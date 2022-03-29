朝雲集團業績穩健增長，寵物板塊亮眼，派息率或提至約80%

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|Tuesday, 29 March 2022, 15:19 HKT/SGT
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香港, 2022年3月29日 - (亞太商訊) - 3月28日，朝雲集團（6601.HK）發佈2021年財報。得益於多品牌多品類戰略的深入推進，特別是寵物賽道上佈局的持續見效，朝雲集團2021年整體經營凸顯韌性，直面疫情流行、消費疲軟等逆勢交出一份不錯的成績單。
經營穩健的同時，朝雲集團加大了回饋股東的力度，並在財報中透露下一步將向優質細分賽道繼續發力，通過管道、供應鏈等多維度驅動業務躍進，以及保障股東收益最大化，從不同層面構築長期投資價值。
01. 各品類業務穩健增長 派息率或高達約80%
報告顯示，2021年朝雲集團實現營收17.69億元（人民幣，下同），同比穩健增長3.9%，除COVID-19疫情相關產品外的銷售收入同比增長9.7%，其中第四季度收入同比增速達到14.5%，呈現提速勢頭；集團整體毛利率進一步提升，對應毛利為7.87億元，同比大增6.0%；經調整淨利潤為近1.04億元。結合往期財報，這也是朝雲集團營收增長的第5個財年，再創歷史新高。
朝雲集團選擇進一步向股東利益“傾斜”，2021年末期股息每股0.0553元，相對應的，年度派息率由約25.0%上升至約80.0%。
派息率的提升，亦在一定程度上印證朝雲集團的經營韌性。高派息率的企業往往業務模式較成熟、負債率偏低，無需留足利潤應對新一財年業績波動或付息。當前的宏觀環境亦仍然具有諸多不確定性，例如複雜的國際環境、反復的疫情等，均可能加速一些產業的優勝劣汰等，經營穩健的重要性更愈發凸顯。
並且，基於業務狀況良好及有效的費用管控，朝雲集團亦保持著充裕的現金儲備，截止2021年末，其現金及現金等價物期末餘額為26.68億元，為後續經營與戰略佈局提供進一步的保障。
02. 寵物板塊呈倍速增長 成公司業務新增長極
進一步來看，朝雲集團在2021年整體落地多品牌多品類戰略，以全品類增長高效釋放成長潛力。
其中，寵物品類延續倍速發展，期內收入同比增長138.9%，毛利率上升至58.0%；得益於寵物品類規模的持續井噴及較高毛利率，不斷加大集團整體收入的業績彈性。
朝雲集團進軍寵物品類不過短短兩年，可見發展勢頭的迅猛，也持續印證這一戰略的正確性及成長性。實際運營上，在寵物用品端，朝雲集團成功孵化“倔強尾巴”品牌，打造寵物除菌除味產品和貓砂產品的爆品系列，同時在寵物用品基礎上發力寵物食品，推出“倔強嘴巴”品牌，開發更高毛利的寵物純鮮肉食品產品線，包括貓主糧、犬主糧、貓零食和益生菌等，實現品牌和品類的擴張與成長。
眼下朝雲集團已成為寵物領域的“新興代表”。未來借助朝雲集團在寵物賽道的良好鋪墊，公司有望進一步在行業中站穩腳跟，進入精准細分市場進行縱深而精准的佈局，以更加深厚的商業壁壘搶佔潛力巨大的寵物市場。
一邊是產品縱深佈局對商業護城河的縱向深挖，另一邊，管道建設將實現商業護城河的不斷拓寬。2022年，公司將繼續實施多品牌多品類全管道戰略，搶佔消費者心智，並以完善的供應鏈佈局奠定產品力優勢。
供應鏈佈局上，朝雲集團將加強上游供應鏈建設，弱化產業鏈上游波動帶來的不利影響。例如，朝雲集團將在貓砂產業上游、寵物保健品、境外寵物原料等方便保供求穩，以鞏固供應鏈安全熨平價格上漲的影響，並在技術並購等方面進行佈局。公司也與山東帥克等頂尖研發及供應鏈資源達成戰略合作，後續將繼續深化這部分合作，以挖掘在供應鏈優化上的潛力，為主糧業務奠定硬核產品力優勢。
通過產品組合和產品結構進行產品力的深度挖掘，通過供應鏈方面的廣度拓展，朝雲集團商業邏輯的立體程度將實現進一步躍升，帶來公司價值的迅速提升。
此外，朝雲集團為實現上述規劃精准高效落地，將進一步強化拓展能力邊界。朝雲集團繼續保障其技術研發投入，落實多個寵物業務聯合實驗室，長期提升產品溢價；經營層面，朝雲集團繼續堅持精細化經營，促進基層架構活力和對市場邊際變化的快速反應能力；在組織建設上持續推進多重激勵機制，提升組織協同能力，確保戰略規劃精准落地。
03. 成長邏輯清晰，配置吸引力增強
整體而言，公司業績亮眼，其成長邏輯亦十分清晰。
跨過2021年，朝雲集團計畫繼續以多品牌多品類的打法，持續優化其產品組合和產品結構形成的邏輯閉環，將優質賽道佈局推向縱深，不斷增強產品力、品牌力、技術實力等商業護城河，進而為消費者、投資者帶來更多長期價值。
可以預見，朝雲集團作為家居護理行業龍頭，目前擁有穩健的基本盤和第二曲線快速反覆運算能力，加上積極發力寵物新賽道並迅速取得良好市場回饋，增長勢能充足，公司經營和業績資料勢必得到很好的支撐，成長性得到很好的保障。
因此，擁有穩健基本面作為底氣的朝雲集團，計畫在2022年繼續實施高比例派系政策，持續以企業穩健的盈利能力、強勁的成長勢能，為股東帶來投資回報。
在資本市場方面，早前港股消費板塊持續承壓，但目前香港市場進入震盪築底階段，估值已處於全球窪地，A股相對H股溢價也處於10年高位；加之以中國內地市場穩增長、減稅降費政策和“雙迴圈”目標下，消費市場和相關企業迎來利好。
行業在實體經濟和資本市場估值逐步修復，有望驅動優質港股消費行業標的估值逐漸回歸合理區間，疊加朝雲集團穩健的基本面和持續高派息率縮減投資回報週期，該公司的配置吸引力得到了顯著強化。
話題 Press release summary
部門 消费者, Cloud & Enterprise
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