朝雲集團（6601.HK）寵物品類增長138.9%，深化寵物主糧業務，加速度增長

香港, 2022年4月6日 - (亞太商訊) - 3月28日,朝雲集團(06601.HK)發佈2021年業績報告,得益於多品牌多品類戰略的深入推進,各業務線穩健增長,特別是寵物賽道上佈局的持續見效,2021年全年實現營業收入17.69億元,同比增長3.9%,銷售毛利達到7.87億元,同比增長6.0%,整體毛利率逆勢上揚增至44.5%,先款後貨的銷售模式確保了充沛的現金儲備,盈利狀況持續向好。基於穩健的盈利表現和良好的現金狀況,公司派發末期股息每股普通股0.0553元,派息比率從約25%提升至約80%。



值得一提的是,2021年,公司寵物業務呈倍速增長,全年營收貢獻5266.2萬元,同比增長達138.9%,對集團總營收的增長貢獻約 50%。寵物業務的毛利率由54.5%增加至58.0%。



應勢佈局寵物市場 優質賽道成長動力強勁



近年來,隨著收入水準的提高,人們不再僅限於基本的物質需求,對品質生活的追求愈趨強烈,養寵需求順勢而生。在消費升級和擬人化養寵的趨勢下,中國寵物市場迎來快速發展的增量市場階段,尤其高頻剛需的寵物食品市場和高門檻的寵物醫療市場成為當前寵物賽道的兩大亮點。



公司自2019年開始佈局寵物賽道,逐步切入寵物黃金市場,先後創立寵物用品品牌“倔強尾巴”和中高端寵物食品品牌“倔強嘴巴”,自此實現了寵物用品和寵物食品雙賽道佈局。通過逐步完善寵物業務供應鏈、構建核心優勢,公司產品獲得消費者廣泛認可,發展潛力在多個維度上不斷被驗證。得益於寵物品類規模的持續井噴及較高毛利率,2021年集團整體收入的業績獲得顯著提升。



伴隨著收入水準的提高、科學養寵理念的深化以及年輕一代成為養寵主力,營養均衡、天然健康、品質突出的寵物產品逐漸成為消費新趨勢。公司高度注重產品研發創新,通過產品組合和產品結構進行產品力的深度挖掘,從食材、工藝及風味上實現擬人化升級,提供更加個性化的專屬定制寵物食品。2021年,朝雲集團精准卡位中高端市場,重點推出毛利率較高的高品質寵物純鮮肉食品產品線,包括了貓主糧、犬主糧、貓零食和益生菌等,在寵物護理產品方面成功打造了寵物除菌除味產品、貓砂產品的爆品系列,並通過沉澱品質、佔領電商平臺、創意行銷等方式,獲得新一代消費者的青睞,實現彎道超車。



供應鏈佈局上,朝雲集團不斷加強上游供應鏈建設,弱化產業鏈上游波動帶來的不利影響,2021年公司在貓砂產業上游、寵物保健品、境外寵物原料等方面保供求穩。2021年9月,朝雲集團沂南貓砂工廠專案啟動,進一步鞏固供應鏈安全、平滑原材料價格上漲的影響。11月,公司與山東帥克在寵物食品研發、生產、供應鏈、資本市場等領域結成深度的戰略合作,以挖掘在供應鏈優化上的潛力,為主糧業務奠定硬核產品力優勢。



此外,公司還聯手全新代言人楊迪,為寵物品牌注入新鮮活力,同時佈局全網社交媒體曝光矩陣,提升品牌知名度及美譽度,佈局寵物垂類達人種草矩陣,提升產品口碑,全方位重點打造寵物品牌影響力,進一步擴大寵物業務規模以及市場份額,全力加速線上及線下雙管道業務佈局。



強化寵食業務實力 提升整體業績增長韌性



展望2022年,中國的寵物行業將達到2200-2500億規模,行業年複合增長率20%以上,其中,寵物食品占比55%,寵物主糧占寵物食品65%,高品質的個性化寵糧成為上升最快的消費需求。在寵物主更多的可支配收入、更強的消費意願、更高級細化的購買需求驅動下,傳統寵物消費金額上限將全面突破,預計未來五年將有10-15%左右增速。鑒於此,公司的寵物業務將全力發展高利潤率的寵物純鮮肉主糧市場,並通過並購、戰略合作等方式滲透到寵物保健品、寵物智慧產品等領域,在不斷加強護城河的同時,不斷完善研發、產品、管道等全鏈條佈局,用多元化的行銷方式擴大品牌聲量增加客戶黏性,為進一步提升市占率打下基礎。



與此同時,在家居護理及個人護理等傳統業務方面,公司將繼續實施多品牌多品類戰略,組建個人護理專業團隊,進一步鞏固線下分銷管道的領先地位,加快在抖音、快手等新興線上管道的滲透,並加強上游供應鏈建設,提升各管道、各品類的盈利能力。



未來,憑藉著增長勢能充足的寵物新業務和穩健的傳統業務實力,公司經營和業績資料勢必得到很好的支撐,成長性得到很好的保障。





