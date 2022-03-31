貝康醫療公佈2021年全年業績，收入毛利錄得雙增長



香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 中國輔助生殖基因檢測解決方案的創新平台蘇州貝康醫療股份有限公司(「貝康醫療」或「公司」，及其子公司，統稱「集團」；股份代號：2170) 公佈截至2021年12月31日止年度(「年內」)之經審核綜合業績。



年內，集團錄得收入人民幣1.1億元，較2020年同比增長32.3%；錄得毛利為5115萬元，較2020年同比增長84.6%；綜合毛利率從去年的34.2%上升至47.7%，主要是由於PGT-A試劑盒的毛利率從去年的46.0%增長至70.0%所致。貝康醫療作為提供中國輔助生殖領域三代試管嬰兒臨床解決方案的頭部企業，已經將涉獵範圍從植入前階段擴展至產前和產後階段，並且在各階段都擁有自主研發的基因監測試劑盒產品，已成為基因檢測試劑盒在研產品覆蓋整個生殖周期的公司。



國內輔助生殖細分龍頭 核心技術鞏固主導地位

貝康醫療的PGT-A試劑盒是國內首個已獲國家藥監局批準的三代試管嬰兒基因檢測試劑盒，標誌著中國受監管的三代試管嬰兒市場的誕生。同時，集團持續加大研發投入，加大行業準入壁壘。2021 年公司研發開支 7371萬元，較2020年同比增長114%。其中，集團正在開發的兩款植入前基因檢測(PGT)產品，即PGT-M和PGT-SR試劑盒，預期將分別在2022年和2024年獲得國家藥監局的註冊批準。PGT-M試劑盒是中國同類產品中首個也是唯一已完成註冊檢驗的產品；PGT-SR試劑盒則可能成為中國此系列產品中第一個具有大規模臨床應用潛力的標準化商業產品。這些試劑盒將與PGT-A試劑盒一起，構成一個完整的檢測試劑盒系列以佔據PGT領域，進一步鞏固貝康醫療在中國三代試管嬰兒基因檢測試劑盒市場的主導地位。



在中國更廣闊的生殖遺傳市場中，憑藉在PGT領域中的核心優勢，貝康醫療精準定位為創新平台，將涉獵範圍從植入前階段擴展至產前和產後階段，並且正在每個階段開發相應試劑盒。這使貝康醫療成為基因檢測試劑盒在研產品覆蓋整個生殖周期的中國公司。除檢測試劑盒外，集團已開發多種創新設備及儀器，能改善使用集團試劑盒的分子遺傳實驗室的工作流程。



大力推動商業化進程 構築銷售渠道壁壘

集團將大部分產品直接售向醫院及生殖診所，其次，亦向經銷商出售基因檢測試劑盒，而經銷商再將產品出售予醫院及生殖診所。目前集團的業務已覆蓋全國55家生殖中心，並與近70%的領先客戶建立業務關系。集團維持一支專業化的內部銷售及營銷團隊，專註於向獲三代試管嬰兒許可證的醫院及生殖診所等關鍵客戶提供服務。集團內部銷售及營銷團隊亦負責通過學術營銷活動，與KOL及其他行業專業人士交流，向醫院及生殖診所推廣產品。2021年共舉辦學術會56場，助力市場運營推廣。



由於擁有中國首個獲國家藥監局批準的PGT試劑盒，集團在打造及鞏固銷售渠道及客戶基礎方面享有先發優勢，計劃將商業化戰略重點放在各大醫院及生殖診所，利用就PGT-A與這些醫院及診所建立的關係，擴大覆蓋範圍的寬度及深度。集團旨在擴大對持牌進行PGT業務的醫院及生殖診所的覆蓋面及滲透率，並與其建立更穩固的關係，以增強客戶粘度並為日後向其提供其他產品奠定基礎。貝康醫療計劃努力全面覆蓋中國的持牌醫院及生殖診所，同時計劃通過提供全面的解決方案，提高集團在這些醫院及診所的銷售額比例，並針對該等機構中的其他醫學專業（例如新生兒及兒科）提供新產品。



積極進行生態圈建設 構築堅固產品體系護城河

年內，集團以代價人民幣8500萬收購浙江星博生物科技股份有限公司（「星博生物」）。星博生物為一家主要專註於輔助生殖技術診療產品的研發、生產、銷售和技術服務工作的公司。貝康醫療與星博生物的強強聯合，能夠為貝康醫療的業務提供協同效應，打造完備的產品和服務體系，更是貝康醫療構築產品體系護城河、夯實龍頭競爭地位的關鍵舉措。



展望未來，蘇州貝康醫療股份有限公司創始人、執行董事兼總經理梁波博士表示:「貝康醫療的使命是開發和推出專為中國人而設的創新基因檢測解決方案，解決中國未被滿足的臨床需求。我們希望幫助更多家庭生育健康嬰兒。我們將戰略聚焦在擴大市場覆蓋範圍，繼續獲取及鞏固PGT-A的銷售渠道及客戶基礎；同時豐富在研產品，並快速商業化產品組合，以涵蓋整個生殖周期。另外我們也將推動生殖中心實驗室硬件設備升級，專註於胚胎冷凍保存設備產業鏈佈局，為臨床試驗提供智能化、自動化綜合解決方案，以提升本公司競爭力，並保持技術領先地位」。



關於蘇州貝康醫療股份有限公司



蘇州貝康醫療股份有限公司是中國輔助生殖領域三代試管嬰兒臨床解決方案提供商，是輔助生殖領域第一家IVD產業上市公司（股票代碼：2170HK），致力於高通量測序技術在生育健康領域的產品研發和臨床應用。貝康醫療一直秉承做「合規產品」的理念，堅持走研發、註冊和銷售的產業化道路，擁有覆蓋胚胎檢測、男科檢測及生育力保存的產品管線。公司自主研發的PGS（植入前染色體非整倍體檢測）試劑盒獲得中國首個「創新醫療器械特別審批」綠色通道，是中國首個獲得三類醫療器械註冊證的三代試管檢測產品，開啟了中國輔助生殖領域基因檢測試劑盒進入醫療器械監管的「有證時代」。







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