Tuesday, 19 April 2022, 15:18 HKT/SGT Share: 朝雲集團(6601.HK)戰略投資中博綠亞,成為其第二大股東,大力佈局寵物藥及寵物保健品業務

香港, 2022年4月19日 - (亞太商訊) - 4月18日,朝雲集團(6601.HK)與武漢中博綠亞生物科技有限公司(下稱中博綠亞)達成戰略合作,決定在寵物保健品、寵物藥品等領域的研發資源分享、產品開發、供應鏈合作、資本合作等領域打造雙贏、可持續發展的戰略合作夥伴關係。根據協定,朝雲集團收購中博綠亞實際控制人劉高升先生持有的23.45%股權,並通過注資的形式收購中博綠亞的8.5625%股權,操作完成後朝雲集團合計持有中博綠亞30.0046%的股份,成為其第二大股東,並獲得未來中博綠亞出讓股權時的優先購買權。



這是朝雲集團繼完成寵物用品及食品業務佈局後,進一步拓寬寵物板塊業務範圍,為大力進軍及佈局寵物藥和寵物保健品市場打響了信號槍。



本次合作達成後,朝雲集團與中博綠亞將在技術研發資源方面彼此共用,建立聯合實驗室,共同探討聯合培養研發人才,共同研發新品,互相提供產品代加工服務,同時保障代加工服務合作條件優於市場其他合作夥伴。此外,雙方將互相推動管道及供應商等其他企業資源分享。



中博綠亞成立於2006年,是國內領先的專注寵物藥及寵物保健品生產、研發、銷售和服務於一體的國家高新技術企業。公司在國內寵物行業擁有全管道佈局能力,覆蓋線下寵物門店和寵物醫院網點超1萬家,醫師團隊每年為近2000萬使用者提供養寵諮詢服務。中博綠亞位於武漢市大學之城的洪山區,依託華中農業大學等高校的研發優勢,建立了適合國內寵物行業發展的研發機制,在寵物藥和保健品領域,擁有豐富的研發資源和強大的技術壁壘,與國內專業研發團隊、大學教授在寵物藥和寵物保健品研發領域建立了密切的合作機制,擁有國家發明專利技術6項、實用新型專利10項、版權著作10項,已獲得獸藥批文20個,其中二類新獸藥批文5個、五類新獸藥批文1個、在研新藥15個,同時擁有完善的寵物藥和保健品生產線,是國內專業的寵物藥GMP認證企業,並在洪山科投的支援服務下成為湖北省專精特新小巨人企業。



通過與中博綠亞達成戰略合作,將大力推動朝雲集團踏入寵物藥品及寵物保健品領域,繼續拓寬寵物業務範圍,進一步加強寵物賽道競爭力。同時,本著雙方資源互補、合作共贏的初衷,本次合作對中博綠亞業務發展和市場地位也有望更進一步,朝雲集團作為股東將從中受益,獲得業務與估值不同層面的增量。



不懈拓寬寵物業務範圍、積極尋求寵物板塊兼併購、不斷完善上游供應鏈佈局,朝雲集團已向市場表明了其深化打造寵物業務條線的堅定決心。





格隆匯





話題 Press release summary



部門 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network