Wednesday, 30 March 2022, 18:27 HKT/SGT Share:

來源 Kingworld Medicines Group 金活醫藥發公告股份獎勵計劃提升個人限額10倍

香港, 2022年3月30日 - (亞太商訊) - 3月30日,金活醫藥集團(01110.HK)發布公告,為了提供進一步獎勵予參與者,公司董事會欣然宣布,已决議增加個人限額由緊接該分配及獎勵前公司已發行股本的0.01%增至0.1%(已增加個人限額),自2022年3月29日起生效。這是金活醫藥集團繼今年1月向73名選定參與者以零代價授出合共155.6萬股獎勵股份之後又一新安排,將股份獎勵計劃個人限額提升10倍。



面對全球新冠疫情持續蔓延、供應鏈不正常的市場環境,金活醫藥集團2021年收益同比增加13.7%至約人民幣847.4百萬元,擁有人應佔溢利同比增加159%至約人民幣30.3百萬元。每股基本盈利同比增加162%至約人民幣5分。董事會建議派發末期股息每股2.39港仙(2020年:0.65港仙)。



金活醫藥集團表示,回顧2021年業績增長的重要因素與公司經營管理層及骨幹團隊面對困難所表現出來的團結、銳意進取有很大關係。2022年作爲公司「五五」戰略規劃的開局之年,對於未來持續發展起到至關重要的作用,特別是目前仍處於疫情反覆、消費疲軟的市場環境,更需要把公司打造成企業與個人共同發展的事業平台,凝聚一批有能力、有幹勁、有理想的骨幹隊伍去面對競爭,促進持續發展。因此,公司董事會從戰略高度出發,在總結上一期股份獎勵成功經驗的基礎上,正在籌劃推出新一輪股份獎勵計劃,擴大激勵對象範圍,在原來的基礎上將個人激勵上限調高10倍,充分體現股份獎勵計劃的推動力,激勵骨幹員工引領全體員工再接再厲,克服困難,爲集團「五五」戰略送上「開門紅」。



如以上所說,於2022年1月,金活集團以零代價授出了155.6萬股獎勵股份。包括集團職能、市場和銷售體系共有73餘名核心管理和業務骨幹因2021年業績達標享受到了公司無償授予的獎勵股份,對骨幹員工切實起到了極大的激勵作用,同時也是對全體上下的有力鞭策。調高個人激勵上限後,將更加有效地發揮優秀員工的個人潜能和能動性,肯定重要崗位及骨幹人才對公司發展的重要作用,樹立奮發向上的良好氛圍,齊心協力推動公司的持續發展。



公司董事會主席趙利生先生表示,選擇在年初公布調高股份獎勵計劃個人限額,傳達了金活醫藥集團對2022年新一輪高質量向好發展的市場信心及籌劃新一輪股份獎勵計劃的安排。隨著公司業績的增長、激勵範圍相應增加,激勵力度也將不斷擴大,殷切希望讓伴隨集團成長的員工充分享受集團發展帶來的成果,推動集團各項業務持續健康發展。2022年是金活「五五」戰略的開局之年,集團將致力成爲醫藥健康産業的世界級卓越企業,通過不斷的科技創新,爲全球顧客提供安全、有效的醫藥健康産品與服務。秉承積極進取、精誠利他的經營理念,獲得客戶信賴,持續擴大市場,穩步健康發展,助力員工成長,回報股東利益,擔當社會責任,爲構建和諧美好的生命共同體而努力奮鬥。





話題 Press release summary



部門 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network