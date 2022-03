Tuesday, 29 March 2022, 10:35 HKT/SGT Share: 真香!上市兩年鐵礦石ETF漲幅超100%,大幅跑贏主流指數

香港, 2022年3月29日 - (亞太商訊) - 最近發生的地區衝突持續牽動著大宗商品的價格,例如原油價格被暴力拉升,布倫特原油最高觸及139.13美元/桶,刷新2008年以來新高;其他大宗商品例如鎳期貨2日飆漲近250%,還有,近期鐵礦石價格也在上漲,中國大連商品交易所最活躍的 5 月鐵礦石合約也從2月下旬的低點上漲超過20%。

如果這個時候能夠入手一些大宗商品相關期貨,便有機會獲利頗豐。



但是由於期貨交易需要具備較強的專業知識、市場容錯率低,讓很多投資者望而卻步,這個時候,如果能有緊貼指數走勢的ETF,無疑會大大方便很多。



而由山證國際資產管理有限公司作為發行方推出的山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF(以下簡稱山證鐵礦石ETF)就為投資者打開了一扇大門。



作為首只跨境鐵礦石期貨ETF,獨特地以鐵礦石為底層資產的交易所買賣基金,山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF在2020年3月27日登陸香港交易所,現在已經穩定運行2年。其以大商所鐵礦石期貨價格指數為標的指數,並直接投資于大商所鐵礦石期貨合約,通過高效管理,可以幫助投資者減少移倉換月的煩惱,還可以有效地捕捉因貼水帶來的展期收益。



從展期收益來看,上市第一年,受惠於中國疫情後急劇復蘇和澳巴兩國鐵礦石減產, 鐵礦石價格穩步上揚,上市第一年回報超過105%,同期鐵礦石現貨價格上漲31.2%,從橫向對比大盤指數來看,超過105%的回報率相比於同期的 滬深300指數14.97%, 恒生指數 -11.55%,可以說是大幅跑贏主流指數。



如果投資者從2020年3月27日開始持有山證鐵礦石ETF,上市價為7.52港幣,持有至2022年2月28日收盤時的13.05港幣,那麼每份基金可以賺5.53港幣,按照最少的二級市場每手買賣單位為100個基金單位來算,都可以獲利553港幣,獲利高達70%以上,但是在同樣的時間段內如果持有滬深300指數ETF,只獲利23%,如果持有恆生指數相關ETF,則要虧損3%。



從圖2中也可以看到2021年山證鐵礦石ETF是大幅跑贏主流指數的。



從發行方實力來看,山證國際金融控股有限公司為山西證券股份有限公司的全資子公司,註冊地為香港,註冊及實繳資本10億港元。公司經營範圍涵蓋經紀業務(證券經紀、證券融資、期貨經紀、證券投資諮詢、期貨投資諮詢)、資產管理業務、機構融資業務、投資業務、國際商品貿易業務等。



山證國際金融控股有限公司致力於為客戶提供專業、優質、多元化、一站式的環球投融資服務,包括股票債券融資、IPO保薦、IPO股票發行及承銷、並購服務、財務顧問、私募基金設立及管理、全球資產配置、商品貿易金融、證券及期貨經紀等綜合金融服務。



社會評價方面,2020年山證鐵礦石ETF獲得由香港交易所頒發的2020年香港交易所買賣基金-總回報最佳表現獎;獲得由Treasury Management International頒發的2020年TMI Awards-最佳財務技術問題解決方案獎。



總之,對期貨感興趣的投資者們來說,山證鐵礦石ETF是一款值得關注的投資產品。





