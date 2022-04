光大環境榮膺環保行業上市公司品牌價值榜單榜首

香港, 2022年4月20日 - (亞太商訊) - 近日,由中國內地媒體《每日經濟新聞》與清華大學經濟管理學院中國企業研究中心聯合出品的《2021中國上市公司品牌價值藍皮書》(以下簡稱「藍皮書」)正式出版發行,中國環保行業上市公司品牌價值榜也同步揭曉,中國光大環境(集團)有限公司(以下簡稱「光大環境」或「公司」,股份代號:257.HK)以146.22億元的品牌價值高居榜首,是榜單中唯一品牌價值過百億的環保上市企業,公司品牌價值超過第2至5名之和,年增長率達47.3%(行業整體增長率為14.5%),「龍頭獨佔」格局凸顯。



中國上市公司代表了中國經濟的活力,中國上市公司的品牌影響力在較大程度上反映出中國整體企業的品牌影響力。藍皮書基於對中國上市公司品牌價值的深入研究和特別開發的科學評估方法,對中國內地所有上市公司的品牌價值進行綜合評估及排名,對行業和企業品牌建設具有重要參考意義。



光大環境是中國環境產業頭部企業,中國首個一站式、全方位的環境綜合治理服務商。業務佈局環境、資源、能源、氣候四大領域,主營業務覆蓋垃圾發電及協同處理、生物質綜合利用、危廢及固廢處置、水環境治理、裝備製造、綠色技術研發、生態環境規劃設計等多產業鏈環節和細分領域。2021年,儘管疫情反覆、競爭激烈等因素導致市場經營環境更具挑戰,光大環境保持了穩健發展步調,行業地位持續穩固。依靠逆勢增長的經營業績、引領行業的科技創新、低碳轉型的積極部署、精品工程的持續打造、「一帶一路」的合作典範、聲譽良好的企業管治,以及社會責任的持續擔當,讓公司在海內外的品牌影響力進一步提升,品牌作為企業核心競爭力發揮了愈來愈重要的價值。



2021年,光大環境首次躋身《財富》中國500強,位居第283位,是位次最高的環境企業。同時,公司已連續3年穩居「中國環境企業50強」榜單的榜首,連續11年榮登「中國固廢行業十大影響力企業」榜首,連續6年入選道瓊斯可持續發展指數,連續11年獲納入恒生可持續發展企業基準指數,連續3年獲頒「亞洲最佳環境責任獎」,連續5年獲納入富時社會責任指數,連續7年獲中國公益節授予「年度責任品牌」。



藍皮書稱,在國家「雙碳」戰略和深入開展污染防治攻堅工作相關政策的支持下,「十四五」時期的環保行業進入了快速發展,正在成為中國調整產業結構和經濟轉型的重要支點和關鍵力量,環保企業品牌價值也具有廣闊的增長空間,企業需不斷提升自主創新能力,鑄造更加穩固的品牌價值,為中國和世界綠色低碳和可持續發展努力做出更多貢獻。



有關中國光大環境(集團)有限公司



中國光大環境(集團)有限公司(「光大環境」)為中國光大集團股份公司旗下骨幹企業、香港聯交所主板上市公司(257.HK)。下轄兩家上市公司:香港上市之中國光大綠色環保有限公司(1257.HK)、新加坡及香港兩地雙重上市之中國光大水務有限公司(U9E.SG及1857.HK)。二零零三年轉型環境領域以來,公司已逐步成長為中國最大環境企業、亞洲環保領軍企業、全球最大垃圾發電投資運營商及世界知名環境集團。公司連續十一年穩居「中國固廢十大影響力企業」首位、連續三年蟬聯中國環境企業50強榜首、連續九年獲納入MSCI中國指數。光大環境於環境、資源、能源、氣候領域全面佈局,主營業務包括垃圾發電及協同處理、生物質綜合利用、危廢及固廢處置、環境修復、水環境綜合治理、裝備製造、垃圾分類、環衛一體化、資源循環利用、無廢城市建設、節能照明、分析檢測、綠色技術研發、生態環境規劃設計、環保產業園等。國內業務遍及25個省(市)、自治區和特別行政區的210多個地區;海外業務已佈局德國、波蘭、越南及毛里求斯。





