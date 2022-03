Thursday, 31 March 2022, 17:39 HKT/SGT Share: 濰柴動力公佈2021年度業績 多元業務優勢顯著 經營業績穩健增長

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 濰柴動力股份有限公司(「濰柴動力」或「公司」,香港聯交所股份代碼:2338.HK;深圳證券交易所股份代碼:000338.SZ)欣然宣佈公司截至2021年12月31日止(「報告期內」)按中國會計準則編制經審計之全年業績。



收入、淨利穩健增長 持續增加股東回報



報告期內,公司圍繞既定戰略目標,聚焦主業,充分發揮多元化優勢,持續加大研發投入,加速關鍵核心技術突破,不斷加強產品力建設,提高運營效率,牢牢穩住基本盤、托起發展盤,實現公司的引領增長,聚力共贏。



2021年,公司克服大宗商品漲價等不利影響,毛利率水平穩中有升,周轉效率高位運行,彰顯強勁經營韌性。報告期內,實現營業收入2035.5億元人民幣,同比增長3.2%。歸屬于上市公司股東的淨利潤92.5億元人民幣,同比增長0.3%。基本每股收益為1.1元人民幣。公司高度重視股東回報,全年共派發股息每10股3.7元。



動力總成份額提升 產品結構顯著優化



報告期內,公司動力總成業務保持積極穩健發展,全年銷售發動機102萬台,同比增長3%;銷售變速箱115.3萬台,其中重卡變速箱銷售101萬台,市場份額同比提升5.3個百分點至72.4%;銷售車橋93.8萬根,其中中重卡橋銷售69.7萬根。



發動機全系列全領域優勢顯著,非道路用發動機占總銷量的比重提升5.3個百分點至34.4%,在裝載機、起重機、推土機等市場保持行業第一;搶抓排放標準升級機遇,國六發動機銷量行業第一,重卡發動機銷售42.9萬台,市場份額同比提升2.8個百分點至30.7%。



戰略高端產品繼續發力,高端大缸徑發動機實現收入14.1億元人民幣,同比增長49.3%;高端液壓實現國內收入5.6億元人民幣,同比增長11.8%,液壓產品差異化優勢顯著,實現履帶挖、農業裝備等細分市場的高速增長;CVT商業化加快,配套雷沃240馬力CVT智慧拖拉機,綜合作業效率提升15%,燃油消耗降低10%。



科技引領行業發展 多元動力全能冠軍



公司圍繞核心技術和產品,持續加大研發投入。報告期內,研發投入金額85.7億元人民幣,研發投入占收入比例為4.2%。公司多點發力,堅定不移實現傳統高端動力和新能源動力走在最前。柴油機方面,本體熱效率全球首次達到51.09%,可實現油耗、二氧化碳排放分別降低10%,再攀動力新高峰;新能源方面,積極佈局燃料電池、混合動力、純電動、氫內燃機、甲醇等多條技術路線,滿足市場多元需求,其中氫燃料電池產品核心性能指標行業領先。



新能源成果突出 產業化落地加速



公司牢牢掌控新能源優質資源和核心技術,加快推動產業化落地,開發了30-200kW全系列燃料電池產品平臺並實現量產。新能源產品試驗中心獲得中國合格評定國家認可委員會(CNAS)頒發的實驗室認可證書,成為行業首個同時通過氫燃料電池和固態氧化物燃料電池產品試驗檢測認可的實驗室;依託國家燃料電池技術創新中心,搭載公司氫燃料電池產品的重卡實現了港口、園區、鋼廠、高速等多場景應用,搭載公司162kW氫燃料電池系統的黃河雪蠟車助力冬奧,商業化推廣成果顯著。



重卡整車穩中求進 海外出口大幅提升



2021年,公司聚焦國六排放法規升級,持續調整和優化產品結構,累計銷售重型卡車15萬輛,位居行業第四位。搶抓國六切換機遇,主要產品細分市場佔有率持續提升。港口牽引車、渣土車、煤炭砂石料運輸車等產品繼續保持行業第一地位,標載物流480馬力車型增速行業第一。海外出口業務大幅增長,全年出口超1.9萬輛,同比增長72%。創新驅動發展,全面塑造整車新優勢。



智慧物流再創新高 利潤貢獻持續加大



公司智慧物流業務完成既定高額目標,顯示出在全行業的關鍵地位,對公司的利潤貢獻顯著加大。報告期內,實現銷售收入102.9億歐元,同比增長23.4%;淨利潤5.7億歐元,同比增長169%;同時,德馬泰克業務占比增加推動盈利能力持續提升,調整後EBIT率同比提升1.6個百分點至8.2%。截止報告期末,在手訂單66.6億歐元,較年初增長49.9%。隨著濟南新叉車工廠的落成以及供應鏈解決方案新工廠的開工建設,凱傲未來將全力挖掘亞太市場的業務潛力,以促進可持續高品質增長。



科技革命助推產業變革,精准發力促進結構調整。展望未來,公司將持續穩固優勢主業地位,進一步提升產品競爭力和市占率,引領行業邁向高端;加大新業態開拓力度,顯著提升大缸徑動力利潤貢獻,實現液壓產品快速上量;協同發展出口業務,推動智慧物流穩健增長,發力海外業務起勢騰飛;加速燃料電池產業鏈技術突破、產業化落地,彰顯高品質發展新優勢。



關於濰柴動力股份有限公司 (股份代號:2338.HK,000338.SZ)

濰柴動力創建於2002年,是中國綜合實力最強的汽車及裝備製造產業集團之一,旗下擁有由陝西重型汽車有限公司、陝西法士特齒輪有限責任公司、濰柴火炬科技股份有限公司、KION Group AG、林德液壓合夥企業(KG)、德馬泰克等幾十家優質企業組成的集群,構築起了整車整機板塊、動力總成板塊、智慧物流板塊三大產業板塊協同發展的新格局,形成了全國汽車行業最完整、最富競爭力的產業鏈。公司於2004年3月11日于香港聯合交易所主機板上市,2007年4月30日通過換股吸並方式回歸內地A股。







話題 Press release summary



部門 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

Jan 13, 2022, 18:46 HKT/SGT 科技革命與產業變革 濰柴動力發佈全球首款本體熱效率51.09%柴油機及重大氫能科技示範成果 Copyright © 2022 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 214 890 4418 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6549 7068 | 東京: +81 3 6859 8575

   