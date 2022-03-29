朝雲集團（6601.HK）公佈2021年度業績，各業務線穩健增長且盈利，派息率或高達約80%

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香港, 2022年3月29日 - (亞太商訊) - 3月28日，中國領先的一站式多品類家居護理、寵物護理及個人護理平臺朝雲集團（6601.HK），發佈2021年業績報告。
財報顯示，朝雲集團於2021年實現銷售收入17.69億元（人民幣，下同），同比增長3.94%，全年銷售毛利達到7.87億元，同比增長6.04%，毛利率穩定增長0.9個百分點至44.5%，每股盈利7.25分。經營業績改善的同時，集團保持充裕現金流。截止2021年12月31日，現金、現金等價物及定期存款合計26.68億元。
基於穩健的盈利表現和良好的現金狀況，集團積極回饋股東。董事會建議就截至2021年12月31日止年度，向公司擁有人派發末期股息每股普通股0.0553元，派息比率從約25%提升至約80%。
各業務線呈穩健增長，寵物業務呈倍速增長達138.9%
智通財經APP瞭解到，朝雲集團主要從事開發及製造各種家居護理、寵物護理和個人護理產品，主要涉及八個核心品牌，即超微、威王、貝貝健、倔強尾巴、倔強嘴巴、西蘭、潤之素及德是。
2021年，多種短期因素為家護行業帶來巨大壓力，但隨著集團多品牌、多品類、全管道發展戰略落地，各項業務提前佈局有效應對了挑戰。尤其是2021年第四季度銷售表現顯著回暖，單季度實現營收同比增長14.5%。
全年來看，集團家居護理產品受益於殺蟲驅蚊產品全管道銷售滲透持續提升，實現銷售收入約16.08億元，穩定增長3.1%。寵物板塊作為集團戰略業務，成績最為亮眼，全年實現銷售收入5,266.2萬元，呈倍數增長達138.9%，同時因為在2021年推出更高毛利的寵物純鮮肉食品產品線，包括了貓主糧、犬主糧、貓零食和益生菌等，毛利率由54.5%增加至58%。
銷售管道建設方面，得益于全管道發展戰略取得成功，報告期內，集團來自線上管道的收入達到4.27億元，同比增長45.0%。其中，線上自營店的收入同比增長41.1%。此外，集團來自線下傳統分銷商管道的銷售收入同比增長1.8%至約10.64億元；來自海外銷售管道的收入同比增長124.8%。同時，公司70%業務都採取先款後貨的銷售模式，具有良好的自由造血能力和充沛的現金流，報告期內，集團得以實現現金及現金等價物餘額為26.68億元，現金儲備充裕。
積極佈局上游供應鏈，實現毛利率提升
2021年，市場中大宗原材料成本持續上漲，但集團通過推出高毛利產品持續優化品類結構、有效的供應保障措施以及對上游供應鏈的持續完善，使公司並不依賴單一原材料，從而實現集團整體毛利率的不降反升，截至2021年末，集團毛利率達44.5%。
戰略寵物品類佈局方面，為有效控制產能、優化生產成本、提升產品品質，朝雲集團於2021年11月向山東帥克投資人民幣6,690萬元，雙方達成戰略合作，結合各自優勢，在寵物食品研發、生產、供應鏈、資本市場等領域結成深度的戰略合作夥伴關係，助力提升朝雲集團在寵物賽道的核心競爭力，穩固行業優勢地位。
積極維護股東利益，派息率或大幅提升至約80%
考慮到集團各項業務的穩健表現，以及良好的現金狀況，朝雲集團在2022年也將繼續實施高比例派息政策，保障股東收益最大化，擬派發末期股息每股普通股0.0553元，派息比率從約25%提升至約80%。高比例派息政策一方面可彰顯集團對未來高品質發展充滿信心，另一方面也有利於提升投資者獲得感，進而提升集團投資價值。
展望2022年，朝雲集團將繼續實施多品牌多品類全管道戰略，優化產品組合和產品結構，發展全管道銷售及分銷網路，鞏固和加強核心業務，深化在寵物護理和個人護理行業的佈局。適當時機結合投資兼併購工具，驅動業務規模擴大和業績增長，賦能集團可持續高品質發展。
話題 Press release summary
部門 消费者, Cloud & Enterprise
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