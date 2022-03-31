Thursday, 31 March 2022, 12:28 HKT/SGT Share:

來源 Redsun Properties Group Limited 弘陽地產2021年全年收入上升32.3%至人民幣267億元 毛利增長12.7%至人民幣51億元 「三道紅線」維持「綠檔」

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 中國領先的綜合性房地產開發商弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」；股份代號：1996）公佈截至2021年12月31日止年度的全年業績，收入穩定增長，盈利得以持續，「三道紅線」全部繼續「綠檔」達標。



2021年全年業績摘要

-- 合約銷售金額達人民幣872.2億元。簽約均價由2020年的每平方米人民幣14,622元上升至2021年的每平方米人民幣16,887元，同比上升15.5%；

-- 收入為人民幣266.7億元，較2020年增加32.3%。商業經營及酒店經營收入上升15.3%至人民幣6.3億元；

-- 毛利和毛利率分別為人民幣50.8億元及19.1%；

-- 淨利潤為人民幣18.7億元，較2020年增加0.6%；

-- 於2021年12月31日，「三道紅線」指標全部「綠檔」達標，剔除合同負債後的資產負債率、淨負債率分別為68.1%和57.0%，現金短債比為1.41倍。集團手頭現金及銀行結餘，約為人民幣160.4億元。



銷售穩定 結構優化

集團的合約銷售保持穩定增長，年內共實現合約銷售人民幣872.2億元，較去年略增，平均合約銷售單價每平方米約人民幣16,887元，同比增長15.5%，其中一線及新一線城市佔比超過4成，長三角及江蘇保持領先優勢，大灣區、成渝都市圈均價增幅明顯，回款效率和質量均維持行業高質水平。



年內，確認銷售收入為人民幣266.7億元，較2020年增長32.3%，實現穩定增長；毛利潤為人民幣50.8億元，同比增長12.7%，毛利率為19.1%；淨利潤為人民幣18.7億元，核心淨利潤為人民幣14.7億元，同比增長3.5%；淨利率達7.0%，保持行業平均水平。



地產商業雙輪驅動 聚焦深耕優質佈局

2021年度，集團透過地產與商業協同賦能，商業競爭力和行業競爭力不斷提升。物業銷售所得收入較去年同期增加32.8%至約人民幣260.4億元，佔已確認收入總額的97.6%；商業經營所得收入較去年同期增加15.5%至約為人民幣5.8億元；酒店經營所得收入較去年同期增加12.0%至約為人民幣 4,210萬元。



年內，南京弘陽廣場的商業標桿地位得到不斷鞏固，商住聯動多元化取地模式進一步夯實。集團新獲取山東濰坊市中心優質商住地塊，項目已成功落地，新開商場和商業輕資產拓展方面也取得了一定的進展。同時，集團充分挖掘其他優秀商業項目的資源優勢，打造弘陽的代表作和標桿。



集團持續踐行「做透大江蘇、深耕都市圈、做強中心城」的投資戰略，並通過地產商業協同發展，實現優質佈局與多元拓儲。在區域佈局方面，圍繞國內成熟都市圈的龍頭城市深耕；在投資結構方面，重點佈局一二線優質城市。截至2021年底，集團總土地儲備為1,878萬平方米，核心是「做透大江蘇」，連續三年江蘇土地儲備維持在50%以上，長三角土地儲備維持在67%以上。豐富多元的渠道、充足合理的土地儲備、優質健康的結構和積極有效的策略，為集團未來實現持續穩健有質量的發展，提供了堅實的基礎。



運營一體化 產品力升級

集團打造跨週期的資源和資金經營調度能力，聚焦深耕城市項目首開去化率領先，促進區域板塊形成銷售規模優勢；打造有競爭力的「六個一體化」體系，提升服務質量；公司主導的新虹橋採購聯盟通過規模效應，持續實現成本優化；嚴格產品控制，提升交付水平，客戶滿意度行業排名再創新高，全年交付總量和交付率保持高水準穩步增長；開拓極社區2.0產品體系升級，打造「弘鵠系統」IP，構建綠色及健康住宅。



財務管理保持穩健

年內，集團「三道紅線」保持綠檔，資產規模平穩增長，債務結構持續優化。於2021年12月31日，集團剔除合同負債後的資產負債率為68.1%，淨負債率為57.0%，現金短債比為1.41倍。集團總資產達人民幣1,327.5億元，同比增加11.5%，手頭現金及銀行結餘則約為人民幣160.4億元。



未來策略: 以客為本，聚焦優質中心城市

展望未來，房地產市場總體表現將變中趨穩，行業回歸居住本源，市場回歸供需本源，房企回歸經營本源。在運營策略上，弘陽地產將以經營為中心，以客戶為中心，強化品牌影響力，提供優質產品和服務；在財務策略上，堅持多元化拓展投資渠道，投資已深耕聚焦的新一二線城市，圍繞優質中心城市精耕細作，實現項目投資的高兌現度，並拓展資本市場渠道，持續降低融資成本，支持集團穩健可持續增長。



有關弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」）（股份代號：1996）

弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」）是一家中國領先的綜合性房地產開發商，專注於住宅物業開發以及商業及綜合用途物業的開發、運營及管理。通過紮根南京、深耕江蘇、佈局長三角，弘陽地產已在江蘇省建立了穩固的區域性龍頭地位。自1999年南京紅太陽註冊成立，弘陽地產已在房地產開發及銷售領域耕耘了20年之久，成功建立了「弘陽」品牌，開發實力及行業地位獲得了廣泛認可。弘陽地產主要在長江三角洲地區一帶開展業務活動，而該地區為中國經濟最繁榮及活躍的地區之一。



弘陽地產業務運營包括三個主要業務分部：房地產開發與銷售、商業物業投資與經營、酒店業務。弘陽地產持有並經營大部分已開發的商業物業。弘陽地產持有該等商業物業作長期投資及資本增值目的，並出租該等商業物業以產生租金收入。



弘陽地產為MSCI中國小型股指數、恒生綜合指數及恒生港股通指數的成分股。







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