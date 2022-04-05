Tuesday, 5 April 2022, 18:18 HKT/SGT Share: Cyber Yachts推出全球最昂貴的NFT項目

佛羅里達州邁阿密, 2022年4月5日 - (亞太商訊) - Monsoon Blockchain Corporation旗下的全球首家元宇宙遊艇公司Cyber Yachts（ https://cyberyachts.com/ ）宣佈了世界上最昂貴的NFT——一艘名為 "Indah"的120米（394英尺）巨型遊艇，售價為400,000,000美元（可通過ETH、BTC和Bitcoin Latinum的LTNM代幣購買） 除了NFT之外，買家還將獲得由世界上知名的豪華遊艇造船廠建造的394英尺的巨型同款真實遊艇。



該項目是由Cyber Yachts和知名的遊艇設計師Lukasz Opalinski（Opalinski Design House）合作。Opalinski的客戶包括義大利造船公司Benetti和荷蘭的遊艇製造商Oceanco。在傑出的豪華遊艇船長和海軍專家John Henson的指導下，Opalinski在2005年和2006年贏得了倫敦著名的新設計師展的年度新設計師獎。Opalinski為"Project Magnitude"所做的遊艇設計演示在YouTube上獲得了950萬次流覽。



Opalinski說，"乘風破浪的渴望——這是我的創作熱情來源。這些船隻的設計設定了新的行業標準，為用戶帶來帶來全新遊艇體驗。設計包含了形式和功能的和諧統一。"



Indah在印尼語中的意思是 "美麗的人"，它具有革命性的專利設計理念，即橫樑隔板（船尾的兩側）向外旋轉，露出額外的甲板空間，幾乎是傳統游泳平臺的兩倍，當平臺降低到與水面相接時，創造出一種連續的海灘俱樂部效果。



這艘巨型遊艇可以在12個艙室中總共容納24位客人，並能以24節的最高速度在水面上飛行，航程達7000海裡。其他功能包括直升機起降台、5,500GT的巨大內部空間、賭場室、健身房、桑拿房、帶有專用後甲板陽臺的私人業主套房，以及帶有日光浴床和可伸縮遮陽板的前甲板熱水池。



Cyber Yachts是與三次獲得格萊美提名的白金銷量組合Migos的錄音藝術家Quavo合作成立的。Quavo最近加入了賈斯汀-比伯（Justin Bieber）星光熠熠的'Justice Tour'，同時也是熱門遊戲NBA 2k22中的特色人物。



Cyber Yachts正在建立一個由遊艇、名人、搖滾明星、環島旅行以及海洋主題遊樂場組成的奢華派對和線上遊戲元宇宙。這個體驗的核心是超級遊艇，每艘遊艇都是獨一無二的，並且是為自己的超級搖滾明星、名人或奢侈品牌的船長專門設計的。Cyber Yachts打算通過門票和VIP通行證，為用戶提供體驗式的策劃活動、表演、遊戲任務、豪華數字商品和社交樂趣。



關於Cyber Yachts的更多資訊，請訪問 https://cyberyachts.com/



市場研究公司預計，全球遊艇市場在2021年將達到85億美元，高於2020年的81.5億美元，估計到2028年將達到121.6億美元。在大流行期間，世界上的億萬富翁人數從2095人攀升至2755人，他們的累計財富增加了60%，即5萬億美元。



在過去的一年裡，元宇宙獲得了巨大的人氣和價值，購買The Sandbox和Decentraland中的虛擬 "土地"的公司和名人大幅增加，使他們能夠進行數字行銷，提高知名度並擴展其品牌。幾家主要的全球投資銀行預測，元宇宙可能是一個8萬億美元的市場機會。



Cyber Yachts在利潤豐厚的NFT市場中定位良好。另一家主要銀行最近將其對NFT市場的市值預測提高到2050年的800億美元，未來五年將有兩位數的增長。一家主要的NFT公司最近從領先的風險投資公司籌集了4.5億美元，該公司的估值為40億美元。這標誌著迄今為止任何NFT集合的最大種子輪之一。



Media Contact

Brand: Cyber Yachts

Contact: Wei Ming, Director of Communications

E-mail: wei.ming@monsoonblockchaincorporation.com

Website: https://cyberyachts.com/

Address: 2100 Geng Road, Palo Alto, California 94303, USA

Telephone: +1 800-528-0985

SOURCE: Monsoon Blockchain Corporation





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