朝雲集團（6601.HK）戰略投資中博綠亞，成為其第二大股東，大力佈局寵物藥及寵物保健品業務

|
|
|Tuesday, 19 April 2022, 15:18 HKT/SGT
|
香港, 2022年4月19日 - (亞太商訊) - 4月18日，朝雲集團（6601.HK）與武漢中博綠亞生物科技有限公司（下稱中博綠亞）達成戰略合作，決定在寵物保健品、寵物藥品等領域的研發資源分享、產品開發、供應鏈合作、資本合作等領域打造雙贏、可持續發展的戰略合作夥伴關係。根據協定，朝雲集團收購中博綠亞實際控制人劉高升先生持有的23.45%股權，並通過注資的形式收購中博綠亞的8.5625%股權，操作完成後朝雲集團合計持有中博綠亞30.0046%的股份，成為其第二大股東，並獲得未來中博綠亞出讓股權時的優先購買權。
這是朝雲集團繼完成寵物用品及食品業務佈局後，進一步拓寬寵物板塊業務範圍，為大力進軍及佈局寵物藥和寵物保健品市場打響了信號槍。
本次合作達成後，朝雲集團與中博綠亞將在技術研發資源方面彼此共用，建立聯合實驗室，共同探討聯合培養研發人才，共同研發新品，互相提供產品代加工服務，同時保障代加工服務合作條件優於市場其他合作夥伴。此外，雙方將互相推動管道及供應商等其他企業資源分享。
中博綠亞成立於2006年，是國內領先的專注寵物藥及寵物保健品生產、研發、銷售和服務於一體的國家高新技術企業。公司在國內寵物行業擁有全管道佈局能力，覆蓋線下寵物門店和寵物醫院網點超1萬家，醫師團隊每年為近2000萬使用者提供養寵諮詢服務。中博綠亞位於武漢市大學之城的洪山區，依託華中農業大學等高校的研發優勢，建立了適合國內寵物行業發展的研發機制，在寵物藥和保健品領域，擁有豐富的研發資源和強大的技術壁壘，與國內專業研發團隊、大學教授在寵物藥和寵物保健品研發領域建立了密切的合作機制，擁有國家發明專利技術6項、實用新型專利10項、版權著作10項，已獲得獸藥批文20個，其中二類新獸藥批文5個、五類新獸藥批文1個、在研新藥15個，同時擁有完善的寵物藥和保健品生產線，是國內專業的寵物藥GMP認證企業，並在洪山科投的支援服務下成為湖北省專精特新小巨人企業。
通過與中博綠亞達成戰略合作，將大力推動朝雲集團踏入寵物藥品及寵物保健品領域，繼續拓寬寵物業務範圍，進一步加強寵物賽道競爭力。同時，本著雙方資源互補、合作共贏的初衷，本次合作對中博綠亞業務發展和市場地位也有望更進一步，朝雲集團作為股東將從中受益，獲得業務與估值不同層面的增量。
不懈拓寬寵物業務範圍、積極尋求寵物板塊兼併購、不斷完善上游供應鏈佈局，朝雲集團已向市場表明了其深化打造寵物業務條線的堅定決心。
格隆匯
話題 Press release summary
部門 消费者
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Apr 6, 2022, 15:00 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）寵物板塊翻倍增長，推進寵物品類兼併購，提升核心競爭力
|Apr 6, 2022, 10:03 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）寵物品類增長138.9%，深化寵物主糧業務，加速度增長
|Mar 31, 2022, 14:20 HKT/SGT
|原料價格上漲之下毛利率不降反增，朝雲集團（6601.HK）可持續發展能力顯著
|Mar 30, 2022, 14:49 HKT/SGT
|朝雲集團（06601.HK）持續盈利：現金流充裕，自我造血能力強
|Mar 29, 2022, 15:19 HKT/SGT
|朝雲集團業績穩健增長，寵物板塊亮眼，派息率或提至約80%
|Mar 29, 2022, 12:25 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）公佈2021年度業績，各業務線穩健增長且盈利，派息率或高達約80%
|Mar 11, 2022, 10:36 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）發力寵物主糧，從站穩賽道到價值躍升
|Nov 9, 2021, 15:12 HKT/SGT
|朝雲集團(6601.HK)攜手山東帥克達成戰略合作，深化寵物主糧供應鏈佈局
|Sept 28, 2021, 10:49 HKT/SGT
|上市以來首次實施股權激勵 朝雲集團（6601.HK）如何帶飛業績
|Sept 27, 2021, 12:01 HKT/SGT
|朝雲集團股權激勵方案落地 凝聚團隊為企業發展賦能
|Sept 23, 2021, 20:13 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）授出6980萬股購股權及1980萬股受限制股份
|Aug 31, 2021, 14:03 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）中期業績營收毛利雙增長、寵物品類同比增長350.5% 符合戰略預期
|Aug 31, 2021, 09:43 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）上半年營收毛利雙增長 寵物護理品類增長350.5% 線上銷售同比增長47.6%
|Aug 30, 2021, 18:08 HKT/SGT
|朝雲集團（6601.HK）中期業績營收12.72億元，營收毛利雙增長，符合戰略預期
|Aug 23, 2021, 09:52 HKT/SGT
|“倔強的尾巴”引爆“新物種爆炸” 朝雲集團何以頻繁出爆品？
|Aug 17, 2021, 18:29 HKT/SGT
|寵物友好的科學品牌：朝雲集團在新物種爆炸大會上被點名
|July 23, 2021, 11:08 HKT/SGT
|機構：快手、朝雲集團、奈雪的茶等有望納入港股通
|July 23, 2021, 09:45 HKT/SGT
|朝雲集團(06601.HK)獲主席兼執行董事陳丹霞增持128.15萬股
|July 2, 2021, 12:35 HKT/SGT
|詮釋本土企業未來競爭力 朝雲集團榮膺“2021年中國卓越管理公司”大獎
|June 4, 2021, 11:14 HKT/SGT
|朝雲集團擬實施股份獎勵計畫並建議購股權計畫：深度綁定管理層和股東利益 共促公司價值增長