國華集團與北京快視聽訂立合作框架協議

香港, 2022年4月1日 - (亞太商訊) - 國華集團控股有限公司(「國華」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0370.HK)欣然宣佈,集團就元宇宙發展而成立的間接全資附屬公司北京共生數據科技有限公司(「北京共生」)與北京快視聽科技有限公司(「北京快視聽」)訂立一項合作框架協議(「框架協議」),雙方將於五大方面進行相互合作及努力發展元宇宙相關之業務,包括i)線下娛樂場景的搭建、內容製作和玩法設計;ii)推廣及營銷數字藏品和數字藝術品;iii)生產、推廣及營銷IP(知識產權);iv)就連接現實及虛擬世界提供元宇宙化的解決方案;以及v)搭建及運營海外數字藏品和數字藝術品平台。框架協議為期三年,訂約雙方可於協議期間於項目基礎上制定具體業務計劃及在落實項目時訂立最終協議。



北京快視聽為北京數碼視訊科技股份有限公司(「數碼視訊」,於深圳證券交易所上市,股份代號:300079.SZ)之全資附屬公司。數碼視訊是世界一流的數碼視訊科技及服務平台供應商,致力於視訊、加密、量子、AI(人工智能)技術及全平台服務解決方案建設,為超過110個國家或地區的客戶提供服務。旗下北京快視聽則主要以「洞壹元典」品牌從事經營數字藏品分銷及開發元宇宙相關業務。洞壹元典作為國內第一批優質內容數字藏品平台,具備豐富的運營經驗,旨在構建元宇宙體系下的完整數字藏品平台生態,並將現實的一切映射為數字藏品,作為鏈接進入元宇宙。



元宇宙是近年最受關注的科技概念之一,作為虛擬世界和現實世界融合的載體,蘊含著遊戲、社交等場景變革的巨大機遇。未來數年,元宇宙預期將進入探索期,而AI、數字藏品、應用場景等領域將迎來漸進式的技術突破以及創新的商業模式,其發展呈現多元化勢頭,前景廣闊。再加上剛於3月上旬落幕的兩會對國家數字經濟建設作出了整體佈局,並重點提出促進產業數字化轉型等舉措,使數字產業化和產業數字化為數字經濟的重要特質愈加突顯。有見及此,國華將利用其豐富的物理空間設計、建設、營運、營銷經驗,以及大數據業務經驗積累,打造元宇宙線下娛樂場景,並聯同北京快視聽與其他合作夥伴洽談合作,共同策劃線上線下多模式及全方位的元宇宙業務,包括但不限於IP打造、授權和內容創作、數字藏品發行、線下實體娛樂場景搭建和營運等,開創具有中華文化獨有特色的元宇宙項目,實現線上線下相結合,使元宇宙成為可以轉化為真實存在的價值體系。



集團管理層認為,憑藉北京快視聽的版權資源、其豐富的數字藏品運營經驗和成熟的技術能力等優勢,雙方之合作將對集團的元宇宙業務所打造或獲授權IP的數字藏品商機發展非常有利,亦有助於元宇宙線下娛樂體驗場景的搭建、運營、營銷推廣,從而實現元宇宙線上線下業務雙嚮導流。有見數字技術發展越趨成熟且數字藏品的新興運營新模式將成為推動傳統產業數字化轉型的一大助力,集團一直積極探索及擴展元宇宙相關業務的機遇,銳意進一步加強國華收入基礎的同時,致力為股東爭取豐厚的回報。



關於國華集團控股有限公司

國華集團控股有限公司(0370.HK)主要從事貿易業務、金融服務,以及房地產輕資產綜合服務業務等。房地產輕資產綜合服務業務包括房地產全產業鏈綜合服務和城市供熱服務。此外,集團旗下子公司專注發展及利用大數據及人工智能(AI)技術建立成熟的數據分析模型,為客戶提供全面的服務。集團在發展現有主要業務的同時,不斷拓展及完善元宇宙相關業務的佈局。



有關更多資料,請瀏覽:http://www.cbgroup.com.hk/







