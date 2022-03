Thursday, 31 March 2022, 15:00 HKT/SGT Share:

來源 Avance Clinical Avance Clinical墨爾本辦公室正式啟動

墨爾本,澳大利亞, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - Avance Clinical是澳大利亞本地最大的CRO,致力於協助世界各地的生物科技以及製藥公司完成早期臨床研究。目前,我們的墨爾本辦公室已經正式啟動,以協助大悉尼地區日益壯大的臨床運營團隊。



所有墨爾本的員工,Avance管理團隊以及董事會成員都參與了此次盛大的啟動儀式。



Avance Clinical的首席執行官Yvonne Lungershausen表示:“一直以來,我們致力於為員工提供靈活的辦公環境。但是,隨著我們的員工和客戶對於面對面交流需要的增加,我們決定為其提供一個優越的辦公以及會議環境,同時為員工保留遠程辦公的選擇。Avance墨爾本的辦公室將支持持續擴大的墨爾本團隊。”



點擊這裡查看我們悉尼地區最新的招聘崗位。 https://www.avancecro.com/careers/



Avance Clinical最近與國際私募基金公司The Riverside Company達成了的合作協議,以支持其地區性和全球性的業務拓展,該合作使Avance Clinical的估值超過2億澳元。



首席執行官Yvonne表示,“有了具有國際合作經驗以及在醫療健康領域有深度見解的Riverside的支持,Avance Clinical將通過收購的方式實現地區性以及全球性的擴展。”



Avance Clinical是一家澳大利亞本土CRO公司,致力於為本地以及國際生物製藥公司提供符合國際標準的臨床研究服務,服務範圍橫跨各個臨床研究階段。



同時,Avance Clinical也是一家被澳大利亞基因科技監管辦公室(OGTR)認證的基因科技CRO,這使其有資格進行疫苗以及基因修飾生物體相關的臨床研究。



首席執行官Yvonne談到,“我們有著非常高的回頭業務率,這足以證明我們的技術以及以客戶為本的臨床專家可以在快節奏和強競爭的環境中脫穎而出,滿足我們客戶的需求。”



Avance Clinical在過去兩年連續被Frost & Sullivan評為“CRO最佳實踐獎 ”。



了解澳大利亞臨床試驗優勢:https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/



聯繫我們: https://www.avancecro.com/contact-us/



關於Avance Clinical



Avance Clinical是澳大利亞和新西蘭地區最大的一站式CRO公司。我們為客戶提供高質量的臨床研究服務以及符合國際標準的臨床研究數據。我們的客戶主要是處於早期研發階段的生物科技公司,他們需要快捷靈活的臨床研究服務。



Frost & Sullivan獎

Avance Clinical作為一家具有24年曆史的CRO公司在過去兩年連續被評為Frost & Sullivan亞太地區市場領袖 。



臨床前到臨床一期和二期

Avance Clinical經驗豐富的ClinicReady團隊可提供精準的臨床前服務。澳大利亞政府的研發稅務補助政策,讓我們可以更經濟,精準並靈活的幫助客戶完成臨床一期和二期的項目。客戶有機會享受43.5%的政府現金補助,同時快速的監管審批政策使其能更早更快的開展臨床研究。



我們的解決方案以及客戶為本,靈活多變,經手的臨床研究覆蓋超過105個適應症。我們的數據質量被國際監管機構廣泛認可,包括美國FDA以及歐洲EMA。



技術

我們使用的系統多元化並且功能豐富,有最高效的以及客戶所信任的執行力。 Medidata、Oracle和Medrio都是我們的系統長期供應商。



媒體聯繫方式:

Avance Clinical

Chris Thompson

media@avancecro.com



