重要講話,提出了應對氣候變化新的國家自主貢獻目標和長期願景。習近平主席指出,中國將提高國家自主貢獻力度,採取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。因此,目前越來越多的企業正積極採取措施,助力實現碳達峰、碳中和目標,讓綠色成為企業高質量發展的底色。



而為應對氣候變化的《巴黎協定》於2016年生效,香港政府早年已提出將在2030年將碳強度由2005年的水平降低65%至70%,更在去年發佈了《香港氣候行動藍圖2050》,訂下四大減碳策略,涵蓋「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」及「全民減廢」,進一步力爭在2035年前將碳排放量從2005年的水平減半。



為幫助企業實現節能減排,早日實現碳達峰、碳中和的目標,貫徹和響應黨中央、國務院關於「碳達峰目標與碳中和願景」的重大戰略決策,中國碳中和發展集團有限公司(以下簡稱「中國碳中和」,01372.HK)協同中國林業生態發展促進會、香港中華生態發展促進會聯合發起「零碳行動.助力中國」系列活動。「零碳行動」是助力國家實現碳中和的有效手段,「零碳行動.助力中國」系列活動聚焦公民、 企業、學校等社群,通過向社會大眾普及綠色低碳理念,凝聚共識、集眾智、聚群力,掀起國 內「零碳行動」熱潮,為中國早日實現碳中和目標貢獻力量。



中國林業生態發展促進會是經中國國務院批准、國家林業和草原局主管的國家一級社團。其業務範圍包括生態建設、國土綠化、防沙治沙、濕地和野生動物保護、生態旅遊、森林碳匯、森林食品、生態基金等。中國林業生態發展促進會為中國碳中和項目的重要社團組織。



中國碳中和是一家專注於碳中和領域發展的創新型企業,提供碳資產管理、碳資產開發及碳排放權和碳匯交易、二氧化碳捕集、温室氣體排放清單編制等全方位的產業鏈服務,通過多渠道、多形式推動綠色低碳循環發展的產業體系構建。中國碳中和把碳資產(碳信用和排放權)的使用和投資作為應對全球氣候變化趨勢的重要抓手,把握此歷史機遇,積極拓展相關「碳中和」業務,也助力更多企業推進碳中和,以達至環境、社會和企業管治(ESG)更高的標準及向綠色融資發展。





