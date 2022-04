Wednesday, 6 April 2022, 09:40 HKT/SGT Share: 守望相助 愛心送暖 光大控股與中飛租賃向新界捐贈防疫物資

香港, 2022年4月6日 - (亞太商訊) - 香港第五波疫情仍處攻堅關鍵期,4月4日,光大控股 (165.HK)和旗下中飛租賃(1848.HK)聯合向新界基層義工及兩家養老機構捐贈逾百箱防疫物資,全力支持基層一線義工和在院長者防疫抗疫。

捐贈儀式在新界鄉議局大樓演奏廳舉行





中聯辦新界工作部副部長李功勛致辭時表示,光大控股作為在港中資企業,向鄉議局捐贈抗疫物資,是響應習主席及中央的號召,支持香港抗疫工作的善舉,也是光大控股「身在香港、心系香港、愛在香港」的體現。他相信,在中央的支持下,只要社會各界全力以赴、堅持到底,香港一定會儘快戰勝疫情。



光大控股董事長趙威表示,光大控股作爲光大集團在港的直管企業,在中聯辦的指導下,堅决貫徹落實習總書記的重要指示精神,全力支持特區政府,打贏這場疫情狙擊戰。此次,光大控股和中飛租賃迅速行動,短短兩日內籌集到大批物資,通過鄉議局將物資派發給新界有需要的義工與鄉民,同時向戰鬥在一線的義工們表達誠摯的問候與關心。



新界鄉議局主席劉業强感謝光大控股與中飛租賃向新界捐贈防疫物資,表示會儘快將物資轉贈給有需要的義工及鄉民。同時,他也代表全體新界鄉民,感謝習主席在疫情初期,就支持香港抗擊疫情作出了重要指示,令香港社會萬衆一心,各界守望相助,全力抗疫。



結束新界鄉議局捐贈活動後,「光控-中飛聯合義工隊」趕往新界大埔區,在新界社團聯會副理事長黃碧嬌與大埔南分區委員會主席陳笑權的牽線下,分別向該區較具規模的兩家養老院–養和護老中心和養浩安老院捐贈防疫物資,爲在院長者送來充足物資應對疫情。



本次新界的捐贈物資活動,是光大控股「守望相助 愛心送暖大行動」抗疫公益計劃的又一重要行動。趙威表示,光大控股服務新界民生已有多年。自2017年起,光大控股就通過旗下海外基礎設施投資基金,投資超過6億港元,用于改善新界地區光纖網絡,解决長期困擾新界鄉村居民上網難、網速慢的難題,至今該項目已覆蓋新界500個村莊,爲超過5萬戶新界居民提供了寬帶入戶、高速上網服務。



未來,光大控股將繼續加大對新界的抗疫支持和投資力度,積極發揮光大集團駐港企業「言商言政」擔當,爲本地社區民生服務貢獻光大力量。



