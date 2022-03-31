Thursday, 31 March 2022, 09:36 HKT/SGT Share: 收益率遠超主流指數！首只跨境鐵礦石期貨ETF交出靚麗答卷

香港, 2022年3月31日 - (亞太商訊) - 最近一段時間，全球大宗商品市場“漲”聲一片。





3月15日，美國勞工部發佈資料，美國2月生產者價格指數（PPI）同比大漲10%，繼續維持歷史高位；與此同時，根據國家統計局發佈的資料，我國2月PPI同比漲幅為8.8%，意味著大宗商品、原材料成本上漲的壓力正在不斷增大。



儘管通脹給全球經濟帶來巨大壓力，但對於投資者來說，此時投資大宗商品卻是一個不錯的時機。



當然，問題也隨之而來。



以原油期貨為例，從去年12月份開始僅僅用了三個月時間，布倫特原油期貨價格從65.7美元/桶上漲至100美元/附近。進入3月，原油價格更是迎來加速上漲，並一度觸及139美元/桶大關。隨後，布倫特原油又迎來大幅震盪，截至3月19日維持在105美元附近震盪。再比如鐵礦石，從去年11月份開啟了一波主升浪，短短三個多月時間漲幅就超過了60%。不過，就在趨勢上漲的過程中，鐵礦石期貨也曾經歷了單日10%的大跌。



也就是說，從一個足夠長的週期審視，投資諸如原油和鐵礦石為代表的大宗商品期貨，都可以獲得不菲的回報。但是，由於期貨是杠杆交易，再加上大漲大跌的市場特徵，對於普通投資人來說，直接投資期貨並不友好。



首只跨境鐵礦石期貨ETF

最高收益率超200%



有人說，既然直接投資期貨不友好，那麼可以直接投資商品類股票，這樣也能夠享受大宗商品上漲帶來的市場收益。



未必！



以鐵礦石為例，一方面，國內跟鐵礦石關聯的上市公司大概有30多家，但是在鐵礦石期貨上漲的過程中，有些公司漲幅較大但有些不漲反跌。原因在於，與判斷大宗商品漲價不同，投資商品類股票需要投資者對上市公司基本面有非常深的瞭解，除此之外還需要預判大盤和板塊的漲跌。



說白了，商品類股票的本質是股票，而不是期貨，二者的投資邏輯和方式都有著巨大的差別。



那麼，對於不想錯過大宗商品行情的投資者，該怎麼辦？



接下來，介紹一隻緊貼指數走勢的ETF——山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF（以下簡稱“山證鐵礦石ETF）。



用收益率說話。



據介紹，山證鐵礦石ETF作為首只跨境鐵礦石期貨ETF，是以大商所鐵礦石期貨價格指數為標的指數，並通過直接投資于大商所鐵礦石期貨合約，使基金表現緊貼指數走勢。上市首年，山證鐵礦石ETF回報率超過105%。而且，需要特別說明的是，同期鐵礦石現貨價格漲幅只有31.2%，山證鐵礦石ETF的漲幅遠高於現貨市場，超額收益達73%。



截至2022年2月28日，山證鐵礦石ETF的投資回報率為75%，並一度超過200%，而同期黃金投資回報率為16%。不僅如此，跟滬深300（+23%）和恒生指數（-3%）相比，山證鐵礦石ETF的投資回報率也遠遠跑贏了相關主流指數。



可能有投資者會說，歷史業績表現並不代表未來走勢，那麼未來會如何？



眾所周知，鐵礦石是含有鐵元素或鐵化合物的礦物集合體，可用於提煉生鐵、煉鋼等諸多用途，而鋼作為世界範圍內最常用的金屬，像高端機械、電梯、精密設備、造船、飛機、鐵路機車、汽車、航太儀器等等都是用鋼大戶。



我國鐵礦石對外依存度高達80%，在供給方面，鐵礦石的產量很大程度取決於澳大利亞和巴西兩個國家，產量下滑會導致價格上漲，產量增加會導致價格下跌；在需求方面，由於現代化工業和城鎮化建設都離不開鐵礦石，整體來看市場需求穩中有升。



簡而言之，鐵礦石價格受到供需雙方的影響，但由於全球成本排名前30位的礦山基本上被四大礦山壟斷，再加上開採成本、選礦成本、海運價格以及環境治理等成本長期上升，這便決定了鐵礦石價格也長期向上。



而這，無疑為山證鐵礦石ETF未來的表現提供了支撐。



山證國際是誰？靠譜嗎？



山證鐵礦石ETF於2020年3月份登陸香港交易所，目前已穩定運行兩年時間，發行方為山證國際金融控股有限公司（以下簡稱：山證國際），註冊實繳資本10億港元。



根據介紹，山證國際為山西證券（深交所上市公司，國有控股企業）在香港的全資子公司，主要致力於為客戶提供專業、優質、多元化、一站式的環球證券、期貨及期權產品投資，包括環球資產配置、企業海外融資和並購服務。



簡單地說，作為山證鐵礦石ETF的發行方、山西證券的全資子公司，山證國際是一家專業、權威、有實力的綜合金融服務公司。



不僅如此，山證國際還獲得過諸多榮譽。



比如，由港交所頒發的2020年香港交易所買賣基金—總回報最佳表現獎；再比如，山證國際還獲得了Management International頒發的2020年TMI Awards-最佳財務技術問題解決方案獎。



很顯然，無論是這檔基金的業績表現還是背後的發行方，都值得投資者信賴。



“雞蛋不要放在一個籃子裡”

強化資產配置和風險對沖



在個人和家庭在進行資產配置時，“不要把雞蛋放在一個籃子裡”，是我們最為熟知的一個投資原則。簡單的說，就是要建立一個廣泛的投資組合，從而達到分散風險、對沖風險的目的。



以股市為例。



2016年-2017年，是典型的藍籌股行情，以貴州茅臺、中國平安、格力電器為代表的公司股價大幅上漲；2019年-2020年，醫療板塊崛起，走出一波波瀾壯闊的行情；2021年，新能源板塊接棒，延續賺錢效應。



但是，對於如果壓錯板塊的投資者來說，過去幾年並不能得到很好的投資回報。



進入2022年，市場迎來大調整，恒生指數和恒生科技指數距離最高點分別一度下跌40%和65%，創業板的跌幅也達到了30%以上，股市由賺錢效應變成了虧錢效應。



在房地產領域，自2021年下半年以來，全國樓市迎來了一波調整，並且在“住房不炒”的背景下，房地產的流動性大大降低；在實體投資領域，受疫情影響消費不是特別景氣，尤其是製造業領域，還受到全球大宗商品價格上漲的衝擊。



也就是說，從一個中短期的角度來看，不同資產在不同時間段受到不同的衝擊，因此需要不同的資產配置以平滑投資波動、對沖風險。



回到山證鐵礦石ETF。



鐵礦石作為僅次於原油的全球第二大商品，山證鐵礦石ETF又是全球唯一以鐵礦石為底層資產的交易所買賣基金，因此無論從資產配置還是潛在收益、專業、安全的角度，都是一個不錯的選擇。



除此之外，還需要特別強調，山證鐵礦石ETF並不只適用于期貨投資者，包括所有股票投資者乃至所有有家庭資產配置需求的投資者，都應該重點關注。







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