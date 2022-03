Wednesday, 30 March 2022, 08:26 HKT/SGT Share:

來源 Solargiga Energy 陽光能源2021年轉虧為盈 淨利潤達人民幣1.93億元 「一基兩翼」戰略成功提升盈利能力 提高優質低價產品市場份額

香港, 2022年3月30日 - (亞太商訊) - 中國領先的太陽能單晶光伏產品垂直整合企業陽光能源控股有限公司(「陽光能源」或「集團」,香港聯交所上市股份編號:757)公布截至2021年12月31日止之全年業績,成功於年內轉虧為盈。



受集團主要產品,包括光伏組件和單晶硅片銷售增長的推動,加上硅片平均售價攀升,集團收入增長17.4%至人民幣 71.05億元,對外總出貨量按年增長7.8%。集團的業績轉虧為盈,與去年錄得虧損相比大幅改善,歸屬於母公司股東的利潤達約人民幣193.2百萬元,主要由於高效產能及規模效益大幅提升,有助推高集團整體毛利率。



回顧年內,受惠於利潤率較高的單晶硅片銷售增加,集團的毛利增長50.1%至人民幣879.1百萬元,毛利率提升至12.4%。因此,集團未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)飆升189.7%至人民幣799.7百萬元。



集團在2021年持續對現有產能進行升級改造,加上受益於規模經濟效益,使經營利潤大幅增加,經營活動所得現金流淨額在年內大幅增加82.8%至人民幣10.30億元(2020 年:人民幣 563.5 百萬元)。



業務回顧



硅棒及硅片業務



回顧年內,單晶產品較多晶產品於光伏發電上的應用更見優勢,其市場份額持續快速增加。由於集團的單晶硅棒產品大部分留作內部使用,對外付運量為414.4兆瓦(2020年:710.8兆瓦),而單晶硅片的對外付運量則大幅增加至4,087.0兆瓦(2020年:3,145.8兆瓦),較去年增長超過 30%。



除了傳統單晶P型產品外,集團亦生產更高光電轉換效率的單晶N型產品。以單晶N型硅片為基礎的TOPCON電池和異質結HJT電池,有望成為下一代光伏電池的主流。為把握這一趨勢,集團實現了單晶N型硅棒的技術突破和產品市場化驗證,並已開始供應N型硅棒與硅片予國內外客戶。



集團位於中國雲南省曲靖市的單晶硅棒及單晶硅片生產基地在年內開始進行量產。由於該廠享有當地政府各項優惠的招商政策,更重要的是電費作為拉晶主要的生產成本,而當地電費比位於遼寧錦州的主要生產基地低50%,有助提升集團整體毛利率。因此,集團持續擴大當地產能,以滿足客戶急速增長的需求。截至年末,該廠的單晶硅棒和單晶硅片年產能分別達4.3吉瓦和2.5吉瓦。



組件業務



為集中資源發展更具優勢的產品,集團調整營運策略,於去年起停止自行生產太陽能電池,改以集中生產及銷售上游單晶硅片(硅棒)與下游組件作為雙主力產品。



回顧年內,為滿足組件客戶的需求,集團在江蘇鹽城持續擴充組件產能,並進一步強化規模效益。截至2021年12月底,集團的組件總產能達7.2吉瓦,江蘇鹽城組件產能佔其中5.4吉瓦。單晶組件除了可坐享當地政府的各項優惠招商政策外,更可藉租賃廠房方式營運,以大幅降低資本開支的投入。此外,由於長三角附近屬組件原輔材料供應的集中地,因此集團在採購方面也享有優勢。



卓越的產品品質和價格競爭力使讓集團獲得穩定而規模龐大的客戶。組件對外銷售的主要客戶為國內大型央企和國際跨國企業,如中國國家電力投資集團公司、日本夏普(SHARP Corporation)、信義玻璃與信義光能集團、中國廣核新能源控股有限公司等。其中,集團已連續九年成為日本夏普最大的光伏組件代工廠,並共同合作持續拓展國外客戶的組件銷售。



展望



目前集團已形成以遼寧錦州為基地,雲南曲靖和江蘇鹽城為兩翼的「一基兩翼」佈局模式, 這種佈局讓集團坐享低成本和高效率的生產優勢,成為帶動單晶硅棒及單晶硅片毛利率增長的動力之一。預期至2022年年底,雲南曲靖單晶硅棒與單晶硅片年產能將再分別提升至6.0吉瓦與3.6吉瓦,將分別佔集團單晶硅棒年總產能的81% 及單晶硅片年總產能的49%。藉低成本高效產能的大幅釋放,未來不僅可帶動毛利率持續攀升,亦讓集團的技術優勢更充分發揮,並取得更大進展。



至於組件生產能力方面,預期2022年底時,江蘇鹽城產能將增加至6.4吉瓦,因而帶動集團整體組件總產能達至8.2吉瓦。



此外,集團積極開拓終端光伏電站建設與應用業務,這不僅可由下而上拉動組件產品的銷售,亦可分享建設及經營光伏系統業務帶來的利潤,以提高集團整體盈利能力。因此,除了透過集團內部光伏電站系統開發的全資附屬公司之外,集團也透過設立系統開發合資公司去發展光伏發電系統(BAPV)業務,以及光伏建築一體化(BIPV)業務。



陽光能源董事會主席譚文華先生表示: 「2022年,全球光伏發電新增裝機量將持續快速增長,加上各國政府一系列支持光伏產業發展的政策催化,預計中國及全球中長期光伏產品需求向上的勢頭將持續強勁,進一步邁向光伏行業全面市場化競爭,企業將通過自我穩定發展,推進技術進步,降低發電成本,以擺脫政策補貼,推動達至全面平價上網的目標,並帶來爆發式的需求成長。」



「集團已準備就緒,將依托現有優勢全力以赴,迎接行業蓬勃發展的美好時代,助力中國在2060年實現『碳中和』目標,為地球環境的永續發展貢獻一己之力。」



關於陽光能源控股有限公司(香港聯交所上市股份編號:757)

陽光能源控股有限公司乃中國領先的太陽能單晶光伏產品製造商之一,利用垂直一體化之優勢,專注於單晶太陽能硅片以及光伏組件之製造及銷售,以及光伏系統之設計及安裝業務。集團產品目前多數銷售給國內央企以及品質要求嚴格的大型跨國企業。







話題 Press release summary



部門 能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network