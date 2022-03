金川國際2021年溢利飆升3倍至1億2千萬美元

香港, 2022年3月29日 - (亞太商訊) - 金川集團開發境外礦產資源的旗艦平台金川集團國際資源有限公司 (「公司」或「金川國際」;及其附屬公司統稱「集團」;股份代號:2362)欣然宣佈截至2021年12月31日止年度(「年內」)之經審核全年業績。



2021年全年業績亮點

-- 錄得收益831.9百萬美元,較上年同比增長25.2%;其中採礦分部業務收益為620.6百萬美元,礦產品及金屬產品貿易分部錄得收益211.3百萬美元

-- 毛利大幅攀升188%至251.7百萬美元

-- 股東應佔溢利飆升303%至120.5百萬美元

-- 年內集團共生產61,260噸銅及3,379噸鈷,售出57,001噸銅及2,617噸鈷

-- 受益於集團嚴格的成本控制,採礦業務的銷售成本下降16%



年內,受益於基準銅價及鈷價上漲,集團實現收益831.9百萬美元,同比增長25.2%。其中採礦業務總收益為620.6百萬美元,同比增長24.7%,礦產品及金屬產品貿易分部錄得收益211.3百萬美元,同比增長26.6%。此外,由於成本控制得宜,集團毛利大幅攀升188%至251.7百萬美元,加上2021年銅價及鈷價攀升,集團毛利率從2020年的13%大幅提高至2021年的30%。



本公司股東應佔溢利為120.5百萬美元,較去年同期大幅增長303%。未計利息(淨財務成本)、所得稅、折舊及攤銷以及減值虧損前盈利(「 EBITDA 」)為311.5百萬美元,增幅約121.8%。集團於年內維持嚴格的成本控制,採礦業務的銷售成本下降16%至314.9百萬美元。



2021年, 集團共生產61,260噸銅及3,379噸鈷,並出售57,001噸銅及2,617噸鈷,來自銅及鈷的銷售額分別錄得514.0百萬美元以及106.6百萬美元。年內,集團銅產量減少主要由於Ruashi和Kinsenda礦場的礦石入廠品位及銅回收率下降所致;而鈷產量的減少是由於開採之鈷礦石品位及鈷回收率較低。然而受銅、鈷價格上漲所帶動,令收益大幅增加,並抵銷銷量下降的影響。



持續深耕核心業務,各項目齊頭並進

集團作為跨國礦業開發及運營商,將密切留意境外當地政府的政策及經濟環境因素等,並繼續監控導致市場波動的所有因素,以確保集團在充足準備下能夠對任何市場變化及時作出回應。



集團短期重點為建設在剛果(金)科盧韋齊的Musonoi銅鈷礦,其建設工程於年內全速順利進行,而集團亦已與國家開發銀行就建設Musonoi項目訂立融資協議。同時集團勘探工作將繼續在Ruashi礦場的氧化物以下硫化物區及Musonoi項目深層區域進行,並於Kinsenda礦場進行加密鑽探。另外,集團亦已成功將Chibuluma的採礦資產以融資租賃方式出租,集團根據融資租賃安排錄得礦權使用費收入約2.4百萬美元。



銅鈷價格持續上行,積極緊抓市場機遇

銅價受全球政策及經濟不確定性的波動影響,倫金所銅價於2021年5月達歷史高位每噸10,720美元,至2021年12月底其收於每噸9,692美元,較2020年12月31日上漲25.2%,較2020年最低點上漲109.9%。隨著銅價飆升,集團開始建設Ruashi礦場的磁浮選廠,旨在處理低品位的氧化物和硫化物材料。這使得集團能夠更好地利用Ruashi礦場的低品位庫存,同時可能延長Ruashi的礦場開採期。該新廠於2021年12月順利投產。



隨著新冠肺炎疫苗普及,社會經濟活動回升。銅作為用於建築及基建的重要商品,將從經濟復甦中受益。此外,全球各國推出碳中和戰略目標,隨著碳中和時代的推進,銅將更加頻繁用於太陽能、風能、能量儲備、新能源及配電等領域,銅需求也將進一步增長。由於銅的基本面因素強勁,銅價預計在新冠肺炎得到遏制後保持穩健。



就鈷市場而言,鈷價於年內逐步反彈,並在2022年延續漲勢,於2022年3月中旬達到每磅38.7美元。鈷需求受合金及工業化學品製造以及電池的生產所影響,隨著各大主要汽車製造商於2021年相繼推出更多電動汽車車型,Ford估計到2030年電動汽車將佔到售出汽車的40%,而彭博估計,到2040年電動汽車將佔到售出汽車的半數。根據分析師預測,鈷需求將以複合年增長率7%保持增長到2030年。



集團表示:「我們將緊抓新能源、新材料發展的有利時機,繼續深耕主業,同時考慮適度延伸產業鏈,擴大集團產品範圍。同時,我們計劃進一步引進戰略投資者,優化股東結構,並加強管理、降本增效,提升現有項目的經濟效益。此外,我們亦將積極整合集團海外資源,擴大集團資產規模,繼續致力發展新業務,特別是在靠近集團現有礦場的非洲南部物色機會,以尋求協同發展。未來,我們將繼續開拓創新,致力成為世界級礦產企業,為股東創造更大的價值。」



有關金川集團國際資源有限公司(股份代號:2362.HK)

金川國際是金川集團為加快建設跨國經營礦業集團戰略,提高金川集團全球投融資運營能力在香港建立的上市公司。藉助香港國際金融中心和貿易中心的優勢,大力拓展國際化經營戰略,把金川國際打造成金川集團開發境外有色金屬礦產資源的旗艦平台。公司在非洲擁有大規模高質量銅、鈷金屬資源礦山,從事基本金屬資源生產與貿易。公司主要礦產資源包括:銅鈷礦山Ruashi及Musonoi,高品位銅礦山Kinsenda、Chibuluma南礦以及Lubembe項目。詳情請瀏覽:http://www.jinchuan-intl.com/tc/



關於金川集團股份有限公司(「金川集團」)

金川集團於1958年創辦,為甘肅省政府持有主要權益之國有控股企業,專責採礦、選礦、冶煉、化工及進一步下游深加工。金川集團乃全球極具知名的礦業企業之一,為全球第三大鎳生產商及第四大鈷生產商,以及中國第四大銅生產商。金川集團於2021年排名《財富》世界500強第336位。詳情請瀏覽:http://www.jnmc.com/







