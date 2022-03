中國核能科技公佈2021年全年業績

香港, 2022年3月29日 - (亞太商訊) - 中國核能科技集團有限公司(「中國核能科技」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:0611.HK)欣然宣佈其截至2021年12月31日止年度(「年內」)的經審核之全年業績。



中國核能科技於年內持續加快項目開發和建設進度,項目儲備進一步增加,裝機容量亦錄得穩健增長,發電量及利潤持續穩步上揚。集團年內收益上升約20.1%至約港幣26.07億元(2020年:港幣21.71億元),主要由發電分部的收益增加所帶動。集團權益持有人應佔盈利較去年上升約57.3%至港幣約8,978.40萬元(2020年:港幣5,706.40萬元),純利率 亦增加至4.1%(2020年:3.2%)。每股基本盈利為6.84港仙(2020年:4.35港仙),按年上升約57.2%。



集團管理層表示,儘管年内全球經濟持續受到新型冠狀病毒疫情影響,但集團把握國家提供安全生產環境的機會,努力強化組織領導及策略性管理項目,使生產經營穩步提升,甚至超越疫情前的狀態。在全球減碳的目標下,電力、供暖、工業及交通運輸等各部門對可再生能源需求增加,加上國家提倡「2030年碳達峰、2060年碳中和」的政策目標下,集團立足「三新一高」,優化產業佈局,積極把握市場機會。



業務回顧

EPC及諮詢及整體建設業務

年內,EPC及諮詢及整體建設業務仍為集團的核心業務,分部收益乃基於項目完工程度確認。由於年內確認的竣工比率有所提升,對外部客戶的分部銷售增加約13.3%至約港幣21.15億元(2020年:港幣18.68億元)。



集團持續積極多元化擴展其EPC及諮詢及整體建設分部至其他可再生能源分部(例如風力發電),以及其他的新業務組合。集團於2018年新收購的建築及工程公司,憑藉擁有各項建築安裝及施工資質及專業從事政府安居類工程項目和市政工程項目的優勢,於年內產生收益達約港幣8.14億元(2020年:港幣6.86億元),較去年同期增長約18.7%。



集團固守傳統EPC業務,適度多元發展,穩妥推動企業生產經營。年內,集團的各項目均如期高品質完工。此外,集團繼續推進5G業務,目前正對接雲南通訊管理局,已辦理完成市場准入,並與昆明電信公司簽訂合作協定,爭取對接三大運營商取得基站訂單及基站投權。此外,集團年內更獲授權8項專利,完成科技投入策劃,並新開展5項科技研發項目。



發電業務

集團於江蘇省、河北省、廣東省、安徽省、遼寧省及雲南省擁有及營運的太陽能光伏發電站及天台分佈式太陽能光伏發電設施備案總規模為274兆瓦,規模較去年同期增加55兆瓦(26.2%);完成發電量5.89億千瓦時,較去年同期增加3.26億千瓦時(124.0%),為集團帶來穩健的發電收入。



年內,分部收益按年增長約102.3%至約港幣4.29億元(2020年:港幣2.12億元),主要由於集團之江蘇省睢寧縣風電站於年內全年營運之貢獻。目前,集團正在跟進山東、山西等地儲能專案的開發與調研;在甘肅、寧夏、青海等西北地方對光熱+新能源基地進行開發與調研。另外,集團亦正在研究上游新能源製氫、下游氫燃料電池的技術應用,積極調研行業內的知名電解槽廠家,以及相關氫能應用領域的拓展。



融資業務

集團於年內重點開發外部非關聯專案:融資租賃方面,業務團隊重點針對新能源行業、新基建、健康醫療等領域展開研判,增強集團的專業化及市場化業務拓展能力;保理業務方面,集團重點發展基於國央企核心企業的反向保理和供應鏈科技金融。年內已累計投放內部子公司合格供應商超過15家。



展望

隨著國家、各地方新能源產業「十四五」規劃的陸續出台,為新能源行業帶來高速的發展。集團將大力推進新能源業務,以風電、光伏投資建設運營為主業,以儲能、光熱為重要板塊,以新能源製氫為拓展,成為光伏、風電、光熱、儲能、氫能綜合能源服務商,為清潔能源事業發展貢獻重要力量。同時,集團以5G通訊鐵塔基站、集中供熱及供暖、房建市政作為其他利潤增長點,保持集團持續均衡發展。鑑於光伏市場發展空間龐大,集團會把握市場機遇,將加強內部投資專案的前期服務與諮詢工作,在投標、建設、服務等方面進行有效的資源優勢互補,建立長期合作共贏的關係。



此外,集團將繼續確保投放資金安全的基礎上,大力發展新能源發電行業包括光伏、風電、儲能、充電、光熱、生物質╱垃圾發電等國家戰略性能源產業,在嚴控風險的前提下,確保資產規模在合理範圍內穩定增長。伴隨業務增量將適時通過供應鏈金融系統平台實現線上運作和多級流轉。



集團於2021年11月14日與深圳市南新南山控股有限公司(「南山控股」)之直接全資附屬公司雅致國際(香港)有限公司訂立認購協議;以總代價港幣約4.75億元發行股份,相關資金將主要用於新能源發電站的開發及運營及作為一般營運資金之用。由於南山控股之間接股東為招商局港口控股有限公司,集團相信引進同為國資背景的戰略投資者,將有力地提升集團在新能源行業的市場競爭力。



管理層相信,集團持續完善治理結構及內控建設,將可大大提升企業的核心競爭力。同時,集團將會繼續引入策略性投資者為業務發展籌措資金,改善資本結構,迅速擴大集團規模,實現戰略資源共用,產生協同效應,務求可提升業績並為股東爭取最大的回報。



關於中國核能科技集團有限公司

中國核能科技集團有限公司(0611.HK)主要從事新能源業務;包括(i)工程、採購及建設(「EPC」)及諮詢分部;(ii)發電分部;(iii)融資分部;及(iv)其他分部,包括集團之企業管理、投資及庫務服務。集團榮獲多項專利,連續六年躋身中國光伏品牌EPC排行榜前列。



