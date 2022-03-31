Thursday, 31 March 2022, 18:21 HKT/SGT Share: 聯想控股：不忘初心 科技引領 產業報國 持續加大科技創新投入 深化履行企業社會責任

聯想控股2021年收入及歸母淨利實現新高

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 聯想控股股份有限公司（3396.HK）於今日公佈截至2021年12月31日止（「報告期」）經審核全年業績。2021年，公司收入同比增長17%至人民幣4898.72億元；本公司權益持有人應占淨利潤同比增長49%至人民幣57.55億元，業績穩健增長實現歷史新高。



「2021年，全球經濟增速明顯放緩，環境複雜多變，但在中國共產黨的堅強領導下，中國經濟企穩復蘇，經濟結構持續優化，為未來發展進一步堅定了信心，明確了方向。」聯想控股董事長、執行董事寧旻先生表示，「在2019年公司完成代際交接時，新一代管理層再次強調秉持創業初心，在繼續夯實企業基本盤的同時，銳意進取，將企業的發展融入國家宏觀發展藍圖的大局當中。近兩年，公司腳踏實地，業績穩健，更為重要的是，通過不斷的總結、反思與變革，進一步明確了企業在新時代應該擔負的責任，明確了公司的未來發展方向。」



寧旻表示，聯想控股將進一步強調科技創新引領，堅持產業基礎打造，持續提升對專精特新企業的扶植力度，並更加積極地履行企業社會責任。



基於「產業報國」的公司願景、構建支柱產業的長期目標，以及多年積累的實踐經驗，聯想控股對業務進行了重新梳理，確定了產業運營和產業孵化與投資兩大業務板塊，以更合理地配置資源，通過切實有效的管控和服務模式，實現企業的長期價值增長，推動產業進步與科技創新。



報告期內，產業運營業務基礎進一步夯實，收入人民幣4,860.04億元，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤人民幣58.57億元，均實現歷史新高；產業孵化與投資業務實現歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤人民幣15.40億元，湧現出一批優秀或頗具潛力的企業，是公司價值增長的重要來源之一。



聯想控股執行董事、首席執行官李蓬先生表示，「2021年，國家出台的多項促進經濟發展政策，為企業可持續發展提供了優渥的土壤。聯想控股在深入學習國家戰略、產業政策的基礎上，認真研究工作中的成績與不足，進一步明確未來方向，積極應對疫情等外部環境變化，動態調整經營思路，取得良好業績。公司一方面持續在聚焦的重點領域精耕細作，著力構建支柱型產業；另一方面，積極推進旗下企業數字化轉型升級，加大在科技創新領域投入力度，並在聯想控股成立創新發展中心，系統性地研究國內外創新趨勢和相關科技產業的領先技術，尋求高科技領域新突破；此外，繼續推動被投企業登陸資本市場，並積極深化ESG相關工作的開展。」



加大科創投入，持續提升對創新創業企業的扶植力度



在深入實施科技創新引領高品質發展的時代背景下，報告期內，聯想控股進一步強化科技引領，並通過直接或間接的方式，加大在科技領域的孵化、投資和金融支持力度，取得一定成果。



在「2021年民營企業研發投入500家榜單」中，聯想控股位列第10位。公司旗下聯想集團提出未來三年研發投入及研發人員翻番的目標，投入至人民幣200億元/年，研發人員增至2.4萬人，並已在積極落實；聯泓新科2021年新申請專利41項，研發投入同比增長超過60%，同時計劃投資百億元進軍新能源材料和生物可降解材料領域；富瀚微繼續加大芯片研發領域投入，研發支出較上年增長超過100%，已擁有從模擬到數字、從前端到後端的完整生產線。



同時，公司通過旗下基金及所投企業，在前沿技術、生物醫藥、先進製造，以及TMT等領域，持續對創新型企業進行投資賦能，已培育出一批科技創新領域的專精特新企業，成為這些企業成長過程中可信賴的合作伙伴。報告期內，所投企業中，有39家入選國家級專精特新企業名單。作為領先的基金管理公司，君聯資本和聯想之星所投科技創新項目超過百個，聯想控股各平台共推動21家被投企業登陸資本市場。此外，聯想控股旗下各業務也通過供應鏈採購、金融支援和專業服務等多種方式，支持了近200家中國專精特新企業的成長。



