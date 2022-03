順豐同城全年業績表現亮眼 第三方即時配送收入第一

香港, 2022年3月30日 - (亞太商訊) - 國內最大的第三方即時配送服務平台 杭州順豐同城實業股份有限公司(「順豐同城」或「公司」;股份代號:9699)截至2021年12月31日止年度(「年內」)之全年業績的收入持續攀升,毛利及毛利率首次錄得正數。順豐同城錄得令人鼓舞的業績,彰顯公司實施業務發展策略得宜。



業績亮點

-- 收入飆升68.8%至人民幣81.7億元

-- 毛利及毛利率轉正,成功實現毛利人民幣9,480萬元及毛利率1.2%

-- 同城配送服務收入按年增加58.1%至人民幣50.9億元,佔總收入為62.4%

-- 非餐配送場景收入按年增加105%至的人民幣18.7億元,佔同城配送部份收入的37%

-- 活躍商家數量按年增加54.5%至258,000家以上

-- 活躍消費者人數從2020年約510萬人增加至2021年約1,060萬人,消費者規模按年實現翻倍,面向個人消費者業務收入已連續三年實現超過150%的同比增長

-- 最後一公里配送服務的收入按年增加89.3%至截至人民幣30.7億元,佔總收入為37.6%;服務覆蓋的市縣數量擴大至超過1,900個

-- 憑藉規模及效率的進一步優化,多元化的產品覆蓋與全場景業務模式實現大幅度增長,順豐同城錄得令人鼓舞的業績



年內,受益於非餐場景 、多元化的產品覆蓋與全場景業務模式實現大幅度增長、活躍商家 與活躍消費者 數量不斷擴大,及服務網絡擴大至發展潛力巨大的下沉市場,收入按年飆升68.8%,至人民幣81.7億元。通過規模持續擴大,及對城市物流系統(「CLS」)中應用大數據及AI技術持續投入及進一步優化,實現更高運營效率及降低配送成本,公司連續三年實現毛利╱損率改善,錄得毛利人民幣9,480萬元及毛利率1.2%。淨虧損率則從去年15.6%收窄至截至年內的11%。



順豐同城表示:「我們很高興公司今年錄得令人鼓舞的全年業績,繼去年底成功上市後,亮眼的全年業績是順豐同城業務發展的又一個卓越里程碑。過去一年,我們已通過業務全場景覆蓋、擴大客戶群及地理覆蓋範圍實現顯著增長,不但全年業績的收入持續攀升,毛利及毛利率更成功實現正數,成果有目共睹。」



業務回顧



同城配送業務高速增長

受惠於非餐飲外賣場景、多元化的產品覆蓋與全場景業務模式實現大幅度增長、活躍商家群體與活躍消費者群體不斷擴大,及服務網絡擴大至發展潛力巨大的下沉市場,帶動同城配送服務收入按年增加58.1%至人民幣50.9億元。當中,非餐配送場景收入按年增加105%至的人民幣18.7億元,佔同城配送總收入37%;下沉市 及縣的收入則按年增長89%至人民幣16.7億元。



面向商家的同城配送

開放包容的即時配送網絡以及專業全面的配送解決方案持續為商家賦能,活躍商家數量按年增加54.5%至258,000家以上,順豐同城為商家首選的第三方即時配送服務供應商。同城零售、近場電商、近場服務均取得了顯著的收入增長,例如醫藥行業、服裝行業及數碼3C商家配送的收入按年增長超過165%;生鮮果蔬、鮮花綠植、蛋糕甜點等商家配送的收入增加逾95%。此外,公司於年內不斷深化與多個領先品牌的合作,累計與超過2,300家商家品牌建立友好業務關係。憑藉公司多年來堅持以優質、穩定及以客戶為中心的高質量服務,商家客戶續簽率在收入Top100品牌於年內高達86%。



面向消費者的同城配送

由於持續快速擴大的消費者群體,面向消費者的同城配送收益已連續三年實現超過150%的同比增長。通過覆蓋各種場景的專業、可靠及全天候的即時服務,活躍消費者人數從2020年約510萬人增加至2021年約1,060萬人,消費者規模較按年實現翻倍。打造「先鋒騎手」專業團隊服務持續提升消費者配送標準,於2021底實現訂單接起率不低於99%,時效達成率超過96%,運營及營銷效率均有所提升。



最後一公里配送優勢進一步強化

基於需求日益增加及高效履約能力承接更多的訂單,最後一公里配送服務的收入按年大幅增加89.3%至人民幣30.7億元,最後一公里服務覆蓋的市縣數量擴大至超過1,900個。最後一公里配送強化進一步擴大網絡並加強網絡效應及規模經濟,不但提高騎手的收入、增加騎手的長期忠誠度,並有效降低配送成本。



科技賦能助騎手提高履約能力體現高品質服務

持續的資金投入技術進一步優化運營效率及降低配送成本,通過使用CLS,對每個服務場景的高峰時段和訂單密度變化進行實時分析和精確重組,騎手可全天為多服務場景交付訂單,應對實時的訂單量波動,騎手效率的整體提高。



年內,公司的活躍騎手 數量按年增加32%至超過606,000人,騎手規模擴大有助於公司進一步擴展現有業務,同時探索及承接新業務線,包括開發夜間(24小時)配送服務網絡,確保服務表現及應對客戶的特定需求。年內,順豐同城保持了高質量服務,時效達成率95%,對時效要求高的餐飲外賣場景的平均配送時間僅26分鐘,夜間(24小時)配送服務網絡覆蓋的城市數量達693個。



公司總結:「為推動業務和收入以保持高於行業平均水平的高速增長,公司多年致力深耕配送服務場景、積極擴大覆蓋網絡及客戶群。為了接觸更多商家及消費者,公司積極將服務網絡從一線及二線城市擴大至潛力巨大、騎手資源及銷售渠道豐富的下沉城市。同時,公司積極響應消費者不斷變化、複雜及多樣化的需求,堅持透過優質服務來提升客戶忠誠度,更改善定制化服務及技術賦能以進一步優化服務質量。通過業務優化、精細化運營提高效率及更深層次的市場滲透,我們相信未來公司將實現更大的規模經濟及網絡效應,實現盈利,為股東創造長期價值。」



有關杭州順豐同城實業股份有限公司(股份代碼:9699.HK)

順豐同城專注於把握同城即時配送服務的新興商機。自2019年起,公司實現獨立化、公司化運作,以把握新消費趨勢帶來的增長機會。順豐同城採用全場景業務模式,對各類產品和服務實行配送場景全覆蓋。服務覆蓋範圍廣泛,涵蓋成熟場景(例如餐飲外賣)至增量場景(例如同城零售、近場電商及近場服務),使順豐同城能夠因應本地消费市場發展升級去滿足不斷變化的客戶需求。詳情請瀏覽公司網站:https://ir.sf-cityrush.com/cn/investor-relations/。



