Wednesday, 20 April 2022, 10:22 HKT/SGT Share: 朝雲集團(6601.HK)戰略注資中博綠亞,強勢佈局寵物藥及保健品市場 完成寵物用品、寵物食品業務佈局之後,朝雲集團(6601.HK)向寵物藥和寵物保健品市場銳意進取

香港, 2022年4月20日 - (亞太商訊) - 智通財經APP獲悉,4月18日,朝雲集團與武漢中博綠亞生物科技有限公司(下稱“中博綠亞”)達成戰略合作。根據協定,朝雲集團收購中博綠亞實際控制人劉高升持有的23.45%股權,並通過注資的形式收購中博綠亞8.5625%的股權,交易完成後朝雲集團將合計持有中博綠亞30.0046%的股份,成為其第二大股東,並獲得未來中博綠亞出讓股權時的優先購買權。

資料來源:艾瑞諮詢

本次合作達成後,朝雲集團與中博綠亞將在寵物保健品、寵物藥品等領域的研發資源分享、產品開發、供應鏈合作、資本合作等領域打造雙贏、可持續發展的戰略合作夥伴關係。這也標誌著朝雲集團正式入局寵物保健品及寵物藥品領域。



寵物保健品及藥品高複合增長 搶灘千億級賽道

據灼識諮詢報告,中國城鎮寵物貓狗數量預計將在2024年進一步增長至約1.39億隻,2019年至2024年的複合年增長率約為7%。同時,據中國平安預計2022-2026年將有大量寵物進入老年期(8歲以上),隨著寵物年齡增長,寵物發病率會大幅增加,醫療需求提升將推動寵物醫療市場進一步增長。隨著科學餵養理念不斷深入,以及寵物老年潮的到來,寵物保健品和寵物藥品市場呈現快速增長趨勢。



據艾瑞諮詢研究報告,預計2021至2025年寵物營養品市場複合增長率將達到22%,高於寵物食品市場同期16%的增速。寵物營養品具有日常化消費的特點,預計其滲透率將得到不斷提升,2025年寵物營養品市場規模將達到348億元(人民幣,下同)。再觀寵物醫療、藥品方面,據中國平安研究報告顯示,2020年中國寵物醫療(診療+藥品)市場規模達到532.77億元,較2019年增長38.5%。



朝雲集團以寵物食品和寵物用品為基石,持續拓寬寵物業務範圍,進一步加強寵物賽道競爭力,形成寵物用品+寵物食品+寵物藥品+寵物保健品的全條線佈局,打造“一站式寵物護理平臺”。在新老業務相互協同、相互促進之下,公司將進一步打開在寵物市場的成長天花板,驅動公司業務規模擴大和業績增長。



互取所長強強聯手,突顯協同效應

在編者看來,朝雲集團從事家居護理、個人護理、寵物護理和寵物食品業務,在過往經營實踐中形成專業的品牌打造能力、團隊建設能力以及供應鏈優勢都將為寵物藥品和寵物保健品業務提供積極助益,這也意味著朝雲集團有望在寵物保健品和寵物藥品領域打造下一個爆款品牌。



然而,經營寵物保健品和寵物藥品是一項專業性更高的“系統工程”,對從業者研發體系、人才儲備、供應鏈、品牌運營、管道運營等各方面能力提出更高要求。



公告中顯示,本次戰略合作達成後,朝雲集團和中博綠亞在技術研發資源方面彼此共用,建立聯合實驗室,共同探討聯合培養研發人才,共同研發新品,互相提供產品代加工服務,同時保障代加工服務合作條件優於市場其他合作夥伴。此外,雙方將互相推動管道及供應商等其他企業資源分享。



中博綠亞自2006年成立以來,一直專注於寵物藥及寵物保健品生產、研發、銷售和服務,擁有豐富的研發資源和強大的技術壁壘,與國內專業研發團隊、大學教授在寵物藥和寵物保健品研發領域建立了密切的合作機制,擁有國家發明專利技術6項、實用新型專利10項、版權著作10項,已獲得獸藥批文20個,其中二類新獸藥批文5個、五類新獸藥批文1個、在研新藥15個,同時擁有完善的寵物藥和保健品生產線,是國內專業的寵物藥GMP認證企業。結合以上的種種優勢,這次朝雲集團與中博綠亞達成戰略合作,將大力推動其踏入寵物藥品及寵物保健品領域的發展,為其提供強大的技術實力支援。



同時,朝雲集團在現金流充沛的情況下,適時運用投資兼併購工具收購中博綠亞股份,不僅可以使公司迅速擴展經營範圍,佔據市場獲取利潤,同時,兼併購也是公司利用好社會優質資源補強能力的一個抓手。朝雲集團和中博綠亞在寵物保健品和寵物藥品領域強強聯合、優勢互補,有望取得一加一大於二的效果。



獲資本市場看好 價值拐點已現

在智通財經APP看來,綜合未來行業規模和成長速度,寵物保健品及藥品無疑是寵物行業細分賽道中最值得期待的黃金賽道。朝雲集團和中博綠亞強強聯合,利用各自優勢賦能寵物保健品和藥品業務,可以期待雙方在這個領域有一番新的作為。



事實上,在朝雲集團和中博綠亞戰略合作前,資本市場已經為朝雲集團未來發展投下信任票。天風證券4月2日發佈的研究報告顯示,維持朝雲集團股票“買入”評級,綜合預計公司2022-2023年營收將分別達到20.40億元和23.15億元,淨利潤預期分別為2.10億和2.32億元。



智通財經APP資料顯示,截至4月19日止的近20個交易日,朝雲集團獲超過1500萬資金淨流入,投資者對朝雲集團的投資熱情亦同步升溫。



朝雲集團內生高速增長、外延積極發展並購,先後注資山東帥克、中博綠亞等知名寵企並達成緊密合作,符合公司戰略佈局,並持續以務實的方式不斷完善公司寵物業務條線,確保公司在寵物行業中站穩腳步,力爭走在行業前端。未來,朝雲集團業績有望迎來超預期表現,進而帶動股票估值開啟新一輪上升通道。