全力夯實產業運營基本盤，發展實體經濟



產業深耕和扎實運營是聯想控股長期堅持的重要發展理念。通過戰略管理、運營提升、資源配置和賦能服務等，已逐步形成了公司的產業支柱，並帶動了其上下游產業鏈的良性發展。



其中，聯想集團把握全球數字化、智能化轉型升級提速的趨勢，三大業務均實現了創紀錄的業績和盈利能力的進一步提升，2021年收入同比增長18%，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤同比增長92%；聯泓新科受益於新能源產品的旺盛需求、企業運營效率的提升和高端化差異化產品戰略，業績再創新高，先後入選中證500指數及深證成指樣本股，並納入深股通名單，報告期內收入同比增長28%，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤同比增長70%；佳沃集團繼續以高端水果和高端動物蛋白為兩大業務主線，報告期內收入同比增長5%，歸屬於聯想控股權益持有人淨利潤人民幣3.72億元，轉虧為盈；盧森堡國際銀行不斷優化業務模式，積極推進中國戰略，為「走出去」的中國企業及中資金融機構提供授信支持，同時積極把外資「引進來」，2021年盧森堡國際銀行各項主要業務指標均實現穩步增長。



積極履行企業社會責任，全面推動ESG工作深化



截至2021年末，聯想控股全體系在職員工近10萬人，產業鏈涉及企業2,000餘家，拉動就業25萬餘人，年貢獻各類稅收超百億元。



公司長期在創業幫扶、鄉村振興、弘揚正氣、應對自然災害等多個重點領域堅持投入，其中聯想進取教育基金、首都英模暨見義勇為人士專項基金和「聯想之星CEO特訓班」項目均堅持了十年以上。與此同時，公司也致力於推動和聯合旗下企業，結合自身優勢，包括在抗擊疫情、自然災害、鄉村教育等多個方面，積極履行企業社會責任。在剛剛過去的北京冬奧會上，聯想控股多家被投企業，通過自身的科技與服務積極參與，其中聯想集團提供了13,900台綜合設備和全程IT設備運維服務，投入工程師430位，實現了高標準「0故障」。



在ESG領域，聯想集團 於2009 年加入了聯合國全球契約組織，過去十年間，碳排放下降了92%，低碳實踐入選了聯合國先進企業實踐案例，並提出了2050 年淨零碳排放的目標，同時積極對外輸出產品、服務與解決方案，助力各行各業實現碳中和；聯泓新科聚焦發展新能源材料和生物可降解材料，助力國家雙碳國策，並持續通過持續降低單耗、改良裝置、改進技術、優化工藝等舉措，有效實現了能源消耗和溫室氣體排放降低，是國家級綠色工廠和當地生態環保綠色標杆企業；盧森堡國際銀行是聯合國《負責任銀行原則》和聯合國全球契約的正式簽署行，成功發行了四隻獲得專業機構認證的ESG投資基金，並幫助中資企業發行綠色債券；君聯資本作為中國最早加入聯合國負責任投資組織的頭部VC/PE機構，已經投資了超過20家的雙碳科技企業。



不忘初心，圍繞「產業運營，科技創新」，再上新征程



面向未來，聯想控股將以更高的標準研究新形勢下公司的長期可持續發展，為股東創造中長期優良回報，為社會貢獻更大的經濟和社會價值。



公司進一步明確了2022年重點工作。李蓬表示，2022年，全球環境仍充滿不確定性，而中國經濟長期向好的基本面不會改變，中央經濟會議提出穩字當頭，穩中求進，聯想控股將結合國家戰略，圍繞「產業運營，科技創新」這一戰略思想，充分研究和細化公司未來發展模式和管理體系，形成清晰的發展目標與戰略規劃。要繼續夯實企業基本盤，管控相關風險因素，推動產業運營業務的穩健增長；在產業孵化與投資板塊，科技創新仍是資源投放重點，要努力尋找、發現新的價值創造機遇。要根據戰略目標，合理調整資源配置，推動價值釋放，加速資源回流。要緊扣高品質發展的國家戰略和共同富裕理念，進一步深化企業社會責任和ESG相關工作。要進一步完善公司治理，系統規劃考核激勵機制，提升團隊資質，在科技創新領域加強專業人才的培養和引進。



寧旻強調，「聯想控股因各方的支持而成就，因各方的幫助而發展。讓國家、人民和各方信賴，重信守諾，是我們始終堅持的目標。我們樂於聆聽來自各方的聲音，所有的批評、建議都是給予我們的重要營養，都將促發我們的認真思考，並將其轉化為企業不斷前進的動力。風雨四十載，聯想在中國科學院的指導和支持下，伴隨著國家的發展一路走來，從未忘記產業報國的初心和在新時代應當擔負起的使命。我們將一直以開放的心態，實幹的作風，秉持創業精神，始終與國家的命運、人民的福祉緊密相連，與時代的發展、社會的期待同向同行，全力以赴，勇毅前行，在未來新的征程上，以扎實的成績，為新時代做出更加積極的貢獻。」





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