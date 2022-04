AEON信貸2021財政年度溢利上升13.6%至342,600,000港元

香港, 2022年4月6日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「AEON信貸」或「集團」;股份代號:00900)今天公佈截至2022年2月28日止年度(「2021財政年度」)之全年業績。



集團於2021財政年度的收入為1,049,600,000港元(2020財政年度:1,089,900,000港元),溢利按年增長13.6%至342,600,000港元。每股盈利增加至81.81港仙(2020財政年度:72.02港仙)。董事會建議派付末期股息每股22.0港仙,全年股息為每股44.0港仙,派付股息比率為53.8%。



溢利增長主要由於集團透過改進信用評估技術建立高品質的信貸組合以及加強債務管理能力所致,令減值虧損及減值準備大幅減少55.4%至94,100,000港元。隨著信用卡銷售增加和在永旺百貨推出非AEON卡收單交易,集團於年內的徵收費用及傭金整體增加26,400,000港元至103,400,000港元,同樣帶來溢利增長。



為克服業務上的不利因素,集團於年內推出不同的促銷計畫,以捕捉客戶不斷變化的信用卡消費需要及個人貸款需求。與2020財政年度相比,本年度銷售額整體增長21.1%,截至2022年2月28日的客戶貸款及應收款項總額餘額較2021年2月28日增加5.2%。



展望未來,集團將繼續致力優化其信貸政策,如在可持續的基礎上向客戶提供信貸服務,從而實現溢利最大化。此外,集團將推出針對年輕一代的新信用卡產品,以擴大集團的客戶群。集團亦會將行銷和推廣活動聚焦於自身的解決方案,以應對疫情後環境下不斷變化的消費者之需求,並擴大品牌的吸引力。



隨著第二輪消費券計畫即將於本港推出,集團將更加依重多樣化的行銷管道和方案,以保持競爭力及把握經濟活動復蘇所帶來的商機。集團亦將繼續尋找機會開設更多新分行,加強本地消費促進活動並聘請代言人推廣產品。



利率預期於2022/23年上升或導致息差下降,因此,集團將透過引進更多的信用卡收單商戶,積極開拓徵收費用及傭金等新收入來源,並探索其他業務機會。



在技術開發方面,信用卡和貸款系統更換專案預計將在2022/23年下半年完成。更換後,集團可透過加強數碼行銷推廣新的產品裨益,為客戶提供優越使用者體驗或新的支付解決方案。此外,新的資料分析工具將有助集團提高行銷、信貸評估和信貸管理活動的成效。



中國內地業務方面,集團將繼續專注于大灣區的擴張,推出更多貸款產品。另外,新收購的永旺資訊服務(深圳)有限公司將為集團的運營提供無縫支援,同時助力集團建立獨有優勢以把握新的外在商機。



AEON信貸財務董事總經理深山友晴先生表示:「儘管疫情持續,集團的業務仍能重回穩定增長軌道,但我們預計來年的營商環境仍充滿挑戰和不確定性。為在逆境下取得增長,我們將繼續完善商業模式以滿足不斷變化的消費者行為及在新常態下的新客戶需求。憑藉應對市場變化的能力及與合作夥伴的牢固業務關係,加上穩健的流動資金狀況和資產負債表,我們已做好準備,迎接未來的挑戰及向前邁進,抓緊湧現的商機。」



關於AEON信貸財務(亞洲)有限公司(股份代號:00900)

AEON信貸財務(亞洲)有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司(東京證券交易所編號:8570)及AEON集團旗下公司,成立於1987年,並於1995年在香港聯合交易所有限公司主機板上市。集團主要從事消費融資業務,包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務,以及於中國內地從事小額融資業務。



詳情請流覽公司網址:www.aeon.com.hk。



