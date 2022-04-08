興業銀行境外債券承銷業務一季度領跑市場

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|Friday, 8 April 2022, 12:06 HKT/SGT
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香港, 2022年4月8日 - (亞太商訊) - 近日，根據彭博數據顯示，2022年一季度興業銀行(1) 中國離岸債券承銷量全市場排名位列第一(2) ，落地項目57筆，承銷金額15.35億美元，在年初市場環境動蕩的大背景下，領跑境外債承銷業務市場。
該行發揮優良的聯動機制，通過集團首家境外機構興業銀行香港分行，協助中資企業運用境外債券發行拓寬融資渠道、樹立國際形象、搭建海外平台及實現多元化資產配置。據悉，2021年全年，興業銀行香港分行共承銷近200筆境外債券項目、累計發行規模超過600億美元等值，其中22筆爲參與承銷的境外綠色債券及可持續債券項目，作為中資承銷商積極響應國家政策號召，引導國際資本流向綠色行業，進一步踐行「綠色銀行」承諾，在保持境外債券承銷規模市場領先地位的同時，為推動境外綠色債券發行市場作出積極貢獻。香港分行有關負責人表示，2022年將繼續搶抓市場機遇，積極為中資企業境外債券發行提供强大的專業支持，為中資企業「出海」保駕護航。
(1) 興業銀行是一家于中國內地注册成立的股份有限公司
(2) 數據來演：彭博中國離岸債券排行截至2022年3月31日
話題 Press release summary
部門 金融, Banking & Insurance
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