來源 Cirtek Holdings Limited 常達控股2021年全年純利飆升9.1倍至約港幣15.0百萬元 全球佈局見成效 邁向B2C新發展領域 為後疫情反彈作好準備

香港, 2022年3月30日 - (亞太商訊) - 領先的服裝標籤及裝飾產品製造商之一常達控股有限公司(「常達」或「集團」;股份代號:1433)公佈截至2021年12月31日止年度全年業績。隨著年內全球經濟漸見回穏,集團發揮全球佈局策略優勢,成效斐然,收益已超越2019年新冠疫情之前的水平,純利按年增長超過九倍。



業務回顧

「疫」市下,服裝產業加快數碼化轉型,為時裝產業注入新動力,帶動服裝標籤及裝飾產品的需求。集團利用其全球佈局,把握巿場逐步復甦的商機,全年收益按年增長約39.8%至約港幣362.5百萬元,這主要由於多個國家放寬有關 COVID-19的限制,使需求和銷售上升,帶動集團所有主要巿場均錄得增長。其中,越南、孟加拉及中國的收益升幅最大。儘管受原材料價格上升影響,集團厲行成本控制措施,及進一步優化產能結構,毛利率維持在約43.6%。公司擁有人應佔溢利按年增長逾9.1倍達約港幣15.0百萬元(2020年:約港幣約1.6百萬元)。董事會建議派付末期股息每股普通股0.25港仙(2020年:0.075港仙)。



常達主席陳醒明先生表示:「早於疫情爆發初期,我們已預見巿場的發展並制定策略,於旗下覆蓋美洲、歐洲及亞洲等逾40個主要時裝巿場的龐大銷售網絡上,投放更多資源拓展市場,並逐步提高各生產基地的產能。在疫情下,很多服裝品牌企業均尋求或轉向與像常達般具規模及實力的製造商合作,確保生產效率及質素,並準時交付產品,帶動集團的訂單量顯著增加。」



在銷售方面,年內集團進軍南美洲及南歐市場,於危地馬拉、墨西哥及意大利設立銷售辦事處,並於土耳其開設工廠。隨著中國內地服裝市場回暖,集團把握內需市場復甦的機遇,積極開拓中國內地市場,並成功開拓兩個童裝品牌,成為集團首批中國內地品牌客戶。



在生產方面,集團已進行戰略性佈局,於全球三大服裝生產國,包括中國內地、越南及孟加拉設立生產廠房。集團看準中國內地的疫情日漸受控及紡織服裝業回穩,早已部署在中國內地生產基地增設機器擴充產能,並於中國內地廠房接洽更多品牌客戶的訂單。另一方面,集團已開始試行印度新廠房,提高整體產能,把握各地後疫情的商機。



在產品方面,由於零售及倉存管理愈趨普及,帶動無線射頻識別(「RFID」)的銷售表現,繼續成為集團增長最快的產品。為更全面把握RFID技術普及應用的商機,年內集團設立了開發團隊,開發RFID解決方案及技術,為客戶提供RFID全供應鏈解決方案,在中國內地吸引了不同品牌企業成為其客戶。集團已推出更多環保概念的產品,使用可循環的物料生產。



前景

全球經營環境仍充滿挑戰,加速行業整合,汰弱留強,讓如常達般實力雄厚的企業能搶佔更大的巿場份額。憑藉集團在地界各地超過40個巿場建立據點,並在數個主要的服裝出口國家設有生產基地,不僅有效分散地域巿場的風險,亦有利拓展業務,在逆境中捕捉業務增長的機會。



在2022年第二季度,集團的西班牙辦事處開始營運,以及土耳其工廠投產,加上孟加拉新廠房及斯里蘭卡廠房預期分別在2022年第三季及第四季投產,這些部署將為集團的長遠發展奠下穩固基礎。另外,RFID能廣泛應用於智能物流及新零售等新興行業,發展潛力龐大,集團將乘勢擴充相關業務。為加強技術優勢,集團計劃為自家研發的RFID產品的申請專利。



2022年初,集團宣佈收購咭片皇網絡印刷公司。透過咭片皇網絡印刷公司的業務基礎以及其網上平台,集團可開拓更多個人化元素產品,業務模式由B2B拓展至B2C,擴大業務層面及客戶群。新業務亦能利用集團的廣闊業務網絡,進駐多個地域巿場,坐享協同效應,並為集團開創全新的業務領域。



陳先生補充:「2022年將是集團邁步向前的跨躍年。儘管全球市場仍存在很多不確定因素,然而隨著全球經濟活動逐漸重啟,各地服裝巿場重回軌道,我們對前景仍保持審慎樂觀。集團的策略部署在今年大致完成,加上新增的業務元素,我們有信心常達將能達致持續穩步發展,穩中求勝。」



有關常達控股有限公司(股份代號:1433)

常達控股有限公司自1991年成為中國服裝標籤及裝飾產品製造商,提供吊牌、織嘜、印嘜及熱轉印等多種產品。常達在中國、孟加拉及越南設有生產設施,亦於美國、比利時、香港、中國內地、孟加拉、越南、印度及巴基斯坦設有辦事處。完善的地理佈局讓常達得以與服裝品牌及其製造商維持穩固關係,在逾40個國家錄得收益。



