Wednesday, 6 April 2022, 15:12 HKT/SGT Share: 東莞農商銀行:服務實體成績顯著 資產規模近人民幣6000億

香港, 2022年4月6日 - (亞太商訊) - 東莞農商銀行(股份代號:9889.HK),東莞市首家上市的地方法人金融機構,發佈其上市後的首份年度「成績單」,整體成績亮眼。



集團資產接近六千億元,效益質量規模協調發展

資料顯示,截至2021年末,東莞農商銀行集團資產總額達人民幣5933.61億元,各項存款餘額達人民幣4139.61億元,各項貸款餘額達人民幣2981.15億元,經營指標持續創出歷史新高;2021年營業收入為人民幣129.96億元,同比增長7.88%。



效益方面,集團淨利潤為人民幣57.03億元,歸屬於該行股東的淨利潤為人民幣55.90億元,分別同比增長12.81%和15.09%;資產利潤率為1.00%,資本利潤率為12.87%,盈利能力顯著,運營效率持續提升。



質量方面,該集團2021年末不良貸款率為0.84%,資本充足率為16.29%,撥備覆蓋率375.34%,資產質量保持在優良水準。



業務品牌特色突出,服務實體顯著提升

作為「三農」金融主力軍和地方金融主力軍,東莞農商銀行始終堅守支農支小支實的市場定位。根據披露顯示,東莞農商銀行在東莞銀行業率先成立鄉村振興金融服務中心,圍繞「產業興村、美麗鄉村、普惠村民」三大工作主線,全力推進鄉村振興金融服務工作。該行創新推出鄉村振興金融服務「133」工程,推行「三大人員」派駐制度,並結合當地民俗特色,創新推出了以「一村一卡」為特色的系列「鄉村振興信用卡」,配合「整村授信」活動,實現讓創新的產品和服務直達村企村民,成為了2021年東莞銀行業服務鄉村振興的一道亮麗風景線。



在踐行普惠金融方面,該行圍繞「現代三農」客群、先進製造業「三鏈」客群和中小微企業「三創」客群等「三個三」客群,推出定制化服務。截至2021年末,該行「現代三農」客戶貸款餘額達人民幣563.12億元,支持製造業及相關產業的貸款餘額達人民幣393.79億元,支持中小微企業「三創」貸款餘額達人民幣24.98億元。同時,東莞農商銀行持續提升對小微企業信貸支持力度。截至2021年末,集團小微企業貸款餘額(銀保監會全口徑)達人民幣1,320.33億元。



在圍繞便民利民方面,東莞農商銀行大力深化零售服務轉型。2021年,該行零售客群資產管理規模(AUM)達人民幣2429.93億元,以科技賦能推動零售業務和財富業務創新發展。



數字化轉型多點推進,科技賦能亮點紛呈

東莞農商銀行積極順應數字經濟發展浪潮,全力推進數字化轉型,將數字化嵌入到客戶服務的全生命週期之中,為客戶創造更大的價值。2021年,東莞農商銀行專門設立數字化轉型辦公室,不斷深化金融科技人才隊伍建設,並持續加大金融科技資源投入,年內集團科技投入共約人民幣5.14億元,賦能業務創新發展。



東莞農商銀行還持續構建開放性業務生態,通過縱深推進場景化建設,努力打造完備的線上金融服務生態圈,多維度滿足核心客戶「金融+非金融」服務需求。截至2021年末,該行個人手機銀行累計用戶數超336萬戶,平均月度活躍用戶(MAU)達70萬戶。同時,為推進網點智能化轉型和運營模式升級,進一步優化客戶體驗,東莞農商銀行創新推出「雲銀行」,在200餘個營業機構投放近320台智能設備,助推銀行網點向場景化、數字化轉變,切實提升客戶獲得服務的便捷性。





