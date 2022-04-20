科軒動力向美洲交付10輛電動物流車



香港, 2022年4月20日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商科軒動力（控股）有限公司（「公司」；股份代號：476，連同其附屬公司，統稱「科軒動力」或「集團」）已向墨西哥一位主要客戶交付10輛訂製的六米電動物流車，供其配送貨物到消費者之用。

科軒動力向墨西哥交付10輛訂造的電動物流車

該批電動物流車的訂單，包括根據客戶需要，開發能盛載貨物的箱式底盤。科軒動力開發出兩種適用於不同續航里程的電池組及不同的冷卻系統，以應付拉丁美洲地區變化不定的氣溫。該批訂製的電動物流車亦備有全新的空氣系統，擁有輕身、低耗量的額外優點，因此具有更高的成本效益。



科軒動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop表示：「首批10輛物流車將由客戶進行測試，只要客戶對物流車的性能有信心，我們便可於今年接到大量訂單。我們有幾輛同款物流車正在歐洲進行認證，相信貨物配送供應商對這類車輛的需求很大。」



科軒動力已準備就緒進軍歐洲市場，並計劃同樣向德國及西班牙的企業提供度身訂製新能源汽車及技術解決方案。此次交付標誌著公司繼向菲律賓交付 COMET電動小巴，及在歐洲獲得12米電動巴士認證後，在全球開拓發展潛力巨大的電動汽車市場之最新舉措。



Miguel Valldecabres Polop續說：「歐洲、拉丁美洲和亞洲等高增長市場對電動汽車的度身訂製解決方案有著巨大需求。作為增值業務供應商，我們對在行業中建立獨特定位充滿信心。我們為能夠提供高科技、可持續和創新解決方案的成熟平台、且強大國際管理和開發團隊能夠支持集團發展此優越的細分市場而感到自豪。在積極拓展全球業務的同時，我們對公司在來年加快推進業務和銷售，利用其在國際電動汽車領域的獨特定位取得豐碩成果充滿信心。」



關於科軒動力（控股）有限公司（股份代號：476）

科軒動力（控股）有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商，在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎，是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶擁有生產基地，並著力開拓中國內地、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。





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