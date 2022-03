Tuesday, 29 March 2022, 15:19 HKT/SGT Share: 朝雲集團業績穩健增長,寵物板塊亮眼,派息率或提至約80%

香港, 2022年3月29日 - (亞太商訊) - 3月28日,朝雲集團(6601.HK)發佈2021年財報。得益於多品牌多品類戰略的深入推進,特別是寵物賽道上佈局的持續見效,朝雲集團2021年整體經營凸顯韌性,直面疫情流行、消費疲軟等逆勢交出一份不錯的成績單。



經營穩健的同時,朝雲集團加大了回饋股東的力度,並在財報中透露下一步將向優質細分賽道繼續發力,通過管道、供應鏈等多維度驅動業務躍進,以及保障股東收益最大化,從不同層面構築長期投資價值。



01. 各品類業務穩健增長 派息率或高達約80%



報告顯示,2021年朝雲集團實現營收17.69億元(人民幣,下同),同比穩健增長3.9%,除COVID-19疫情相關產品外的銷售收入同比增長9.7%,其中第四季度收入同比增速達到14.5%,呈現提速勢頭;集團整體毛利率進一步提升,對應毛利為7.87億元,同比大增6.0%;經調整淨利潤為近1.04億元。結合往期財報,這也是朝雲集團營收增長的第5個財年,再創歷史新高。



朝雲集團選擇進一步向股東利益“傾斜”,2021年末期股息每股0.0553元,相對應的,年度派息率由約25.0%上升至約80.0%。



派息率的提升,亦在一定程度上印證朝雲集團的經營韌性。高派息率的企業往往業務模式較成熟、負債率偏低,無需留足利潤應對新一財年業績波動或付息。當前的宏觀環境亦仍然具有諸多不確定性,例如複雜的國際環境、反復的疫情等,均可能加速一些產業的優勝劣汰等,經營穩健的重要性更愈發凸顯。



並且,基於業務狀況良好及有效的費用管控,朝雲集團亦保持著充裕的現金儲備,截止2021年末,其現金及現金等價物期末餘額為26.68億元,為後續經營與戰略佈局提供進一步的保障。



02. 寵物板塊呈倍速增長 成公司業務新增長極



進一步來看,朝雲集團在2021年整體落地多品牌多品類戰略,以全品類增長高效釋放成長潛力。



其中,寵物品類延續倍速發展,期內收入同比增長138.9%,毛利率上升至58.0%;得益於寵物品類規模的持續井噴及較高毛利率,不斷加大集團整體收入的業績彈性。



朝雲集團進軍寵物品類不過短短兩年,可見發展勢頭的迅猛,也持續印證這一戰略的正確性及成長性。實際運營上,在寵物用品端,朝雲集團成功孵化“倔強尾巴”品牌,打造寵物除菌除味產品和貓砂產品的爆品系列,同時在寵物用品基礎上發力寵物食品,推出“倔強嘴巴”品牌,開發更高毛利的寵物純鮮肉食品產品線,包括貓主糧、犬主糧、貓零食和益生菌等,實現品牌和品類的擴張與成長。



眼下朝雲集團已成為寵物領域的“新興代表”。未來借助朝雲集團在寵物賽道的良好鋪墊,公司有望進一步在行業中站穩腳跟,進入精准細分市場進行縱深而精准的佈局,以更加深厚的商業壁壘搶佔潛力巨大的寵物市場。



一邊是產品縱深佈局對商業護城河的縱向深挖,另一邊,管道建設將實現商業護城河的不斷拓寬。2022年,公司將繼續實施多品牌多品類全管道戰略,搶佔消費者心智,並以完善的供應鏈佈局奠定產品力優勢。



供應鏈佈局上,朝雲集團將加強上游供應鏈建設,弱化產業鏈上游波動帶來的不利影響。例如,朝雲集團將在貓砂產業上游、寵物保健品、境外寵物原料等方便保供求穩,以鞏固供應鏈安全熨平價格上漲的影響,並在技術並購等方面進行佈局。公司也與山東帥克等頂尖研發及供應鏈資源達成戰略合作,後續將繼續深化這部分合作,以挖掘在供應鏈優化上的潛力,為主糧業務奠定硬核產品力優勢。



通過產品組合和產品結構進行產品力的深度挖掘,通過供應鏈方面的廣度拓展,朝雲集團商業邏輯的立體程度將實現進一步躍升,帶來公司價值的迅速提升。



此外,朝雲集團為實現上述規劃精准高效落地,將進一步強化拓展能力邊界。朝雲集團繼續保障其技術研發投入,落實多個寵物業務聯合實驗室,長期提升產品溢價;經營層面,朝雲集團繼續堅持精細化經營,促進基層架構活力和對市場邊際變化的快速反應能力;在組織建設上持續推進多重激勵機制,提升組織協同能力,確保戰略規劃精准落地。



03. 成長邏輯清晰,配置吸引力增強



整體而言,公司業績亮眼,其成長邏輯亦十分清晰。



跨過2021年,朝雲集團計畫繼續以多品牌多品類的打法,持續優化其產品組合和產品結構形成的邏輯閉環,將優質賽道佈局推向縱深,不斷增強產品力、品牌力、技術實力等商業護城河,進而為消費者、投資者帶來更多長期價值。



可以預見,朝雲集團作為家居護理行業龍頭,目前擁有穩健的基本盤和第二曲線快速反覆運算能力,加上積極發力寵物新賽道並迅速取得良好市場回饋,增長勢能充足,公司經營和業績資料勢必得到很好的支撐,成長性得到很好的保障。



因此,擁有穩健基本面作為底氣的朝雲集團,計畫在2022年繼續實施高比例派系政策,持續以企業穩健的盈利能力、強勁的成長勢能,為股東帶來投資回報。



在資本市場方面,早前港股消費板塊持續承壓,但目前香港市場進入震盪築底階段,估值已處於全球窪地,A股相對H股溢價也處於10年高位;加之以中國內地市場穩增長、減稅降費政策和“雙迴圈”目標下,消費市場和相關企業迎來利好。



行業在實體經濟和資本市場估值逐步修復,有望驅動優質港股消費行業標的估值逐漸回歸合理區間,疊加朝雲集團穩健的基本面和持續高派息率縮減投資回報週期,該公司的配置吸引力得到了顯著強化。





