Thursday, 21 April 2022, 12:00 HKT/SGT Share:

來源 Princeton Digital Group / APJII 普平數據和印尼互聯網服務提供商協會宣佈建立策略合作夥伴關係，以促進印尼的互聯網連接

印尼雅加達, 2022年4月21日 - (亞太商訊) - 亞洲領先的數據中心提供商普平數據（PDG）和印尼互聯網服務提供商協會 (APJII) 宣布合作進一步提升印尼的互聯網基礎設施。





這一策略合作夥伴關係將幫助雅加達、萬隆、泗水和北干巴魯的 APJII 成員輕鬆連接印尼互聯網交換中心 (IIX)，並加強印尼的網路連結基礎設施。此次合作還將包括 PDG 最近推出的一項新的綠地開發項目- 位於雅加達芝比棟22MW 的JC2數據中心。



APJII 是一個歷史悠久的協會，擁有 700 多家互聯網提供商和 3,000 多家企業會員。該協會為會員提供多項策略性服務，包括連接印尼互聯網交換中心(IIX)、各種協助、研討會和培訓以及與行業相關的見解。提供這些服務的目的是為了扶持其成員為印尼民衆提供優質的互聯網服務，這符合印尼政府的計劃，即透過建設國家的數位和互聯網基礎設施包容性來擴大整個群島的連接，以努力實現數位化轉型。



隨著印尼的互聯網普及率從2018年的64.8%上升到2021年的73.7%，該國 95% 的人口以智慧型手機連結網路，印尼有望成為數據中心的超大規模市場。根據 Structure Research 的數據預計， 從2020 年至 2025 年，雅加達的數據中心託管市場將以 23.7% 的複合年增長率增長，表明未來將出現巨大增長。



APJII 主席 Muhammad Arif 表示：“隨著互聯網滲透率的持續增長，APJII 必須預測互聯網基礎設施在容量、可靠性和效率方面的需求，包括互聯網交換節點和數據中心。 APJII 致力於支持印尼成為該地區最大的數位經濟強國並加強互聯網地位的願景。”



然而，印尼市場高度分散。許多網路服務和內容提供商都試圖連接 IIX。透過這種夥伴關係，PDG 開闢了更多在位置上的選擇。這將有助於促進 APJII 的成員利用 PDG 在市場上擴大的足跡取得更多的數位內容。此舉將使內容提供商能夠與 PDG 配合並更加輕鬆連接 IIX。同時，APJII 能夠擴展其社群並為印尼民衆提供更廣泛的網路服務。



“在印尼建立更強大的數位基礎設施並為整個國家的提升做出貢獻是 PDG 的核心。作為印尼政府部門爆炸性經濟增長和快速數位化的中心，PDG 已準備好以無與倫比的可擴展性、連接性和可靠性為全球雲公司、國內互聯網公司和企業提供服務，” 普平數據印尼總經理 Stephanus Tumbelaka 說。



關於PDG

Princeton Digital Group （PDG，普平數據） 是一家領先的互聯網基礎設施開發和營運企業，總部位於新加坡，並在中國、新加坡、印尼、印度、日本有業務。 PDG的數據中心資產組合為超大型用戶和企業在亞洲的發展提供有力的保障，幫助它們在亞洲發展最快的數位經濟體中快速擴大業務。欲瞭解更多詳情請造訪我們的網站www.princetondg.com或領英主頁LinkedIn。



關於 APJII

印尼互聯網服務提供商協會，簡稱 APJII，於 1996 年 5 月 15 日在雅加達舉行的第一屆印尼全國會議上成立。 APJII 是支持印尼互聯網發展的知名協會。作為互聯網服務提供商組織的協會，APJII 也是印尼互聯網交換中心（IIX）的“營運商”。 APJII 是一個社會性組織，以非營利基礎對 IIX 進行監管，以支持在印尼持有互聯網服務營運許可證的互聯網服務提供商之間的有效互連。由 APJII 持有並管理的 IIX 有效提高了印尼民衆的網路連接速度。



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