Thursday, 31 March 2022, 14:49 HKT/SGT Share: 正榮地產公佈2021年全年業績 聚焦一二線區域深耕 聚焦穩定有序經營

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 中國領先的房地產開發商正榮地產集團有限公司（「正榮地產」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份編號：6158），宣佈截至2021年12月31日止年度（「年內」）經審核全年業績。截至2021年12月31日止年度，收益同比增長2.4%至人民幣369.92億元；溢利錄得人民幣11.96億元及核心純利1錄得人民幣22.84億元。



全年業績及經營摘要

-- 截至2021年12月31日止年度，本集團連同合營企業及聯營公司的累計合約銷售金額為人民幣1,456億元，同比增長2.6%。

-- 年內，本集團收購29幅地塊，總預計建築面積為430萬平方米。於2021年12月31日，本集團擁有總土地儲備建築面積達2,595萬平方米。

-- 截至2021年12月日止年度，收益同比增長2.4%至人民幣369.92億元；溢利錄得人民幣11.96億元及核心純利1錄得人民幣22.84億元。

-- 於2021年12月31日，合約負債（即預收銷售款）為人民幣909.87億元，同比增加49.5%。

-- 於2021年12月31日，現金及銀行結餘為人民幣391.21億元，同比基本持平。



基本達成全年銷售目標

2021年，本集團連同合營企業及聯營公司於2021年實現累計合約銷售金額為人民幣1,456億元，同比增長2.6%，完成全年銷售目標97.1%，優於同行平均水平。



聚焦一、二線區域深耕 基本面良好

2021年，本集團於14個城市新增土地29幅，預計總建築面積約430萬平方米。本集團貫徹落實「區域深耕」策略，圍繞核心都市圈進行業務擴充。以城市等級來看，90%新增土儲位於基本面良好的一、二線城市。於2021年12月31日，本集團於全國34個城市，擁有建築面積2,595萬平方米的土地儲備，對應貨值約為人民幣4,300億元，足夠支持2022年銷售；當中82%的土地儲備位於一、二線城市，有利於銷售去化。



融資環境嚴峻 現金政策趨緊

2021年首三個季度，本集團在政策壓力下仍成功把握多次融資窗口，發行合計約17.5億美元等值綠色優先票據及人民幣13.2億元公司債券；本集團同時償還及贖回共計約15.1億美元等值優先票據及人民幣11.0億元公司債券。踏入2021年下半年，融資環境日漸趨緊，正榮地產積極採取措施，包括加速銷售及回款、減少土地開支及精簡企業架構等。但由於自四季度起本集團在資本市場進行債務再融資遇到困難，以及受限制現金比例的進一步增大，給本公司現金流造成相當的壓力。於2021年12月31日，本集團的淨債務與權益比率為85.5%（2020年末：64.7%）、現金對短期借貸比率約1.1倍（2020年末：2.2倍）及剔除預收銷售款後的資產負債率為74.9%（2020年末：76.6%）。



推動綠色發展 積極探索ESG實踐

正榮地產作為房地產行業中踐行環境、社會及管治（「ESG」）理念的先行者，本集團將ESG目標納入本集團長遠發展戰略規劃，亦投放更多資源於提升ESG的工作及相關信息披露。於2021年12月31日，正榮地產共有22個項目獲取中國綠色建築二星或三星認證，合計建築面積達240萬平方米。在實踐綠色金融方面，本集團於年內發行合計17.5億美元等值綠色優先票據，以支持本集團綠色項目再融資。



於年內，明晟將正榮地產ESG評級從「BB」上調至「BBB」級，是公司自2020年12月以來第二次獲明晟提升ESG評級。此外，中誠信綠金（北京）有限公司予以本集團ESG評級為BBB級，為本年度參評房企中獲得的最高等級。此外，於2020年9月及11月發行的兩項綠色優先票據於年內分別獲得香港保證局綠色金融發行後階段認證證書及標準普爾綠色評估E1/86評分，其中E1為標準普爾評價體系中的最高級別，反映本集團的綠色項目帶來顯著的環境效益。



展望未來

集團董事會主席黃仙枝先生總結道：「2022年，我們認為房地產行業的市場狀況仍面臨壓力，並預期房企融資管道在可預見未來放鬆空間有限。在行業進入新的階段，曾經高槓桿、高庫存實現高增長的模式勢必難以持續，相信房地產的發展模式會逐步轉向『重質效、提效益』的以高品質為驅動的平穩發展時期，房地產企業的核心競爭力將更多來自於自身實力。



黃仙枝先生續指：「2022年作為本集團新三年高質量發展成長期的奠基之年，本公司將堅持以『穩字當頭』的經營理念，盡力確保現金流的穩定及產生足夠的現金流以履行經營及財務承諾，包括探討出售若干資產及暫緩拿地。本集團也將繼續秉承『改善大師、匠心正榮』的產品理念，在危機下做好經營管理。公司目前聚焦有序生產經營和回款兩大工作，並以『保交付、保供貨，保品質、促銷售、促回款』為五大核心戰略目標。此外，正榮將夯實風險防控保障體系，在市場的不斷變化中，做好各線條合規風險把控工作，在危機中尋找機遇，在變化中開拓新局，實現穩定、可持續的經營及發展，為股東及投資者實現最大的價值。」



關於正榮地產集團有限公司

正榮地產為中國領先的房地產開發商，業務遍佈國內六個主要經濟區域。本集團於2021年實現合約銷售額人民幣1,456億元，並位列2021「中國房企綜合實力Top 200」前20名。本集團堅持並立足於「改善大師」的品牌定位，旨在向剛需及改善型住房需求客戶提供優質住宅。正榮地產於2018年於香港聯交所主板上市，現為恒生綜合大中型股指數成分股、恒生大中型股（可投資）指數及MSCI中國指數成份股，同時為深港通和滬港通南向交易合資格可投資港股。









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