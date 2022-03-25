駿高控股公布二零二一年全年業績



香港, 2022年3月27日 - (亞太商訊) - 駿高控股有限公司（「駿高」或「集團」；股份代號：8035） 是在香港創立並以本地為基地及亞洲為策略重心的貨運代理及物流一站式服務供應商，公布截至2021年12月31日止年度之二零二一年未經審核*之初步全年業績。集團的股東應佔溢利為17.4百萬港元，較去年同期增加55.4%。



集團的收益主要來自貨運代理服務、物流服務、電子商務及履行服務。由於海運貨運代理服務及電子商務履行業務的收益增加，集團錄得總收益約566百萬港元，較去年同期上升16.1%。此外，年內毛利增加17.8%至約76.2百萬港元。



由於貨運量已於去年度因受COVID-19影響而經歷大幅下降後回復正常所致，海運貨運代理服務的收益上升至約34.3百萬港元。電子商務履行服務收益較去年同期增加約77.4百萬港元，主要由於年內現有及新客戶下達的訂單增加所致，但部分增幅被空運貨運代理服務、配套物流服務及子商務貿易服務的收益減少所抵銷。



毛利增加主要歸因於電子商務快遞服務收入的增幅超過電子商務快遞服務成本的增幅，而倉庫直接成本跌幅超過物流服務收入跌幅。



隨著新興技術及創新應用使物流業取得充滿挑戰的進步，集團已在不同階段採取措施，以於當前及不久將來開發合適的產品及服務，其中包括用於民用衛生及抗擊COVID-19的8035天一神水，集團投資於專有轉化及包裝設施，以配合8035天一神水的營銷及銷售，該設施已自2022年春季起上市，並為集團創造收益；其次為冷鏈物流，可為藥品、食品及美容護理產品的高端可靠並以溫度及環境控制的移動及儲存，有關解決方案的需求旺盛，集團已開始採購所需技術。同時，在金融科技物流方面，集團將致力於建立物流資金資源，以適應新產品時代，並為大數據解決方案，人工智能應用及區塊鏈融合做好準備。



在做好上述準備的同時，集團正在投入大量精力進一步開發及於電子商務及配送服務分部取得更高市場佔有率，可見該分部的穩健增長。為配合物流及倉儲服務，集團一直就此目的尋求投資於合適的物流樞紐。集團也在不斷完善解決方案的篩選，以滿足不同需求，同時提升效率及客戶滿意度。持續改善及市場關注將使集團可把握中國內地及海外跨境電子商務流量所帶來的機遇，此將是集團成為該地區主要物流服務供應商的基石。



作為負責任的企業公民，集團一直配合當局的措施，幫助受2019新冠病毒病疫情影響的本地市民。駿高的履行團隊在短時間或短交付周期內積極完成供應和送貨上門服務，充分證明團隊的可靠度和能力。



除此之外，布錦喜先生及曾思豪先生自2022年3月15日起獲委任為非執行董事。



*由於COVID-19疫情升級，以及近幾個月因隔離及╱或在家工作安排導致中斷，公司及核數師需更多時間以完成對集團財務資料的審閱及審核。於核數師完成審核程序後，預期公司將於2022年4月中旬或前後刊發進一步公告，內容有關（其中包括）經核數師所同意集團於本年度的經審核綜合財務業績。



有關駿高控股有限公司(股份代號: 8035)

駿高控股於1990年成立，為紮根香港的第三方物流公司，主要從事貨運代理及提供一站式物流服務。公司已發展為全球貨運代理，提供創新及科技驅動的端對端解決方案，為綜合物流專家。其業務包括五大範疇：國際電子商務物流解決方案、貨運代理、合約物流、醫藥及保健品及快遞。此外，公司能為客戶提供一個真正的環球物流網絡。有關詳情，歡迎瀏覽： www.jancofreight.com





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