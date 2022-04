Eunice Wong 和 11 個加密社區進入 Sekuya Multiverse

Sunday, 3 April 2022, 13:00 HKT/SGT Share:

雅加達, 2022年4月3日 - (亞太商訊) - Sekuya Multiverse ($SKUY) 現在得到 11 個加密社區的支持,並與加密影響者 Eunice Wong 合作。

Eunice D Wong,迪拜 2022

Sekuya Multiverse 是加密空間中的第一個多元宇宙項目,旨在連接現實世界和多虛擬世界。 Sekuya 自推出以來已經 2 個月大,他們得到了亞洲 11 個加密社區的關注。社區包括 GGWP CLAN、INDOCUKONG、TOMKET LOVERS、RARE COIN、Mamak Crypto、Kriptonesia、Pahlawan Crypto、HQ COMMUNITY、華爾街華爾街華爾街社區、陰院社區和文後花園社區。 “社區是元宇宙生態系統的重要組成部分。它們將成為 Sekuyans(Sekuya Multiverse 的公民)的基礎,他們將在 Sekuya Multiverse 內生活和做很多事情,”Sekuya Multiverse 的首席營銷官 NN93 說。



Sekuya 還與 Unicorn Venture Capital 的董事 Eunice Wong 合作,她是一位女性企業家、加密投資者和加密主導革命的先驅,在 Instagram 上擁有超過 197,000 名粉絲,在 Twitter 上擁有超過 70,000 名粉絲。這就是 Eunice Wong 對 Sekuya 的評價,“這不僅僅是炒作項目。這是一個在現實生活中具有高用例的罕見項目,我個人非常喜歡 SEKUYA 和該項目。我與開發人員交談,它給了我更多確信該項目在不久的將來會在哪裡。” Eunice Wong 還將與 Sekuya Ultra Rare NFT 和 Sekuya Rare NFT 系列合作發布她自己的 NFT。



Sekuya Multiverse 是一個包含 4 個世界的元宇宙。 Sekuya從四個不同的世界開始,分別是地域、水域、天空域和火域。在 Sekuya 中,會有不同的世界,有著不同的氛圍、治理、活動和體驗。



Sekuya 將於 2022 年 4 月中旬推出他們的 Ultra Rare NFT 系列。這個名為 100 Legends of Sekuya 的 NFT 系列將在 Sekuya Multiverse 中擁有終極用例。所有 100 個 NFT 都將成為 Sekuya 內部可用的皮膚和地標。對於在 Sekuya Multiverse 發布之前擁有它的人,該土地將獲得獨家 Land NFT。超過 1900 名 Sekuya 的持有者正在等待這個 NFT 系列和將於 2022 年年中發布的 10,000 個 Rare NFT 系列。



Sekuya 有一個標語,New Earth Multiverse,這意味著他們的目標是創造一個新世界,它可以重新定義我們看待現實世界和虛擬世界的方式。體驗是 Sekuya 的主要目標,其中包含 Epic Fantasy Adventure 主題。你會發現神秘的生物、新的交通工具、漂浮的島嶼、生活在亞特蘭蒂斯的世界等等。



Sekuya 內部的團隊來自專家背景。一位品牌顧問在4年內處理了100+品牌,一位區塊鏈專家,一位擁有5年經驗的年輕創業領導者,一位擁有豐富創造力的建築師來構建多元宇宙。 Sekuya 已經宣布與世界各地的加密社區建立 10 個合作夥伴關係,並將在不久的將來宣布更多合作。 Sekuya Multiverse 將於 2022 年底發布他們的第一個域。



官方網站: https://sekuya.io/

全球的集團: https://t.me/sekuyaofficial



聯繫人:

Adhi - GGWP CLAN

+62 812 96865246

https://t.me/Dskyzrggwp

www.ggwpclan.world



要查看本新聞稿的源版本,請訪問: https://www.newsfilecorp.com/release/119057



