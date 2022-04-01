Thursday, 31 March 2022, 23:41 HKT/SGT Share:

來源 HG Semiconductor Limited 宏光半導體公佈2021年全年業績 全方位佈局建設GaN核心能力以進一步實現策略性轉型

矢志成為大中華區GaN第三代半導體先行者

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 宏光半導體有限公司（「宏光半導體」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：6908.HK）欣然宣布其截至2021年12月31日止年度（「年內」）的經審核之全年業績。



集團一直專注經營發光二極管（「LED」）燈珠業務，同時不懈追尋業務多元化發展之機會。有見第三代半導體氮化鎵（「GaN」）的發展潛力強大及其應用場面龐大，集團於年內正式投身第三代半導體行業，憑藉其在LED製造方面的行業專業知識，將業務擴展至第三代半導體芯片設計製造及系統應用解決方案。為配合業務發展策略，集團已於2021年10月更改公司名稱為「宏光半導體有限公司」。



宏光半導體於年內全力佈局發展第三代半導體GaN，故年度業績仍以LED業務作主導。集團年內總收益上升約3.4%至約人民幣126.1百萬元（2020年：約人民幣122.0百萬元）。由於收購無形資產所得虧損及就2021年6月17日授出的購股權確認以權益結算以股份為基礎的付款開支，年內虧損約為人民幣446.8百萬元（2020年：純利約人民幣4.6百萬元）。倘若撇除上述一次性虧損及開支後，集團於本年虧損約人民幣18.4百萬元。每股基本及攤薄虧損為人民幣0.92元（2020年：每股基本及攤薄盈利為人民幣1.14分）。



集團管理層表示，年内全球持續受2019冠狀病毒病疫情所影響，加上全球供應鏈中斷及通脹升温，阻礙經濟全面復甦。然而，在疫情期間，全球半導體市場復甦態勢更趨樂觀，集團有見市場對晶片需求殷切，於年內將其業務擴展至第三代半導體芯片設計製造及系統應用解决方案。憑藉其半導體製造的行業專業知識、強大團隊及研發能力，集團成功實現業務戰略轉型，並作出全方位策略部署，致力投資世界龍頭GaN企業及完善的生産佈局。



業務回顧

年內，LED燈珠的收益約為人民幣126.1百萬元（2020年：約人民幣121.1百萬元），佔總收入約100.0%（2020年：約99.3%）。收益增加主要由於2021年上半年中國對半導體產品的需求大幅增加帶動年內銷量上升。



此外，集團於年内從多方面推進第三代半導體業務的轉型步伐，全方位佈局建設GaN的核心能力，包括開創技術制高點、加強行業研發及生產管理等，並於年內取得突破性進展。



策略性投資世界技術龍頭企業 推動業務高速增長

年內，集團積極與多間第三代半導體企業訂立戰略及框架合作協議，策略性投資多家世界龍頭企業，加快突破關鍵核心技術，努力搶佔技術制高點。集團於2021年5月完成收購主要從事研發快速電池充電系統解决方案的GSR GO Holding Corporation，以把握電動自行車電池系統及相關快速充電解決方案的市場潛力。集團亦分別於2021年8月及11月投資世界龍頭GaN企業─VisIC Technologies Limited及GaN Systems Inc.。



強大的技術優勢 邁向完善的生産佈局

集團積極加強GaN第三代半導體强核心設備及各項研發和生産配套，强化生産管理能力，配合客戶需要製造更多迎合市場需要的芯片。集團在徐州經濟技術開發區設立新工廠，當中包括7,000平方米的超淨室及850平方米的辦公區域，並訂購機器擴大半導體產能。集團同時已在深圳設立研發中心，擁有自家的設計及研發團隊，加強材料和器件的設計製作，以增強行業研發能力。集團於年內已獲取六項關於充電站的快速充電蓄電池系統、充電轉換系統及充電模塊以及適用於電動汽車充電站的快速充電設備的專利。



與目標客戶達成戰略合作 提早鎖定利潤

集團成功與目標客戶達成戰略合作，為長遠業務擴展奠定良好基礎。集團與深圳羅馬仕科技及北京鴻智電通科技有限公司訂立為期三年的戰略合作協議，共同就半導體、GaN相關産品及快速充電電池芯片組系統提供解决方案。



建立世界頂尖的科學家及管理層團隊

為加快集團第三代半導體的研發，集團於年內成功聘請多位半導體專家加入其管理及技術團隊。此外，集團已成立全球戰略諮詢委員會，以加强及推進GaN業務發展。諮詢委員會由三名初始成員組成─伍伸俊先生獲委任為全球戰略諮詢委員會主席，而Kenneth James Bradley先生及鄧燕敏先生則獲委任為委員會成員，負責就集團可能不時面臨之問題向管理層報告並提供有效策略及戰術建議。



展望

第三代半導體被視為中國半導體產業高速增長的機會，國家亦推出多項政策支持高端芯片的關鍵核心技術研發，促進半導體產業早日實現產業獨立自主。未來，集團將致力成為集研發、製造、封測及銷售為一體的全産業鏈半導體整合設備生産模式（IDM）企業。集團除積極探索與不同的企業合作外，亦會加强其自身能力。集團會繼續加強核心設備及各項研發和生産配套，推進徐州廠房生產線的建設及調試，不斷提升産能以迎合未來市場的需求。集團將繼續發揮其資源的內部整合優勢以提升運營管理效率，並縮短産品設計至量産所需時間，進一步加強現有業務及其研發實力。未來會繼續與合適的第三方合作並招覽更多半導體人才，務求加快步伐研發及拓展GaN相關産品的應用。集團亦將聘請多位行業經驗豐富的銷售專才組成強大的銷售團隊，有助帶領集團在探索新客戶中取得優勢。



集團管理層相信，憑藉集團自身的技術優勢，未來將乘著有利的國家政策，致力實踐策略性轉型，以把握龐大市場需求的商機。集團將投放更多資源，持續打造領域最廣、最深、最闊的技術平台，不斷完善産業鏈和産品鏈，同時進一步推廣和提升品牌知名度。管理層對未來的業務表現充滿信心，相信GaN業務將逐步支撐集團收益增長，未來的業績有望迎來收成期，成為宏光半導體日後之增長引擎，為股東創造長遠的回報。



關於宏光半導體有限公司

宏光半導體有限公司（6908.HK）主要在中國從事半導體産品，包括發光二極管（「LED」）燈珠、新一代半導體氮化鎵（「GaN」）芯片、GaN器件及其相關應用産品以及快速充電産品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識，集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關産品的應用，矢志成為一間集芯片設計、製造生産及銷售的半導體領先企業，並提供具有更高效率及更具競爭力系統成本的整體解决方案。



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