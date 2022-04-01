Friday, 1 April 2022, 16:19 HKT/SGT Share: 海通恆信發佈2021年度業績：「一體兩翼」戰略佈局成效顯著 營收淨利實現雙增長

香港, 2022年4月1日 - (亞太商訊) - 日前，海通恆信國際融資租賃股份有限公司（以下簡稱「海通恆信」或「公司」，股份代號：01905.HK）披露了2021年年度業績報告。報告顯示，2021年海通恆信實現收入總額人民幣8,178百萬元；年度溢利人民幣1,413百萬元，較上年增長26.6%。總體來看，在堅持「一體兩翼」戰略佈局，深耕產業的基礎上，海通恆信充分發揮自身優勢，2021年的經營業績呈現穩步增長，總體好於預期，保持了穩健、高質量的發展態勢。



2021年，海通恆信持續優化資產佈局，夯實城市公用、工程建設、醫療健康等行業業務，結合國家「十四五」規劃鼓勵方向及自身戰略佈局，拓展高端裝備製造、數字經濟、綠色租賃等新興戰略行業，公司資產規模穩步增長，基礎更加夯實，多項相關業務收入大幅增長。年報數據顯示，截至2021年12月31日，海通恒信資產總額達到人民幣114,741百萬元，權益總額達到人民幣17,620百萬元，權益總額較上年末增長11.1%。



創新守正緊跟國家戰略 大力推進能源環保、文化旅遊業務



在能源環保領域，海通恆信向從事電力供應及傳輸、供熱供氣、新能源電池製造、危廢處理、環境治理、能源綜合利用等領域的企業提供融資租賃等服務，服務的企業大多在各自的專業領域具備齊全的資質、領先的技術、豐富的經驗。我們通過為產業中的優質客戶、特別是新能源產業客戶提供高質量的金融服務，以實際行動支持能源環保企業更好發展，助力國家「碳達峰、碳中和」戰略落實。2021年，海通恆信能源環保業務板塊實現收入799百萬元，同比增長25.8%。



在文化旅遊領域，海通恆信向從事文化教育、旅遊服務、酒店運營等領域的企業提供融資租賃等服務，服務的文化教育客戶涵蓋高等教育、中等教育（含職業教育）、基礎教育等細分市場。海通恆信抓住疫情後旅遊行業逐漸復蘇、行業格局調整的機遇，與大型文旅、酒店集團進行戰略合作，發展了一批經營管理水平較高、信用情況良好、順利度過疫情考驗、具有發展潛力的優質客戶，為滿足該等客戶在日常營運、業務擴展與服務升級方面的資金需求提供服務。2021年，海通恆信文化旅遊業務板塊實現收入422百萬元，同比增長25%。



先進制造、城市公用業務穩健增長 競爭優勢進一步提升



在交通物流業務方面，2021年，海通恆信製造業客戶廣泛覆蓋高端裝備製造、新材料、新一代信息技術及電子通訊等不同行業板塊，並注重發展具有成長性、可得到資本市場認可及受國家政策鼓勵的客戶。年報數據顯示，2021年，該公司先進制造業務板塊實現收入1,892百萬元，同比增長9.2%；在城市公用板塊方面，海通恆信主要服務於在本地區內具有優勢、經營情況良好、業務關係民生的城市公用客戶，我們憑藉豐富的實踐經驗與優質的服務為該類客戶提供多元化的金融解決方案。2021年，城市公用板塊實現收入796百萬元，同比增長66.3%，進一步提升了公司的競爭優勢。



工程建設收益持續提升 積極把握醫療服務發展機遇



海通恆信向從事建築及公共服務設施建設、建材經營等領域的企業提供融資租賃等服務，向建築客戶租賃的設備主要包括各類施工設備。於2021年，工程建設業務板塊實現收入793百萬元，同比增長6.3%，廣泛的優質的客戶群，為海通恒信長期發展打下堅實基礎。



醫療業務是海通恆信戰略佈局中的重要一環，海通恆信為各類綜合及專科醫院、醫療行業企業提供金融服務，向醫療行業客戶提供的服務以融資租賃為主，租賃設備主要包括醫用影像設備、檢驗設備及消毒設備等。2021年，持續擴大醫療行業的客戶基礎，醫療業務板塊實現收入456百萬元，同比增長21.9%。



堅持開拓多元化融資渠道 構建全面風險管理體系



與此同時，2021年，海通恆信堅持開拓多元化且穩定融資渠道，強化良好的融資渠道關係，並維持了AAA級主體信用評級（展望穩定），在直接融資和間接融資市場均取得良好進展。年報數據顯示，2021年，海通恆信融資提款人民幣645.03億元，其中直接融資人民幣345.88億元，佔比首次超一半，達到53.62%；計息負債平均付息率為3.93%，同比下降0.41個百分點。總體融資結構持續改善，資金成本穩步下降。



此外，海通恆信還秉持審慎的風險管理理念，建立了全面風險管理體系，將各項風險管理措施嵌入業務經營的各個環節，通過不斷完善全面風險管理體系，持續提升整體風險管理水平。公告數據顯示，於2021年12月31日，該公司的不良資產率1.07%，不良資產撥備覆蓋率為258.80%，風險管控能力持續增強。



面向未來，海通恆信管理層表示：2022年，公司將遵循「擁抱變革、保持定力、守正篤行」的總體思路推進各項工作，堅守立足租賃本源、服務實體經濟的初心，緊跟國家戰略及政策導向，加大在小微企業、科技創新、綠色租賃等領域的業務佈局，持續優化資產結構，完善產業生態圈構建，保持創新驅動能力，深化金融科技賦能，持續提升經營管理效能，穩步邁向高質量、可持續發展的道路。



来源：香港信报





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