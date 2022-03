Monday, 28 March 2022, 09:40 HKT/SGT Share:

來源 China Risun Group 旭陽集團公佈2021年全年股東應佔溢利上升約58.1%至人民幣26.13億元 核心業務持續擴張 全球化戰略正逐步推進

香港, 2022年3月28日 - (亞太商訊) - 全球領先的焦炭、焦化產品、精細化工產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商中國旭陽集團有限公司 (「旭陽集團」或「集團」;股份代號:1907)公佈截至2021年12月31日止年度(「報告期」)的全年業績,股東應佔溢利上升約58.1%至人民幣26.1億元,自2019年上市以來連續3年保持增長。



截至2021年12月31日止年度,收益為約人民幣384億元,較2020年全年上升約94.2%。集團控制成本得宜,毛利率為14.4%和淨利率為6.8%。每股基本盈利為人民幣0.61元,較2020年全年上升約52.5%。為了與股東分享成果,董事會就截至2021年12月31日止年度建議派發末期股息每股人民幣6.3分(相當於每股7.7港仙),佔集團純利不低於30%。



集團於3月7日正式由恒生指數小型股晉身為中型股並將加入恒生大中型股(可投資)指數等多個下設指數及被納入滬港通。



焦炭及精細化工雙核心業務持續擴張 全球化戰略正逐步推進



2021年中國焦炭價格突破歷史新高,行業盈利能力持續提升。焦炭業務作為旭陽集團的核心盈利來源,表現十分亮眼,憑藉全國市場佈局、規模化優勢以及先進的配煤技術,規模效益持續顯現。2021年全年旭陽集團實現1,150萬噸焦炭業務量,園區總數量擴增至八個,核心業務持續向好。



報告期內,集團持續提升市場佔有率,逐步推進業務全球化戰略。集團位於內蒙古呼和浩特的合營企業正擴建焦炭生產設施,預計將分階段完成,最終將有約300萬噸焦炭投入運營。與此同時,集團從2021年開始積極在亞洲不同地方探索機會,例如印度尼西亞的蘇拉威西省。該項目是旭陽集團第一個控股海外焦化項目;同時,集團也在該地區參股了兩家年產分別為470萬噸、390萬噸的焦化項目。除日本外,集團正考慮在新加坡及印度尼西亞設立從事焦炭及精細化學工業原材料貿易的附屬公司,意味著旭陽集團業務全球化戰略正逐步推進。



此外,旭陽集團更是通過運營管理等多種方式來進行業務拓展。報告期內,旭陽集團已完成收購2家公司、運營管理4家公司,擴展了運營管理板塊發展空間和品牌影響力,集團行業龍頭地位得到進一步鞏固。



化工業務穩中有升,高價值產品擴充延伸產業鏈



精細化工板塊是旭陽集團另一主要增長途徑,在全球經濟恢復、金融寬鬆的形勢下,化工產品已擺脫疫情的影響,產品價格大部分已經恢復到疫情前的水準,化工板塊盈利水準大幅改善,收益增長了115.2%至人民幣125.79億元。



旭陽集團不斷提升精細化工產品設施的產能,除了2020年底投產的30萬噸/年苯乙烯生產線,其己內醯胺兩期擴能項目亦在穩步推進。2021年8月,旭陽東明園區集擴能、提質、降耗於一體的己內醯胺20改30萬噸/年擴能項目順利完成,使旭陽集團現有己內醯胺產能規模達到45萬噸/年;此外,旭陽滄州園區30萬噸/年己內醯胺二期項目在建,預計2022年年中投產,屆時旭陽集團己內醯胺產能規模將達到75萬噸/年,使集團成為中國領先的己內醯胺業者之一。



積極佈局新能源業務 打造清潔低碳能源供應商



作為全球焦炭龍頭,憑藉焦爐煤氣制氫的天然產業鏈優勢,集團於2020年始進軍氫能領域。進入2021年,集團氫能業務進一步發力。集團擬積極參與位於中國河北定州、內蒙古呼和浩特及河北邢台的氫氣工業化計劃。集團聚焦於京津冀地區的氫氣能源行業的高速發展,致力 同時發展生產、儲存、運輸、加氫以至使用,以先進的技術和更加面向客戶的服務將氫氣的 智能供應輻射至全國。此外,隨著燃料電池車及氫能於工業領域應用的普及,憑藉低成本的制氫優勢,集團有望成為華北地區極具競爭力的氫能供應龍頭。



展望未來,集團將採取不同經營管理及併購方式,以及與知名地區大型企業成立合資公司,以提高集團按產量╱加工量計在焦炭和精細化工產品方面的市場份額。集團亦將緊抓碳達峰、碳中和背景下氫能爆發增長契機,預計將極大促進行業綠色低碳發展,為國家“3060”雙碳目標的戰略實施做出積極貢獻。旭陽集團氫能業務的佈局發展無疑成為傳統焦化行業向清潔能源企業轉型升級的典範,也為集團高品質發展做出積極貢獻。



有關中國旭陽集團有限公司

根據弗若斯特沙利文,按2021年數據計算,中國旭陽集團有限公司為全球最大的獨立焦炭生產商及供應商。旭陽集團為中國的焦炭、焦化產品、精細化工產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商,並於中國及全球的多個精細化工產品領域處於領先地位。旭陽集團縱向一體化的業務模式及在煤化工產業鏈超過27年的經驗讓集團進一步深耕下游精細化工產品市場,擴展收入來源,創造更大價值。



旭陽集團自2019年3月於香港聯交所主板上市,現被納入為恒生綜合指數、恒生綜合行業指數 - 原材料業、恒生綜合中型股指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通中國內地公司指數、恒生港股通非AH股公司、恒生全港股通指數、恒生大中型股(可投資)指數、恒生大中型股低波幅全選指數、恒生大中型股質量全選指數、恒生大中型股規模全選指數、恒生大中型股股息率全選指數、恒生大中型股動量全選指數、恒生大中型股價值全選指數、恒生大中型股等權重混合因數(QVLM)指數及恒生大中型股風險平價混合因數(QVLM)指數。旭陽集團亦納入富時全球股票指數系列中的富時全球小盤股指數、富時全盤指數及富時完整全市場指數。



欲瞭解更多公司業務,請瀏覽: http://www.risun.com/





