移卡將於2022年3月31日公佈2021全年業績 已獲13家頭部券商積極覆蓋

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|Tuesday, 29 March 2022, 12:13 HKT/SGT
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香港, 2022年3月29日 - (亞太商訊) - 興業證券首次覆蓋移卡有限公司（簡稱「移卡」或「公司」）（股份代號：09923.HK），並給予移卡「增持」評級。2021年至今，移卡已獲得13家頭部券商積極覆蓋（按照英文字母順序排列），包括華興資本、中信建投、中金公司、花旗銀行、中信里昂、大和證券、安信證券、國盛證券、國泰君安、華泰證券、興業證券、傑富瑞（Jefferies）、中泰證券等多家知名機構。
多家機構關注的背後，移卡持續穩健增長的業績是關鍵。日前，移卡宣佈將公佈其截至2021年12月31日止年度的經審核綜合業績。公司管理層將於北京時間2022年3月31日晚上8時（美東時間早上8時）主持業績電話會議，與會者可於會議開始前15分鐘撥打以下電話號碼並輸入密碼。電話會議的電話號碼及密碼如下：
中國內地 400 820 6895
中國香港 +852 3018 8307
美國 1833 239 5575 (免費) / +1 332 208 9458
英國 0800 279 8053 (免費) / +44 203 692 8123
國際 +65 6780 1201
密碼 3779473
關於移卡有限公司（股份代號：9923.HK）
移卡是一家基於支付的領先科技平臺。移卡的願景是建立一個獨立、可擴展的商業數字化生態系統。移卡通過二維碼、刷卡等不同種類的支付服務無縫連接商戶與消費者，並以此為基礎，提供包括 SaaS 數字化解決方案、精准營銷服務及金融科技服務在內的商戶解決方案，幫助商戶更好的管理及推動業務增長；在消費者側，移卡於 2021 年推出到店電商服務，為消費者帶來一站式的超值本地生活服務，享受更優質的生活。
話題 Press release summary
部門 信用卡和付款, Cloud & Enterprise
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