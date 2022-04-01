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來源 InvesTech Holdings Limited 威訊控股公佈2021全年業績 智能辦公軟件解決方案業務錄得強勁增長

踏入推動企業元宇宙發展的臨界點

香港, 2022年4月1日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合智能資訊科技解決方案供應商威訊控股有限公司（「威訊控股」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1087.HK）宣佈其截至2021年12月31日止年度（「年度」）的經審核之全年業績。



年度內，集團繼續專注於資訊科技基礎設施系統整合之核心業務及智能辦公軟件解決方案銷售，其收入主要來自中華人民共和國（「中國」）市場。集團於年度內（尤其是本年度的上半年內）逐漸恢復正常運營，並把握強勁的市場需求，使銷售額錄得理想的增長。集團於年度內的總收入保持穩定，輕微增長約3.3%至約人民幣484.6百萬元（2020年：約人民幣469.1百萬元）。然而，受制於供應商延遲交貨及封城導致交貨延誤，導致收入確認滯後，加上於年度內訂立一份大額政府合約，因此訂約未完成銷售總額較2020年增加約340.3%至約人民幣802.9百萬元。集團的毛利增加約11.3%至約人民幣57.1百萬元（2020年：約人民幣51.3百萬元），與收入增長大致相若；虧損淨額較上一年度的人民幣86.7百萬元顯著收窄至約人民幣21.0百萬元，主要原因是於年度內並無確認的應收貸款減值及與網絡系統整合現金產生單位相關的商譽減值。



威訊控股主席兼總裁陳錫強先生表示：「受惠於利好國家政策，市場對資訊科技相關行業的投資開始飆升。與此同時，隨著企業急於適應新型冠狀病毒疫情（「疫情」）的限制措施，智能辦公軟件解決方案市場呈現爆炸式增長。年度內，憑藉中國市場對資訊科技基礎設施系統整合及智能辦公軟件解決方案服務的強勁需求，集團透過努力成功推動業務發展並實現業務增長。」



業務回顧

資訊科技基礎設施系統整合業務

集團繼續推進傳統資訊科技基礎設施系統整合業務的發展，該業務於年度內仍為集團主要的收入來源。憑藉在業內的堅實基礎及穩健的客戶關係，集團來自資訊科技基礎設施系統整合分部的收入增長約0.4%至約人民幣448.6百萬元。除提升其在透過傳統資訊科技基礎設施系統整合提供諸多產品及服務方面的核心競爭力外，集團亦與多家科技巨頭聯手，旨在透過戰略聯盟開發新的客戶以提供領先的資訊科技基礎設施解決方案。



智能辦公軟件解決方案業務

由於年度內多個行業採納關閉辦公室及居家辦公的安排，集團以物聯網技術配合運行的智能辦公軟件解決方案及房地產技術方案需求飆升。於年度內，智能辦公軟件解決方案的訂單數量及銷售大幅增加，帶動收入增加約60.7%至約人民幣36.0百萬元。於年度內，集團亦投放更多資源，以擴充研發團隊及位於中國西安的研發中心。為進一步把握市場機遇，集團將會努力開拓旗下智能辦公軟件解決方案旗艦產品 — 威思客的服務範圍並不斷升級。



集團獲得之合約 — 香港智能圖書館系統項目

於2021年9月，一份為香港政府康樂及文化事務署提供智能圖書館系統的政府合約（合約總額約為693.1百萬港元）由一非法人合營企業獲得，集團在該非法人合營企業的注資比例是70%。該項目涉及核心圖書館系統的設計、供應、交付、安裝、委托、實施、系統支援及維護，以及提供其他服務。預計項目期限為2021年9月至2026年3月，而保修及維護期則直至2036年3月。該項目將會在未來數年拓寬集團的收入，並擴展集團在香港的業務。



展望

展望未來，集團將繼續保持資訊科技基礎設施系統整合業務的穩定發展，並致力拓展智能辦公軟件業務。集團亦將與其他大型企業建立更緊密合作及聯盟關係以開發新客戶，同時繼續其在中國西安研發中心的投資，以提升其研發能力。於香港，集團在未來將繼續競標和致力取得公營及私營項目，並尋求加強與政府部門的合作。



近年來，若干科技巨頭為發展元宇宙投資了大量資源。此外，疫情亦推動了企業元宇宙解決方案的發展，該解決方案具有增加接觸人才的渠道、提升生產力及減少運營成本的優勢。考慮到市場的最新發展，集團認為目前已進入全球虛擬體驗趨勢的臨界點，而集團亦可憑藉資訊科技基礎設施及軟件解決方案賦能企業元宇宙。當前，集團提供「混合」（hybrid）智能辦公解決方案，讓使用者能夠部分在實體工作場所辦公及部分遠程辦公，使企業能夠更好發揮其潛力，確保業務運營及管理順暢，提升整體的生產力及競爭力。憑藉強大的內部資源及在資訊科技解決方案方面的雄厚經驗，集團擬透過內置兼容最新的技術進一步改進及優化軟件產品，同時與科技巨頭合作，旨在提供能夠用於金融、新經濟和跨國企業的高度實用虛擬智能辦公解決方案。



陳先生總結:「在行業的利好背景下，加上集團於市場的豐富經驗，我們對主要業務的市場前景保持審慎樂觀。我們一直積極尋求機會建立新的業務生態系統，並致力成為領先的綜合智能資訊科技解决方案供應商。展望未來，集團將會繼續物色適合的收購及投資目標，以擴寬收入基礎和業務多元性，同時推動企業元宇宙的發展和在行業內實現突破。」



關於威訊控股有限公司

威訊控股有限公司（股份代號：1087.HK） 於2010年在香港聯合交易所有限公司主板上市。作為在資訊科技行業擁有超過30年經驗的領先綜合智能資訊科技解決方案供應商，集團主要從事資訊科技基礎設施系統整合和智能辦公軟件解決方案業務。集團在中國根基雄厚，設有逾10個辦公室，並在西安設有研發中心。



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