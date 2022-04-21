Thursday, 21 April 2022, 13:17 HKT/SGT Share: 賦能企業獨辟良性發展之路 CDP科技創新位居行業前沿

香港, 2022年4月21日 - (亞太商訊) - 隨著數字化轉型加快、雲計算逐漸成熟、員工投入度與滿足感需求不斷增長等一系列因素，中國HCM SaaS+賽道景氣度持續走高，在此良好發展機遇下，第一HCM SaaS+平台服務商CDP集團不僅走出了高質量增長之路，而且正領導行業走向良性健康和可持續發展，並有望憑借SaaS+獨特模式，在未來實現更大發展。



CDP集團是中國HCM SaaS+平台領軍企業，提供全場景化產品與服務，滿足其在中國及海外日益複雜的監管和快速變化的商業環境下人力資本管理需求。



基本面優質營收強勁 融資效率高實現「以精勝多」夯實行業領先地位



近年，CDP集團在其獨有的Saas+模式賦能下實現了良性發展，營收強勁增長，基本盤面保持優質。根據招股書，該集團收入增長強勁，2021年前九個月，其整合SaaS+業務收入、勞動力管理業務收入以及集團總收入均實現逾25%的同比增幅，穩居行業前列。



SaaS+賦能下，CDP集團客戶具有長生命週期、客戶收入穩健持續以及獲取成本低的特點，憑此競爭優勢，單位經濟效益領跑SaaS 賽道。招股書顯示，CDP集團整合SaaS+業務平均LTV/CAC比率達7倍，勞動力管理業務達14倍，遠高於行業分別不及2倍和5倍的平均水平。



市場策略方面，不同於行業競爭以低價單一模塊出售甚至贈予以吸引客戶，CDP集團憑借穩定且優質客戶群的核心優勢，通過擴大價值、贏得客戶粘性，逐步引導客戶購買其高利潤率產品，實現營收的可持續增長、客戶保有率長年維持高位。與此同時，CDP集團還以綜合性業務賦能形象占領市場，通過服務行業燈塔客戶，用交付的成功給予客戶信心，從而提高客戶複購率，逐年提高LTV和ARR，由此節約營銷成本，形成品牌美譽傳播至全行業。



值得一提的是，CDP集團融資效率突出，實現「以精勝多」，推動業績進一步增長，夯實行業領先地位。據悉，IPO 之前的幾輪融資而言，北森實現融資 3.8 億美元，遠高於 CDP集團所得，但產生的營收是 CDP 集團的1/2左右， 即CDP 用了北森不到1/3的資本投入，實現了兩倍以上的營收。



科技創新領跑行業人才優勢突出 把握行業機會實現更大發展



CDP集團良性發展之路，根植於領先的科技創新平台，旗下EcoSaaS平台和全場景化HCM SaaS產品WorkLife，除了提供人才管理系統外，其建構在高標準技術集成能力EcoSaaS技術層上，以員工體驗為核心的WorLife統一入口，增添了員工全生命週期管理和企業賦能的服務，創造了全新人力資源生態，能夠以更低成本、更短時間高效集成、補充、增強或替換現有及潛在客戶的已有系統。



與此同時，CDP集團管理團隊人才優勢突出，引領行業國際化發展。創始人王煒先生在商業管理、HCM及投資方面擁有逾25年經驗，之前曾擔任SAP 美國公司等領先國際機構的高管，並擁有中國及海外頂尖學校學位，商業及軟件工程背景強大，富有卓越的國際視野和戰略眼光。其他管理層及研發人員亦均有全球知名企業工作經驗，對行業理解更為深入，有助於該集團積極緊跟行業未來發展趨勢，敏銳捕捉商機。



市場前景方面，中國的HCM SaaS+市場近年增長迅猛，預計 2020年至2025年複合年增長率達30.4%。同時，2020年，HCM SaaS+市場收入佔中國HCM收入比例為21.6%，與美國2020年HCM SaaS+ 80%市場佔相比有顯著差距。因此，中國HCM SaaS+市場發展空間巨大。CDP有望憑借上述核心優勢，並在HCM SaaS+業務模式賦能下把握增長機遇，進一步擴大市場份額，強化核心競爭優勢，增厚護城河壁壘。



展望未來，CDP集團將進一步拓展HCM SaaS+產品和服務，壯大海外HCM業務，繼續提高運營效率，提升長期盈利能力，進而引領行業實現可持續發展。





話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

