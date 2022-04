Thursday, 7 April 2022, 20:31 HKT/SGT Share:

來源 Kingworld Medicines Group 珠海金明獲百年老品牌余仁生保嬰丹代理權

香港, 2022年4月7日 - (亞太商訊) - 金活醫藥集團(01110.HK)發佈公告,其合營公司珠海市金明醫藥有限公司(珠海金明)獲得了香港百年老品牌余仁生保嬰丹在國內兩個有港藥銷售基礎的廣東省和福建省的銷售代理權及國內線上銷售代理權,授權為期三年。



據介紹,余仁生1879年創立於馬來西亞,一百四十多年來,余仁生一直秉承「仁澤眾生」的宗旨和理念,以良心製藥,對品質有著嚴格要求,將安全、責任貫徹始終。余仁生也致力於將傳統中藥現代化,堅持「天然正藥」,以此標準出產和售賣優質中草藥、中成藥、中藥保健品及健康食品。余仁生品牌推出超過300種不同的產品,經銷上千種中藥材及其他藥品,經典產品無數,產品遠銷世界各地,已是亞洲最大的中藥保健企業之一、百年歷史的老字號知名中醫藥保健品牌,深受消費者認可和讚譽。



珠海金明本次獲得授權的產品為余仁生旗艦產品之一——保嬰丹。保嬰丹純粹由天然中藥制煉而成,具有疏風清熱、化痰定驚的功能,用於小兒外感發熱,兼痰熱內盛所致發熱微惡風寒、噴嚏流涕,及夜啼易驚,煩躁不寧。1998年「保嬰丹」作為余仁生補益小孩疾病的旗艦產品,和另一婦女療補的旗艦產品「金牌白鳳丸」, 被核准在中國大陸銷售。二十多年來,保嬰丹因良好的功效和作用在廣東成為家喻戶曉的產品,一般被有孩家庭作為常備藥品儲備,深受消費者喜愛,更是成為到香港必買物品清單之一。



珠海金明醫藥公司為金活醫藥控股50%的合營公司,因成為京都念慈菴廣東省總經銷商而被業界熟知。其在廣東省內建立了廣泛的渠道網絡及終端網絡,擁有一支專業的營銷隊伍和與時俱進的運營機制。近年來,其推動念慈菴系列產品市場份額不斷擴大,穩步提升銷售業績。對於本次成為又一百年老字號余仁生保嬰丹在廣東和福建省內的代理經銷商,珠海金明董事長趙利生表示,余仁生創立之初就以關愛世人健康為起源,這與金活「效力世人 潤澤蒼生」的企業使命一脈相承,感謝余仁生對金明公司的信賴。未來將不負對方期望,將余仁生保嬰丹這一國際優秀中藥產品與金明公司的優勢相互整合,推廣給更多有需要的消費者使用。在這次新冠疫情中,大家看到中醫及相關產品在抗疫過程中發揮了重要作用,被越來越多的民眾關注及信賴。相信未來中醫藥將迎來更大的發展良機,作為百年歷史的余仁生保嬰丹將踏上中醫藥快速發展的列車,繼續發揚光大,為構建和諧美好的生命共同體而努力奮鬥。同時,金明公司通過與余仁生的合作,將可進一步夯實營銷網絡及平台,提升公司的綜合競爭力,吸引更多的優秀產品。





