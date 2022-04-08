Monday, 11 April 2022, 17:57 HKT/SGT Share: 明星IP組合賦能新零售 巨星傳奇衝刺港股

香港, 2022年4月11日 - (亞太商訊) - 轉自新華財經報導，數字經濟成為經濟發展新動能，明星IP也受到越來越多的關注。



2022年3月，新零售運營商巨星傳奇提交香港聯交所主機板上市申請，基於明星IP創作及運營，巨星傳奇主要通過社交電商平台銷售健康管理和護膚產品，在業界享有較高影響力。



明星IP組合賦能新零售運營



招股書顯示，明星周杰倫母親葉惠美是巨星傳奇的控股股東及創始人之一，公司另一創始人楊峻榮則是周杰倫藝人經紀公司的董事，方文山則出任巨星傳奇首席文化官。



作為擁有新零售、IP創作和營運這兩項業務的新零售運營商，巨星傳奇的“新”，很大程度上體現在它旗下獨有的明星IP組合能持續為新零售業務賦能。



據悉，巨星傳奇與周杰倫的藝人管理公司杰威爾音樂簽訂了十年的IP授權協議，擁有優先與周杰倫及其相關IP合作的權利，通過創立獨有明星IP，包括周杰倫的官方二次元形象-周同學及自製文旅綜藝節目《周遊記》 在浙江衛視、芒果TV等平臺播出，不斷從公域流量池處精準引流，主動擴大IP影響力。



除了周杰倫相關IP之外，巨星傳奇還不斷擴充創作和運營其他IP，以提高IP組合的豐富度，通過不同領域多元化的明星IP組合及精細化的行銷定位，使得巨星傳奇以IP 賦能零售的模式更加穩固。 比如與劉畊宏合作設計健康管理產品，與方文山合作開發具有中國傳統文化特色的產品等。 同時，巨星傳奇還與庾澄慶合作打造流行音樂脫口秀《既來之則樂之》。 據瞭解，目前巨星傳奇也和南拳媽媽達成合作意向。



業內人士分析，IP賦能模式的底層邏輯在於可以讓公司零售產品在早期獲得低成本的高流量以及高轉化率，從而快速打開品牌知名度，助力收入穩定增長。



社交電商引領營收持續增長



IP賦能僅僅只是一方面，更重要的還是賽道的選擇。



新冠疫情的持續，使得公眾對健康、體重管理的重視成為潮流。 巨星傳奇主打產品的魔胴咖啡，因提倡低碳飲食法和明星IP的賦能，成為巨星傳奇重要的收入來源這一。



數據顯示，巨星傳奇2018年、2019年、2020年營收分別為9468萬元、8658萬元、4.57億元。 2020年激增的營業收入中，魔胴防彈咖啡貢獻著較高比重。 2020年，該咖啡實現收入為3.33億元，占巨星傳奇總收入的比例達72.8%。



據灼識諮詢數據，中國防彈飲料市場規模從2015年的2億元上升到2020年的31億元，複合增速達到76%;預計將以30.3% 的增速增長到2025年的115億元。 在這樣一個高成長性的賽道中，巨星傳奇具備遠超同行的領先優勢和規模優勢。 招股書披露，2020年，巨星傳奇是中國防彈飲料市場份額最大的公司，佔比達到40.6%。



銷售模式上，根據巨星傳奇招股書，魔胴咖啡以新零售模式進行銷售，主要走分銷網路和電商管道，包括社交化的電商、自有APP“巨星優選”和平臺型電商如天貓店、快手店，最終抵達終端消費者。 同時，由於其“核心優勢”——“能夠通過專有明星IP賦能其新零售業務”，巨星傳奇從而可以建立一個對獨有明星IP感興趣的使用者社群。



而巨星傳奇與合作方建立的分銷網路，分銷商僅通過其下一層級的經銷商進一步鞏固及擴大分銷網路。 並且部分經銷商已進一步發展成為產品的關鍵意見消費者。 招股書中披露，巨星傳奇曾於2020年及2021年遭遇兩起事件，銀行帳戶中的若干資金被臨時凍結。 據招股書詳述，巨星傳奇隨即向昆山市市場監督管理機構彙報，後者對巨星傳奇的經營情況進行檢查，並分別於2020年6月及2021年6月出具兩份檢查意見， 判定巨星傳奇是透過合法的分銷模式從事新零售活動。



不僅如此，巨星傳奇亦是昆山深化兩岸產業合作試驗區首家社交電商試點企業。 昆山夢世界社交電商基地總經理李導齡稱，昆山深化兩岸產業合作試驗區是兩岸中小企業深度合作的重要載體，夢世界推動了很多企業入駐園區，其中巨星傳奇的子公司昆山巨星行動電子商務有限公司就是園區孵化出的第一家電商試點企業。



李導齡表示，巨星傳奇若赴港上市成功，相信對其IP的創造及運營、產品研發和管道開拓都會得到不同程度的加強，同時對於園區引進其他電商企業形成示範效應，形成以巨星傳奇為行業先行者的長期良性發展趨勢。





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